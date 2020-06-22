Вспоминая чёрное утро сорок первого...

Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, в Литве, как и во многих других странах мира, стартовала традиционная ежегодная акция, посвящённая Дню Памяти и Скорби.
Рано утром в Вильнюсе, на Воинском мемориале Антакальнисского кладбища, были зажжены свечи и возложены цветы. В церемонии принимал участие советник Посольства РФ, представители ассоциации «Забытые солдаты», движения «Бессмертный полк» и неравнодушные к этой дате граждане, помнящие, какая чёрная страница открылась 22 июня 1941 года для многомиллионного народа тогдашнего СССР.
"Обзор" уже получает фотоотчёты из разных уголков Литвы - акция проходит на воинских мемориалах Литвы, при непосредственном участии Посольства РФ и ассоциации «Забытые солдаты».
- Ну, а мы выдвинулись по своему маршруту: впереди сотни километров и большое количество остановок! - сообщает фотокорреспондент "Обзора" Аркадий БАБАХИН.
Инф. «Обзора»
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