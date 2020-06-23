|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Загрязнения Нямунаса не установлено – Министерство окружающей среды
Загрязнение Нямунаса опасными веществами не установлено, сообщило Министерство окружающей среды, основываясь на результатах выполненных Агентством по охране окружающей среды исследований.
По сообщению министерства, большинство веществ - тяжелых металлов, летучих органических веществ, полициклических ароматических углеводородов, фталатов, хлорфенолов, полихлорированных бифенилов - не обнаружено, а остальные вещества присутствуют в незначительной концентрации.
В пресс-релизе сообщается, что воды Нямунаса не являются токсичными, т.е. не содержат опасных для водных организмов веществ.
Данные пробы были взяты на прошлой неделе рядом с городами Друскининкай и Алитус (Литва) после получения информации о массовой гибели рыбы и других обитателей рек в Нямунасе рядом с Гродно (Беларусь)
На прошлой неделе пробы были взяты дважды, еще раз пробы планируется брать сегодня и результаты будут и конце следующей недели.
BNS напоминает, что Литва подала ноту Беларуси с просьбой о передаче информации о возможном загрязнении Нямунаса.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: Беларусь, загрязнение, ЧП, река
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|