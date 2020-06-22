Вспоминая чёрное утро сорок первого... 🔊 Воспроизвести







Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, в Литве, как и во многих других странах мира, стартовала традиционная ежегодная акция, посвящённая Дню Памяти и Скорби.



Рано утром в Вильнюсе, на Воинском мемориале Антакальнисского кладбища, были зажжены свечи и возложены цветы. В церемонии принимал участие советник Посольства РФ, представители ассоциации «Забытые солдаты», движения «Бессмертный полк» и неравнодушные к этой дате граждане, помнящие, какая чёрная страница открылась 22 июня 1941 года для многомиллионного народа тогдашнего СССР.



"Обзор" уже получает фотоотчёты из разных уголков Литвы - акция проходит на воинских мемориалах Литвы, при непосредственном участии Посольства РФ и ассоциации «Забытые солдаты».



- Ну, а мы выдвинулись по своему маршруту: впереди сотни километров и большое количество остановок! - сообщает фотокорреспондент "Обзора" Аркадий БАБАХИН. Рано утром в Вильнюсе, на Воинском мемориале Антакальнисского кладбища, были зажжены свечи и возложены цветы. В церемонии принимал участие советник Посольства РФ, представители ассоциации «Забытые солдаты», движения «Бессмертный полк» и неравнодушные к этой дате граждане, помнящие, какая чёрная страница открылась 22 июня 1941 года для многомиллионного народа тогдашнего СССР."Обзор" уже получает фотоотчёты из разных уголков Литвы - акция проходит на воинских мемориалах Литвы, при непосредственном участии Посольства РФ и ассоциации «Забытые солдаты».- Ну, а мы выдвинулись по своему маршруту: впереди сотни километров и большое количество остановок! - сообщает фотокорреспондент "Обзора" Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: День памяти и скорби — статья прочитана 182 раза Комментарии