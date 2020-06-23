МВД Литвы планирует выяснить, необходим ли гражданам второй паспорт 🔊 Воспроизвести



Министерство внутренних дел (МВД) организует общественную консультацию с целью выяснения потребности граждан Литвы во втором паспорте.



МВД утверждает, что в последнее время граждане Литвы желают иметь возможность получить второй паспорт, чтобы пользоваться им, когда первым паспортом они пользоваться не могут: паспорт находится в консульстве иностранного государства для получения визы, а гражданину необходимо уехать в иностранное государство, которое не признает идентификационных карт.



В пресс-релизе МВД сообщается, что в случае одобрения поправок в законы Литвы на реорганизацию реестров и информационных систем может уйти около 1,5 млн евро.



В настоящее время гражданин Литвы может получить паспорт и идентификационную карту или оба этих документа.



Общественная консультация будет проводится по интернету в виде ответов на вопросы. Министерство внутренних дел (МВД) организует общественную консультацию с целью выяснения потребности граждан Литвы во втором паспорте.МВД утверждает, что в последнее время граждане Литвы желают иметь возможность получить второй паспорт, чтобы пользоваться им, когда первым паспортом они пользоваться не могут: паспорт находится в консульстве иностранного государства для получения визы, а гражданину необходимо уехать в иностранное государство, которое не признает идентификационных карт.В пресс-релизе МВД сообщается, что в случае одобрения поправок в законы Литвы на реорганизацию реестров и информационных систем может уйти около 1,5 млн евро.В настоящее время гражданин Литвы может получить паспорт и идентификационную карту или оба этих документа.Общественная консультация будет проводится по интернету в виде ответов на вопросы. BNS Категории: общество Ключевые слова: МВД, заграница География: Литва — статья прочитана 173 раза Комментарии