В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту



Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма, сообщает



Президент музея Эллен Фаттер заявила, что музейное сообщество «глубоко тронуло движение за расовую справедливость», начавшееся из-за смерти после задержания полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.



«Мы наблюдали за тем, как страна и мир всё чаще обращают внимание на памятники, эти губительные и мощные символы системного расизма… Проще говоря, пришло время его снять», — приводит её комментарий The New York Times.



При этом Фаттер отметила, что музей «не имеет ничего против» Рузвельта.



В то же время мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пояснил, что музей попросил убрать конную статую экс-президента США, так как находящиеся рядом с Рузвельтом африканец и индеец выглядят «порабощёнными и расово неполноценными».



Правнук Рузвельта, являющийся попечителем музея, также одобрил демонтаж памятника.



