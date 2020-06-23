После речи представителя Тайпея в сейме посол Китая запросил объяснений у Литвы 🔊 Воспроизвести



Посол Китая в Литве Джифей Шен в понедельник посетил сейм для того, чтобы получить объяснения Литвы по поводу речи руководителя Тайпейской миссии в Балтийских странах на прошлой неделе.



Посол встретился с председателем парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) "соцтрудовиком" Юозасом Бернатонисом.



"Так как на трибуне сейма был официальный представитель Тайваня, и таким образом, по мнению Китая, была нарушена политика единого Китая, которая зафиксирована в нашем договоре с Китаем, посол высказал свое мнение", - в понедельник рассказал Ю. Бернатонис.



Глава комитета разъяснил ситуацию, как Энди Чин оказался на трибуне Сейма. Это случилось по инициативе оппозиции, у которой есть своя повестка дня. Это событие, по мнению Бернатониса, не должно повлиять на отношения Литвы и Китая.



Глава Тайпейской миссии в Балтийских странах Э. Чин в четверг был приглашен в парламент Литвы для участия в дискуссии "Уроки и последствия коронавируса для системы здравоохранения". Его пригласили инициаторы дискуссии консерваторы.



Тайпей - столица Тайваня.



Литва, как и многие другие страны, не признает независимости Тайваня и придерживается политики "единого Китая". Посол Китая в Литве Джифей Шен в понедельник посетил сейм для того, чтобы получить объяснения Литвы по поводу речи руководителя Тайпейской миссии в Балтийских странах на прошлой неделе.Посол встретился с председателем парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) "соцтрудовиком" Юозасом Бернатонисом."Так как на трибуне сейма был официальный представитель Тайваня, и таким образом, по мнению Китая, была нарушена политика единого Китая, которая зафиксирована в нашем договоре с Китаем, посол высказал свое мнение", - в понедельник рассказал Ю. Бернатонис.Глава комитета разъяснил ситуацию, как Энди Чин оказался на трибуне Сейма. Это случилось по инициативе оппозиции, у которой есть своя повестка дня. Это событие, по мнению Бернатониса, не должно повлиять на отношения Литвы и Китая.Глава Тайпейской миссии в Балтийских странах Э. Чин в четверг был приглашен в парламент Литвы для участия в дискуссии "Уроки и последствия коронавируса для системы здравоохранения". Его пригласили инициаторы дискуссии консерваторы.Тайпей - столица Тайваня.Литва, как и многие другие страны, не признает независимости Тайваня и придерживается политики "единого Китая". BNS Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: сейм, посол, Китай, Тайвань География: Литва — статья прочитана 207 раз Комментарии