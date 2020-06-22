За сутки коронавирусом в мире заразились более 183 тыс. человек. Это рекорд пандемии 🔊 Воспроизвести По данным ВОЗ, две трети новых случаев пришлись на страны Северной и Южной Америки



Надпись у Белого моста в Вильнюсе. Фото Александра Шахова, "Обзор"



Скорость распространения коронавируса в мире установила новый рекорд - число заразившихся за сутки, по данным Всемирной организации здравоохранения, увеличилось более чем на 183 тыс. Предыдущий максимум - свыше 181 тыс. новых случаев - был достигнут 18 июня, сообщает



Всплеск заболеваемости зафиксировали на минувших выходных в США, которые остаются на первом месте по количеству инфицированных и умерших из-за коронавируса. Смертность растет в Бразилии, Мексике и ряде других стран Северной и Южной Америки - региона, который является эпицентром пандемии. Скорость распространения коронавируса в мире установила новый рекорд - число заразившихся за сутки, по данным Всемирной организации здравоохранения, увеличилось более чем на 183 тыс. Предыдущий максимум - свыше 181 тыс. новых случаев - был достигнут 18 июня, сообщает ТАСС. Всплеск заболеваемости зафиксировали на минувших выходных в США, которые остаются на первом месте по количеству инфицированных и умерших из-за коронавируса. Смертность растет в Бразилии, Мексике и ряде других стран Северной и Южной Америки - региона, который является эпицентром пандемии.



Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом за время пандемии заразились более 8,7 млн человек, почти 462 тыс. пациентов умерли.



Лидеры - США и Бразилия



Две трети новых случаев заражения, подтвержденных в мире за сутки, пришлись на страны Северной и Южной Америки, следует из статистики ВОЗ.



Более 36,6 тыс. инфицированных за сутки выявили в США. Это второй показатель за все время пандемии, рекорд - свыше 38,5 тыс. - был установлен 26 апреля. С начала июня в стране фиксировали примерно 20 тыс. новых случаев в сутки. Всего в Соединенных Штатах, по данным ВОЗ, заразились более 2,2 млн человек, почти 119 тыс. умерли.



Психологически важный рубеж преодолела в воскресенье Бразилия. По официальным данным, число умерших из-за коронавируса в стране превысило 50 тыс., заразились более 1,08 млн. По обоим показателям Бразилия прочно занимает второе место в мире, уступая только США.



Американский эпицентр



Больше тысячи летальных исходов зарегистрированы за сутки в Мексике, где количество умерших в целом превысило 21,8 тыс. Это седьмой результат в мире. По числу инфицированных, которое в воскресенье превысило 180 тыс., Мексика занимает 14-е место.



Количество жертв пандемии превысило 8 тыс. в Перу. При этом по количеству заразившихся - почти 255 тыс. человек - эта страна вышла на шестое место на планете, обойдя Испанию и Италию.



Вплотную к Италии по этому показателю приблизилась, по данным ВОЗ, Чили, где выявлено в общей сложности 236,7 тыс. случаев заражения. Поскольку скорость распространения инфекции в этой стране на порядок выше, чем в европейских государствах, Чили может в ближайшие дни подняться с девятого на седьмое место в списке наиболее затронутых коронавирусом стран.



Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в воскресенье о 111 умерших из-за коронавируса, что стало максимальным для республики показателем смертности за сутки. Общее количество жертв за время пандемии составило 2,24 тыс., число инфицированных превысило 68,6 тыс.



Очаг в Южной Азии



Главным очагом коронавируса в Азии остается Индия, где с середины мая скорость распространения инфекции неизменно увеличивается. В понедельник индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи сообщило о 14,8 тыс. новых случаях заражения за сутки, что стало вторым по величине показателем за все время пандемии. Рекорд суточного роста - более 15,4 тыс. инфицированных - был установлен накануне.



Общее количество заразившихся превысило 425,2 тыс. человек - по этому показателю Индия занимает четвертое место в мире, уступая США, Бразилии и России, где, согласно опубликованным в понедельник официальным данным, количество инфицированных превысило 592,2 тыс.



За сутки из-за коронавируса в Индии умерли 445 человек, общее количество летальных исходов достигло 13,7 тыс. - это восьмое место в мире (вслед за Мексикой).



В соседнем Пакистане за сутки выявлено почти 4,5 тыс. новых случаев инфицирования, общее количество заразившихся превысило 181 тыс. человек. Таким образом, Пакистан обогнал Мексику и пока занимает 13-е место в мире, быстро догоняя Турцию и Германию (соответственно 186,5 тыс. и 189,8 тыс. человек). Умерли из-за коронавируса в Пакистане около 3,6 тыс. человек.



На уровне более 2 тыс. заразившихся за сутки держится в последние десять дней скорость распространения инфекции в Иране. Общее количество инфицированных в стране превысило на выходных 202,5 тыс. человек - это десятый в мире показатель. Такую же позицию (вслед за Бельгией) занимает Иран и по числу летальных исходов - 9,5 тыс.



Резко возросла в последнюю неделю скорость распространения инфекции в Саудовской Аравии, общее количество заразившихся превысило 154,2 тыс. человек. По этому показателю ближневосточное королевство вплотную приблизилось к занимающей 15-е место в мире Франции (154,5 тыс.), где, как и в некоторых других европейских государствах, с понедельника начался очередной этап отмены карантинных ограничений, введенных из-за пандемии. Высокие темпы распространения инфекции сохраняются в Индии, Пакистане и некоторых других государствах Южной Азии, а также Ближнего и Среднего Востока.Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом за время пандемии заразились более 8,7 млн человек, почти 462 тыс. пациентов умерли.Две трети новых случаев заражения, подтвержденных в мире за сутки, пришлись на страны Северной и Южной Америки, следует из статистики ВОЗ.Более 36,6 тыс. инфицированных за сутки выявили в США. Это второй показатель за все время пандемии, рекорд - свыше 38,5 тыс. - был установлен 26 апреля. С начала июня в стране фиксировали примерно 20 тыс. новых случаев в сутки. Всего в Соединенных Штатах, по данным ВОЗ, заразились более 2,2 млн человек, почти 119 тыс. умерли.Психологически важный рубеж преодолела в воскресенье Бразилия. По официальным данным, число умерших из-за коронавируса в стране превысило 50 тыс., заразились более 1,08 млн. По обоим показателям Бразилия прочно занимает второе место в мире, уступая только США.Больше тысячи летальных исходов зарегистрированы за сутки в Мексике, где количество умерших в целом превысило 21,8 тыс. Это седьмой результат в мире. По числу инфицированных, которое в воскресенье превысило 180 тыс., Мексика занимает 14-е место.Количество жертв пандемии превысило 8 тыс. в Перу. При этом по количеству заразившихся - почти 255 тыс. человек - эта страна вышла на шестое место на планете, обойдя Испанию и Италию.Вплотную к Италии по этому показателю приблизилась, по данным ВОЗ, Чили, где выявлено в общей сложности 236,7 тыс. случаев заражения. Поскольку скорость распространения инфекции в этой стране на порядок выше, чем в европейских государствах, Чили может в ближайшие дни подняться с девятого на седьмое место в списке наиболее затронутых коронавирусом стран.Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в воскресенье о 111 умерших из-за коронавируса, что стало максимальным для республики показателем смертности за сутки. Общее количество жертв за время пандемии составило 2,24 тыс., число инфицированных превысило 68,6 тыс.Главным очагом коронавируса в Азии остается Индия, где с середины мая скорость распространения инфекции неизменно увеличивается. В понедельник индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи сообщило о 14,8 тыс. новых случаях заражения за сутки, что стало вторым по величине показателем за все время пандемии. Рекорд суточного роста - более 15,4 тыс. инфицированных - был установлен накануне.Общее количество заразившихся превысило 425,2 тыс. человек - по этому показателю Индия занимает четвертое место в мире, уступая США, Бразилии и России, где, согласно опубликованным в понедельник официальным данным, количество инфицированных превысило 592,2 тыс.За сутки из-за коронавируса в Индии умерли 445 человек, общее количество летальных исходов достигло 13,7 тыс. - это восьмое место в мире (вслед за Мексикой).В соседнем Пакистане за сутки выявлено почти 4,5 тыс. новых случаев инфицирования, общее количество заразившихся превысило 181 тыс. человек. Таким образом, Пакистан обогнал Мексику и пока занимает 13-е место в мире, быстро догоняя Турцию и Германию (соответственно 186,5 тыс. и 189,8 тыс. человек). Умерли из-за коронавируса в Пакистане около 3,6 тыс. человек.На уровне более 2 тыс. заразившихся за сутки держится в последние десять дней скорость распространения инфекции в Иране. Общее количество инфицированных в стране превысило на выходных 202,5 тыс. человек - это десятый в мире показатель. Такую же позицию (вслед за Бельгией) занимает Иран и по числу летальных исходов - 9,5 тыс.Резко возросла в последнюю неделю скорость распространения инфекции в Саудовской Аравии, общее количество заразившихся превысило 154,2 тыс. человек. По этому показателю ближневосточное королевство вплотную приблизилось к занимающей 15-е место в мире Франции (154,5 тыс.), где, как и в некоторых других европейских государствах, с понедельника начался очередной этап отмены карантинных ограничений, введенных из-за пандемии. Категории: в мире, здоровье Ключевые слова: вирус, пандемия, коронавирус — статья прочитана 204 раза Комментарии