Саудовская Аравия отменила в этом году хадж для паломников из-за рубежа 🔊 Воспроизвести © EPA/ALAA BADARNEH



Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа. Об этом сообщил в понедельник



"Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны", - приводит он заявление властей королевства. Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа. Об этом сообщил в понедельник ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia."Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны", - приводит он заявление властей королевства. ТАСС Категории: общество, культура, в мире, история Ключевые слова: мусульмане, святыни, коронавирус, Мекка — статья прочитана 165 раз Комментарии