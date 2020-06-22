Главная >> Новости >> в странах Балтии, история >> Вспоминая чёрное утро сорок первого...

Вспоминая чёрное утро сорок первого...





Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, в Литве, как и во многих других странах мира, стартовала традиционная ежегодная акция, посвящённая Дню Памяти и Скорби.

Рано утром в Вильнюсе, на Воинском мемориале Антакальнисского кладбища, были зажжены свечи и возложены цветы. В церемонии принимал участие советник Посольства РФ, представители ассоциации «Забытые солдаты», движения «Бессмертный полк» и неравнодушные к этой дате граждане, помнящие, какая чёрная страница открылась 22 июня 1941 года для многомиллионного народа тогдашнего СССР.

"Обзор" уже получает фотоотчёты из разных уголков Литвы - акция проходит на воинских мемориалах Литвы, при непосредственном участии Посольства РФ и ассоциации «Забытые солдаты».

- Ну, а мы выдвинулись по своему маршруту: впереди сотни километров и большое количество остановок! - сообщает фотокорреспондент "Обзора" Аркадий БАБАХИН.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: День памяти и скорби
статья прочитана 182 раза
добавлена сегодня, 22 июня, 13:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка