Истребители NATO пять раз поднимались из-за военных самолетов России 🔊 Воспроизвести



Истребители NATO на прошлой неделе пять раз поднимались для опознавания и сопровождения российских военных самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы (МОЛ).



15 июня был опознан военный самолет Su-24MR, летевший из Калининградской области.



16 июня истребители NATO опознали и сопроводили летевший в Калининград самолет Tu-134, из Калининграда – воздушное судно An-30.



В тот же день был опознан летевший из Калининграда Su-24MR и сопровождавшие его два Su-27, которые вернулись из Калининграда, а сопровождение Su-24MR от Эстонии осуществляли два боевых самолета Su-35.



18 июня был опознан штурмовик Il-20, летевший из Калининграда, а 19 июня – также летевший из Калининграда транспортный самолет An-12.



Часть данных воздушных судов летела без радиолокационных ответчиков, без планов полета, не поддерживали радиосвязи с Региональным диспетчерским центром.



Миссия воздушной полиции NATO в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии. Истребители NATO на прошлой неделе пять раз поднимались для опознавания и сопровождения российских военных самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы (МОЛ).15 июня был опознан военный самолет Su-24MR, летевший из Калининградской области.16 июня истребители NATO опознали и сопроводили летевший в Калининград самолет Tu-134, из Калининграда – воздушное судно An-30.В тот же день был опознан летевший из Калининграда Su-24MR и сопровождавшие его два Su-27, которые вернулись из Калининграда, а сопровождение Su-24MR от Эстонии осуществляли два боевых самолета Su-35.18 июня был опознан штурмовик Il-20, летевший из Калининграда, а 19 июня – также летевший из Калининграда транспортный самолет An-12.Часть данных воздушных судов летела без радиолокационных ответчиков, без планов полета, не поддерживали радиосвязи с Региональным диспетчерским центром.Миссия воздушной полиции NATO в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии