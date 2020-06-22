«Капоне» 🔊 Воспроизвести GPI представляет



Том Харди (слева) в роли Аль Капоне







C 26 июня на экранах кинотеатров Литвы - «Капоне», интригующая история о самом известном гангстере прошлого столетия Альфонсе Капоне (Аль Капоне).



В основанной на реальных событиях криминальной драме мы увидим голливудскую звезду Тома Харди, который гениально воплотил на экране криминальный авторитет мирового уровня.



Режиссёр и сценарист фильма Джош Транк решает взглянуть на бурную жизнь гангстера под другим углом и показать отца мафии, освобождающегося после 5-летнего срока в темнице Алькатраса, измученного сифилисом и деменцией.



В голове свирепого когда-то мафиози мелькают воспоминания о созданной им на улицах Чикаго ужасной, облитой кровью множества людей, криминальной империи. В основанной на реальных событиях криминальной драме мы увидим голливудскую звезду Тома Харди, который гениально воплотил на экране криминальный авторитет мирового уровня.Режиссёр и сценарист фильма Джош Транк решает взглянуть на бурную жизнь гангстера под другим углом и показать отца мафии, освобождающегося после 5-летнего срока в темнице Алькатраса, измученного сифилисом и деменцией.В голове свирепого когда-то мафиози мелькают воспоминания о созданной им на улицах Чикаго ужасной, облитой кровью множества людей, криминальной империи. Он вспоминает как насиловал, убивал, создавал целые мафиозные кланы, организовывал банды убийц, занимался незаконным оборотом алкоголя, крышевал проституцию, минировал и взрывал автомобили, контролировал доходы преступников, а, те, кто отказался подчиняться ему, быстро прощались с этим миром. Всё это наводило ужас даже на сам криминальный мир.



Для некоторых из них он - полный сумасшедший, для других - тупой, неподчиняющийся правилам гангстер, но его жизнь достойна острого сценария боевика.







Чрезвычайно сильный персонаж фильма, великолепная актёрская игра перенесёт зрителей в мир жестокой мафии, где действуют кровавые правила, крепкая мужская дружба и жертвенная любовь, которая будит нежность даже в огрубевшей душе гагстера.



Режисёр: Джош Транк



Актеры: Том Харди («Выживший», «Веном», «Дюнкерк»), Линда Карделлини («Проклятие плачущей», «Зеленая книга»), Ноэль Фишер («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2», «Кости» ) и другие.



Страна: США



Возрастной ценз: N-16. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: GPI, «Капоне», Том Харди — статья прочитана 154 раза Комментарии