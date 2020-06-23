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Молодёжь Гродно из светящихся лампадок выложила слова мы помним

Фото БЕЛТА




Слова "Мы помним" из 600 светящихся лампадок сегодня, 22 июня, выложила молодежь в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском городском комитете ОО "БРСМ".

Молодежная гражданско-патриотическая акция "Никто не забыт, ничто не забыто", посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, прошла в Гродно у мемориального комплекса пограничникам. Участие в ней приняли бойцы студенческих отрядов, волонтеры движения БРСМ "Доброе Сердце", военнослужащие Гродненской пограничной группы. Минутой молчания участники почтили память тех, кто прошел дорогами войны. Ближе к 4 часам утра участники акции зажгли около 600 лампадок.
"Гродно одним из первых городов встретил войну. Невиданные стойкость, мужество и героизм проявили и воины-пограничники, принявшие на себя первый удар врага. Лампадки и пламя свечи - символ памяти о тех, кто воевал за мир для будущих поколений. Очень важно сохранить память о тех событиях, чтить людей, отдавших за мир для нас самое дорогое - свою жизнь", - отметили в горкоме БРСМ.

Организатором акции ежегодно выступает Гродненский городской комитет ОО "БРСМ". Проект призван воспитать у подрастающего поколения уважительное отношение к истории, героическому прошлому своей страны и подвигам ветеранов Великой Отечественной войны.



Представители Беларуси приняли участие в памятных акциях и за пределами Белорусского государства, в частности, белорусские дипломаты вместе со своими российскими коллегами и представителями общественных организаций Литвы возложили сегодня в Вильнюсе цветы к к могилам советских воинов, павших в битвах с гитлеровскими войсками.



Фото- и видеорепортаж Владимира Клоповского, «Обзор» (Литва)



Инф. "Обзора", БЕЛТА
Категории: в странах Балтии, в Беларуси, история
Ключевые слова: 22 июня
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добавлена вчера, 22 июня, 20:00

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