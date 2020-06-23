Загрузка... Польская молодёжь провела субботник на советском воинском кладбище в Жешуве 🔊 Воспроизвести



Жители польского города Жешува накануне провели субботник на советском воинском кладбище, где покоятся останки 2 217 солдат и офицеров Красной армии, погибших во имя спасения польского народа от немецко-фашистского порабощения, сообщает



По словам руководителя общества российских соотечественников «Галиция» Галины Травкиной, таким образом граждане Польши поддержали международную акцию по наведению порядка на мемориальных кладбищах советских воинов.



«Субботник провели члены польской команды „Волонтёры Победы“, активисты движения „Victory Team 75 in Poland“, польское казачество, а также просто неравнодушные жители Жешува», — сообщила EADaily Травкина. Жители польского города Жешува накануне провели субботник на советском воинском кладбище, где покоятся останки 2 217 солдат и офицеров Красной армии, погибших во имя спасения польского народа от немецко-фашистского порабощения, сообщает EADaily По словам руководителя общества российских соотечественников «Галиция» Галины Травкиной, таким образом граждане Польши поддержали международную акцию по наведению порядка на мемориальных кладбищах советских воинов.«Субботник провели члены польской команды „Волонтёры Победы“, активисты движения „Victory Team 75 in Poland“, польское казачество, а также просто неравнодушные жители Жешува», — сообщила EADaily Травкина. Польская молодёжь прибирает могилу Героя Советского Союза Ивана Туркенича



EADaily уточняет, что на советском воинском кладбище в городе Жешуве числятся похороненными 2 217 человек, 585 из которых идентифицированы, 1 632 покоятся безымянными. Здесь похоронен Герой Советского Союза Иван Туркенич, возглавлявший подпольную антифашистскую комсомольскую организацию «Молодая гвардия», действовавшую в 1942—1943 годах в оккупированном гитлеровскими войсками городе Краснодоне. В 1944 году во время боёв за польский город Глогув-Малопольски капитан Туркенич был смертельно ранен.



Напомним, польский Жешув на слуху у россиян с 2018 года, когда жители города отказались сносить памятник благодарности Красной армии. В благодарность наши соотечественники провели в соцсетях акцию «Спасибо Жешуву за память!». Акция пошла из Калининграда, и к флешмобу тогда присоединились тысячи людей, в том числе мэры Калининграда и Москвы Александр Ярошук и Сергей Собянин, а также певец Олег Газманов. EADaily уточняет, что на советском воинском кладбище в городе Жешуве числятся похороненными 2 217 человек, 585 из которых идентифицированы, 1 632 покоятся безымянными. Здесь похоронен Герой Советского Союза Иван Туркенич, возглавлявший подпольную антифашистскую комсомольскую организацию «Молодая гвардия», действовавшую в 1942—1943 годах в оккупированном гитлеровскими войсками городе Краснодоне. В 1944 году во время боёв за польский город Глогув-Малопольски капитан Туркенич был смертельно ранен.Напомним, польский Жешув на слуху у россиян с 2018 года, когда жители города отказались сносить памятник благодарности Красной армии. В благодарность наши соотечественники провели в соцсетях акцию «Спасибо Жешуву за память!». Акция пошла из Калининграда, и к флешмобу тогда присоединились тысячи людей, в том числе мэры Калининграда и Москвы Александр Ярошук и Сергей Собянин, а также певец Олег Газманов. Загрузка... eadaily.com Категории: общество, в Европе, история Ключевые слова: польша, война, Путин, пакт, история, память География: Польша — статья прочитана 229 раз Комментарии