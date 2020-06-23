Загрязнения Нямунаса не установлено – Министерство окружающей среды 🔊 Воспроизвести



Загрязнение Нямунаса опасными веществами не установлено, сообщило Министерство окружающей среды, основываясь на результатах выполненных Агентством по охране окружающей среды исследований.



По сообщению министерства, большинство веществ - тяжелых металлов, летучих органических веществ, полициклических ароматических углеводородов, фталатов, хлорфенолов, полихлорированных бифенилов - не обнаружено, а остальные вещества присутствуют в незначительной концентрации.



В пресс-релизе сообщается, что воды Нямунаса не являются токсичными, т.е. не содержат опасных для водных организмов веществ.



Данные пробы были взяты на прошлой неделе рядом с городами Друскининкай и Алитус (Литва) после получения информации о массовой гибели рыбы и других обитателей рек в Нямунасе рядом с Гродно (Беларусь)



На прошлой неделе пробы были взяты дважды, еще раз пробы планируется брать сегодня и результаты будут и конце следующей недели.



BNS напоминает, что Литва подала ноту Беларуси с просьбой о передаче информации о возможном загрязнении Нямунаса. Загрязнение Нямунаса опасными веществами не установлено, сообщило Министерство окружающей среды, основываясь на результатах выполненных Агентством по охране окружающей среды исследований.По сообщению министерства, большинство веществ - тяжелых металлов, летучих органических веществ, полициклических ароматических углеводородов, фталатов, хлорфенолов, полихлорированных бифенилов - не обнаружено, а остальные вещества присутствуют в незначительной концентрации.В пресс-релизе сообщается, что воды Нямунаса не являются токсичными, т.е. не содержат опасных для водных организмов веществ.Данные пробы были взяты на прошлой неделе рядом с городами Друскининкай и Алитус (Литва) после получения информации о массовой гибели рыбы и других обитателей рек в Нямунасе рядом с Гродно (Беларусь)На прошлой неделе пробы были взяты дважды, еще раз пробы планируется брать сегодня и результаты будут и конце следующей недели.BNS напоминает, что Литва подала ноту Беларуси с просьбой о передаче информации о возможном загрязнении Нямунаса. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Беларусь, загрязнение, ЧП, река — статья прочитана 131 раз Комментарии