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Литва вновь ввела визовый сбор для граждан Беларуси: 60 евро
Литва с июля месяца вновь вводит визовый сбор для граждан Беларуси: как и литовским гражданам, виза будет стоить 60 евро.
Кабмин в понедельник решил вновь взимать консульский сбор с граждан Беларуси за рассмотрение ходатайства о выдаче национальной визы. Сбор будет взиматься с 50-проц. скидкой. Согласно принятому в 2011 году решению такой сбор вообще не взимался.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пояснил, что данный проект предлагает 50-ти проц. скидку для граждан Беларуси за выдачу национальных виз, что будет паритетным зеркальным решением, так как беларусы такую скидку к нашим гражданам применяют.
Согласно новому порядку, виза будет стоить гражданам Беларуси 60 евро с июля.
По данным МИД, с 2011 по 2019 годы гражданам Беларуси было выдано 44 тыс. 966 национальных виз, и за это время не взимавшийся консульский сбор составил свыше 2,6 млн евро.
Беларусь не выразила протеста по поводу такого решения Литвы, но пожелала, чтобы новый порядок вступил в силу вместе с договором с ЕС об упрощенном порядке выдачи виз, то есть с 1 июля.
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