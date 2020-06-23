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На Украине опубликовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»



Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач представил новые аудиозаписи телефонных переговоров между людьми, голоса которых, как он утверждает, похожи на голоса украинского экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. На записи стороны обсуждают внутренние дела Украины, сообщает RT.

«Вторую часть (записей. — RT) мы получили, вторую часть я тоже передам (в Госбюро расследований. — RT)», — сказал депутат во время пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

Деркач отметил, что во время переговоров собеседники обсуждали увольнение Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза», Байден якобы высказался против.
Также в разговоре поднималась тема повышения тарифов на Украине по требованию МВФ. Согласно аудиозаписям, собеседники обсуждали и кандидатуру Юрия Луценко на пост генпрокурора Украины.

Как уточняется, в разговоре обсуждались и такие темы, как национализация «Приватбанка», сотрудничество спецслужб Украины и США по делу экс-депутата Александра Онищенко.

В представленной записи стороны также обсуждают бывшего премьера Украины Арсения Яценюка. Так, человек, голос которого похож на голос Порошенко, попросил собеседника «донести до Яценюка» необходимость поддержки правительством политики президента и минских переговоров по Донбассу. Он также заверил, что после отставки Яценюк будет под защитой.

19 мая Андрей Деркач в ходе пресс-конференции опубликовал «записи телефонных переговоров» людей с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена.

Как заявил депутат, запись свидетельствует «о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

В частности, на конференции продемонстрировали несколько фрагментов аудиозаписей, один из них касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году якобы по требованию Байдена. В обмен на это он будто бы пообещал Порошенко выделить Украине $1 млрд.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Переговоры, Порошенко, Трамп, компромат, записи, публикация, Байден
География: Украина
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добавлена сегодня, 23 июня, 14:00

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