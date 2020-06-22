Автокефальная ПЦУ 22 июня вспомнила об агрессии России и не упомянула о Германии 🔊 Воспроизвести



В понедельник, 22 июня, в 79-летнюю годовщину нападение нацистов на СССР, в ПЦУ решили вспомнить про это без упоминания агрессии Германии, но с упоминанием России. Также там заявили про поминание всех жертв и "предосторожность для всех поколений", сообщает



фото: pixabay.com



"Мы молитвенно вспоминаем всех тех, чьи жизни были отобраны, изуродованы или уничтожены в одной из крупнейших войн ХХ века. И война, начавшаяся задолго до 1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года, перенесла новую волну страданий и смерти, болезненный шрам навсегда остался не только в нашей, но и в мировой истории, и этот шрам должен напоминать вам о злобной войне и служить предосторожностью для всех поколений", - говорится в опубликованном сообщении пресс-службы этой организации. Также там констатировали, что война это великое зло, это смерть и страдания, разрушение и потеря, слезы и боль. В понедельник, 22 июня, в 79-летнюю годовщину нападение нацистов на СССР, в ПЦУ решили вспомнить про это без упоминания агрессии Германии, но с упоминанием России. Также там заявили про поминание всех жертв и "предосторожность для всех поколений", сообщает СТРАНА "Мы молитвенно вспоминаем всех тех, чьи жизни были отобраны, изуродованы или уничтожены в одной из крупнейших войн ХХ века. И война, начавшаяся задолго до 1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года, перенесла новую волну страданий и смерти, болезненный шрам навсегда остался не только в нашей, но и в мировой истории, и этот шрам должен напоминать вам о злобной войне и служить предосторожностью для всех поколений", - говорится в опубликованном сообщении пресс-службы этой организации. Также там констатировали, что война это великое зло, это смерть и страдания, разрушение и потеря, слезы и боль.



При этом там заявили, что "в XXI веке, нас снова постигло зло войны, а теперь из-за вооруженной агрессии России". В ПЦУ добавили, что чтут память всех жертв войны в Украине и "молятся Богу, чтобы помочь нам установить мир и единство в нашей стране". strana.ua Категории: общество, история Ключевые слова: война, история, память География: Украина — статья прочитана 72 раза Комментарии