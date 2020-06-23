Forum 24 Чехия : Путин написал статью для американцев. Много фраз о мире и переписывании истории 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, РИА Новости



Автор обвиняет русских, в частности президента Путина, в своеобразном понимании истории, которое к реальной истории якобы имеет мало отношения. Комментируя статью Путина о Второй мировой войне, он называет ее лишь очередным документом дезинформационной войны и представляет свое видение — избитый тезис об оккупации СССР Восточной Европы.



Советские и российские руководители всегда блестяще умели преподнести себя миру в качестве миротворцев и принимать обиженный вид, когда их кто-то в чем-то упрекал. Скажем, в оккупации соседних стран, подавлении собственного народа и чужих граждан, преследование противников нынешнего режима и тому подобное. Для этого служило и служит своеобразное понимание истории, которое к реальной истории имеет мало отношения. Недавно все это в очередной раз повторил российский президент Владимир Путин в статье для The National Interest. Советские и российские руководители всегда блестяще умели преподнести себя миру в качестве миротворцев и принимать обиженный вид, когда их кто-то в чем-то упрекал. Скажем, в оккупации соседних стран, подавлении собственного народа и чужих граждан, преследование противников нынешнего режима и тому подобное. Для этого служило и служит своеобразное понимание истории, которое к реальной истории имеет мало отношения. Недавно все это в очередной раз повторил российский президент Владимир Путин в статье для The National Interest.



Но никто и не говорит, что в развязывании Второй мировой войны виноват двухдневный визит Риббентропа в Москву. То, что войну развязали, в том числе, уступки западных стран Гитлеру, общепринятый факт, и никто его не отрицает. Особенность пакта между Гитлером и Сталиным в том, что произошло разделение сфер влияния, которое привело к разделу Польши, истреблению поляков сотрудниками сталинского НКВД (десятки лет это скрывалось), оккупации прибалтийских стран, а также к экономической поддержке нацистского режима в период, когда Германия воевала с западными странами. В Москве это слышать не хотят.



Далее Путин пишет: «Я ни в коем случае не намерен брать на себя роль судьи, обвинять или оправдывать кого-либо, не говоря уже о том, чтобы начинать новый этап международного информационного противостояния на историческом поле, которое может привести к лобовому столкновению страны и народы. Я считаю, что научные круги — при широком участии уважаемых ученых из различных стран мира — должны стремиться к сбалансированной оценке того, что происходило. Нам всем нужны правда и объективность. Со своей стороны я всегда поощрял коллег к тому, чтобы наращивать спокойный, открытый, основанный на доверии диалог с тем, чтобы оценивать общее прошлое самокритично и непредвзято. Такой подход даст возможность не повторять ошибок, совершенных в прошлом и гарантирует мирное и успешное развитие на предстоящие годы».



Но Путин и его люди делают прямо противоположное. Они берут на себя роль судьи, и в современной России одно только упоминание о пакте Молотова — Риббентропа грозит историку или гражданину неприятностями.



Далее Путин развивает мысль: «Многие наши партнеры не готовы пока к совместной работе. Наоборот, добиваясь собственных целей, они наращивают число и масштабы информационных атак на нашу страну, пытаясь заставить нас выступать с извинениями и испытывать чувство вины, а также принимают глубоко лицемерные и политически мотивированные декларации. Например, резолюция Европарламента от 19 сентября 2019 года, в которой содержится обвинения в адрес СССР в причастности к развязыванию мировой войны вместе с нацистской Германией. Нет смысла добавлять, что там ни словом не упомянут Мюнхенский сговор».



Что касается информационных атак, то лучше бы Москва помалкивала. Конечно, она не молчит, поскольку это часть ее пропаганды, с помощью которой сталинский СССР стремятся преподнести как освободителя, а это полуправда. Тут необходимо повторить еще раз. Никто не отрицает важный вклад Красной армии в поражение Германии. Речь только о том, что везде, куда дошла Красная армия, на четыре десятилетия воцарились недемократические (бес)порядки. Там были казни, аресты, пытки, разрушение демократии, ограничение свободы слова и передвижения. Единственной страной, которая этого избежала, стала Австрия, хотя и сегодня влияние Москвы там очень ощутимо.



По словам Путина, речь идет «о целенаправленной политике по разрушению послевоенного мирового порядка, создание которого было делом чести и ответственности». И приняв резолюцию, государства, якобы, «оспорили выводы Нюренбергского трибунала и бросили вызов усилиям международного сообщества по созданию странами-победителями 1945 года универсальных международных институтов».



Как все это связано с Нюренбергским трибуналом? Что общего у него со вторжением СССР в Венгрию, возведением Берлинской стены, оккупацией Чехословакии, отправкой советских инструкторов и установлением марионеточных режимов в Восточной Европе? Что общего у него с ведением необъявленной войны против Украины, с аннексией Крыма, оккупацией части территории Грузии, убийством мирного населения в Чечне и Сирии, влиянием на западные выборы и референдумы гибридной пропагандой и тому подобным, что едва ли можно расценить иначе как агрессию?



В качестве очередного документа времен дезинформационной войны эта статья, конечно, полезна, но в качестве вклада в познание истории и призыва к миру во всем мире она вряд ли годится.



Автор: Ян Яндоурек (Jan Jandourek) для Forum24, Чехия, перевод Так, Путин, например, пишет: «Несправедливо утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа стал главной причиной начала Второй мировой войны. Все ведущие страны в определенной степени несут ответственность за это. Каждая из них совершила роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или удержаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы. И эта близорукость, отказ от создания системы коллективной безопасности унесли миллионы жизней».Но никто и не говорит, что в развязывании Второй мировой войны виноват двухдневный визит Риббентропа в Москву. То, что войну развязали, в том числе, уступки западных стран Гитлеру, общепринятый факт, и никто его не отрицает. Особенность пакта между Гитлером и Сталиным в том, что произошло разделение сфер влияния, которое привело к разделу Польши, истреблению поляков сотрудниками сталинского НКВД (десятки лет это скрывалось), оккупации прибалтийских стран, а также к экономической поддержке нацистского режима в период, когда Германия воевала с западными странами. В Москве это слышать не хотят.Далее Путин пишет: «Я ни в коем случае не намерен брать на себя роль судьи, обвинять или оправдывать кого-либо, не говоря уже о том, чтобы начинать новый этап международного информационного противостояния на историческом поле, которое может привести к лобовому столкновению страны и народы. Я считаю, что научные круги — при широком участии уважаемых ученых из различных стран мира — должны стремиться к сбалансированной оценке того, что происходило. Нам всем нужны правда и объективность. Со своей стороны я всегда поощрял коллег к тому, чтобы наращивать спокойный, открытый, основанный на доверии диалог с тем, чтобы оценивать общее прошлое самокритично и непредвзято. Такой подход даст возможность не повторять ошибок, совершенных в прошлом и гарантирует мирное и успешное развитие на предстоящие годы».Но Путин и его люди делают прямо противоположное. Они берут на себя роль судьи, и в современной России одно только упоминание о пакте Молотова — Риббентропа грозит историку или гражданину неприятностями.Далее Путин развивает мысль: «Многие наши партнеры не готовы пока к совместной работе. Наоборот, добиваясь собственных целей, они наращивают число и масштабы информационных атак на нашу страну, пытаясь заставить нас выступать с извинениями и испытывать чувство вины, а также принимают глубоко лицемерные и политически мотивированные декларации. Например, резолюция Европарламента от 19 сентября 2019 года, в которой содержится обвинения в адрес СССР в причастности к развязыванию мировой войны вместе с нацистской Германией. Нет смысла добавлять, что там ни словом не упомянут Мюнхенский сговор».Что касается информационных атак, то лучше бы Москва помалкивала. Конечно, она не молчит, поскольку это часть ее пропаганды, с помощью которой сталинский СССР стремятся преподнести как освободителя, а это полуправда. Тут необходимо повторить еще раз. Никто не отрицает важный вклад Красной армии в поражение Германии. Речь только о том, что везде, куда дошла Красная армия, на четыре десятилетия воцарились недемократические (бес)порядки. Там были казни, аресты, пытки, разрушение демократии, ограничение свободы слова и передвижения. Единственной страной, которая этого избежала, стала Австрия, хотя и сегодня влияние Москвы там очень ощутимо.По словам Путина, речь идет «о целенаправленной политике по разрушению послевоенного мирового порядка, создание которого было делом чести и ответственности». И приняв резолюцию, государства, якобы, «оспорили выводы Нюренбергского трибунала и бросили вызов усилиям международного сообщества по созданию странами-победителями 1945 года универсальных международных институтов».Как все это связано с Нюренбергским трибуналом? Что общего у него со вторжением СССР в Венгрию, возведением Берлинской стены, оккупацией Чехословакии, отправкой советских инструкторов и установлением марионеточных режимов в Восточной Европе? Что общего у него с ведением необъявленной войны против Украины, с аннексией Крыма, оккупацией части территории Грузии, убийством мирного населения в Чечне и Сирии, влиянием на западные выборы и референдумы гибридной пропагандой и тому подобным, что едва ли можно расценить иначе как агрессию?В качестве очередного документа времен дезинформационной войны эта статья, конечно, полезна, но в качестве вклада в познание истории и призыва к миру во всем мире она вряд ли годится.Автор: Ян Яндоурек (Jan Jandourek) для Forum24, Чехия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, история, в мире Ключевые слова: война, США, Путин, история, статья — статья прочитана 192 раза Комментарии