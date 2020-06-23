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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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МВД Литвы планирует выяснить, необходим ли гражданам второй паспорт
Министерство внутренних дел (МВД) организует общественную консультацию с целью выяснения потребности граждан Литвы во втором паспорте.
МВД утверждает, что в последнее время граждане Литвы желают иметь возможность получить второй паспорт, чтобы пользоваться им, когда первым паспортом они пользоваться не могут: паспорт находится в консульстве иностранного государства для получения визы, а гражданину необходимо уехать в иностранное государство, которое не признает идентификационных карт.
В пресс-релизе МВД сообщается, что в случае одобрения поправок в законы Литвы на реорганизацию реестров и информационных систем может уйти около 1,5 млн евро.
В настоящее время гражданин Литвы может получить паспорт и идентификационную карту или оба этих документа.
Общественная консультация будет проводится по интернету в виде ответов на вопросы.
Категории: общество
География: Литва
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