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Саудовская Аравия отменила в этом году хадж для паломников из-за рубежа

© EPA/ALAA BADARNEH


Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа. Об этом сообщил в понедельник ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

"Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны", - приводит он заявление властей королевства.
ТАСС
Категории: общество, культура, в мире, история
Ключевые слова: мусульмане, святыни, коронавирус, Мекка
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добавлена сегодня, 23 июня, 17:00

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