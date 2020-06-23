Молодёжь Гродно из светящихся лампадок выложила слова мы помним

"Гродно одним из первых городов встретил войну. Невиданные стойкость, мужество и героизм проявили и воины-пограничники, принявшие на себя первый удар врага. Лампадки и пламя свечи - символ памяти о тех, кто воевал за мир для будущих поколений. Очень важно сохранить память о тех событиях, чтить людей, отдавших за мир для нас самое дорогое - свою жизнь", - отметили в горкоме БРСМ.Организатором акции ежегодно выступает Гродненский городской комитет ОО "БРСМ". Проект призван воспитать у подрастающего поколения уважительное отношение к истории, героическому прошлому своей страны и подвигам ветеранов Великой Отечественной войны.Представители Беларуси приняли участие в памятных акциях и за пределами Белорусского государства, в частности, белорусские дипломаты вместе со своими российскими коллегами и представителями общественных организаций Литвы возложили сегодня в Вильнюсе цветы к к могилам советских воинов, павших в битвах с гитлеровскими войсками.