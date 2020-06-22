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Автокефальная ПЦУ 22 июня вспомнила об агрессии России и не упомянула о Германии



В понедельник, 22 июня, в 79-летнюю годовщину нападение нацистов на СССР, в ПЦУ решили вспомнить про это без упоминания агрессии Германии, но с упоминанием России. Также там заявили про поминание всех жертв и "предосторожность для всех поколений", сообщает СТРАНА.

фото: pixabay.com


"Мы молитвенно вспоминаем всех тех, чьи жизни были отобраны, изуродованы или уничтожены в одной из крупнейших войн ХХ века. И война, начавшаяся задолго до 1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года, перенесла новую волну страданий и смерти, болезненный шрам навсегда остался не только в нашей, но и в мировой истории, и этот шрам должен напоминать вам о злобной войне и служить предосторожностью для всех поколений", - говорится в опубликованном сообщении пресс-службы этой организации. Также там констатировали, что война это великое зло, это смерть и страдания, разрушение и потеря, слезы и боль.
При этом там заявили, что "в XXI веке, нас снова постигло зло войны, а теперь из-за вооруженной агрессии России". В ПЦУ добавили, что чтут память всех жертв войны в Украине и "молятся Богу, чтобы помочь нам установить мир и единство в нашей стране".

strana.ua
Категории: общество, история
Ключевые слова: война, история, память
География: Украина
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добавлена сегодня, 22 июня, 19:30

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