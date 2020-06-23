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Истребители NATO пять раз поднимались из-за военных самолетов России
Истребители NATO на прошлой неделе пять раз поднимались для опознавания и сопровождения российских военных самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы (МОЛ).
15 июня был опознан военный самолет Su-24MR, летевший из Калининградской области.
16 июня истребители NATO опознали и сопроводили летевший в Калининград самолет Tu-134, из Калининграда – воздушное судно An-30.
В тот же день был опознан летевший из Калининграда Su-24MR и сопровождавшие его два Su-27, которые вернулись из Калининграда, а сопровождение Su-24MR от Эстонии осуществляли два боевых самолета Su-35.
18 июня был опознан штурмовик Il-20, летевший из Калининграда, а 19 июня – также летевший из Калининграда транспортный самолет An-12.
Часть данных воздушных судов летела без радиолокационных ответчиков, без планов полета, не поддерживали радиосвязи с Региональным диспетчерским центром.
Миссия воздушной полиции NATO в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
Категории: политика, чп и криминал
География: Литва
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