Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Годовой индекс цен на промпродукцию в Литве снизился наиболее значительно среди стран Балтии.



По данным национальных статистических служб, в мае, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, литовские производители промпродукции снизили цены в среднем на 16,2%, латвийские – на 2,4%, эстонские – на 3,9%.



За месяц (в мае, по сравнению с апрелем) цены снизились на 0,1% в Литве, на 0,8% в Латвии и на 0,1% в Эстонии.



За вычетом нефтепродуктов, которые из Балтийских стран производятся только в Литве, индекс цен на промпродукцию за месяц в Литве снизился на 1,3%, а за год – на 3,8%.



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Литовский производитель медицинских средств Intersurgical, которая в марте получил госзаказ на производство 1 млн респираторных масок, уже произвел половину этого количества. Оставшуюся часть компания произведет до конца лета. Годовой индекс цен на промпродукцию в Литве снизился наиболее значительно среди стран Балтии.По данным национальных статистических служб, в мае, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, литовские производители промпродукции снизили цены в среднем на 16,2%, латвийские – на 2,4%, эстонские – на 3,9%.За месяц (в мае, по сравнению с апрелем) цены снизились на 0,1% в Литве, на 0,8% в Латвии и на 0,1% в Эстонии.За вычетом нефтепродуктов, которые из Балтийских стран производятся только в Литве, индекс цен на промпродукцию за месяц в Литве снизился на 1,3%, а за год – на 3,8%.* * *Литовский производитель медицинских средств Intersurgical, которая в марте получил госзаказ на производство 1 млн респираторных масок, уже произвел половину этого количества. Оставшуюся часть компания произведет до конца лета. Компания производила респираторные маски исключительно для Литвы, однако в данный момент хочет получить и разрешение на их поставки и в другие страны.



"Заказ на респираторы до 31 августа. Полмиллиона произведено, до конца лета произведем еще столько же", – сказал BNS глава компании Сигитас Жвирблис.



Он не исключил, что респираторы потребуются и в будущем, однако для их производства и продажи, как в Литве, так и в за границей после карантина, они должны отвечать общей директиве и стандартам Евросоюза.



По словам С. Жвирблиса, в данный момент респираторы составляют большую часть всей продукции компании – в основном она производят приборы искусственного дыхания и прочее оборудование.



Intersurgical экспортирует около 99% продукции, в основном в Великобританию, Францию, Испанию, Германию, Италию, Испанию, США, Японию и Китай.



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В первом квартале этого года в Литве всеми видами транспорта было перевезено 39,846 млн тонн грузов – на 4% больше, чем в январе-марте.



Внутренние перевозки в первом квартале составили 13 млн тонн, что на 1,3% больше, чем в январе-марте 2019 года, объемы международных грузоперевозок за год выросли на 5,4% до 26,8 млн тонн, сообщил Департамент статистики.



В этом году грузовые потоки автотранспорта выросли на 11,2% до 25,629 млн тонн, железнодорожного – сократились на 11,7% до 12,024 млн тонн, морского – выросли на 36,6% до 2,049 млн тонн.



Внутренним водным транспортом в первом квартале перевезено 143,2 тыс. тонн грузов (на 3,3% больше), литовские авиакомпании перевезли 100 тонн грузов и почты (на 13,2% больше).



Основная часть железнодорожных грузов в первом квартале доставлялась из и в Беларусь (62,7%), Россию (17,6%), Украину (10,5%). Грузы автомобильным транспортом в основном следовали в или из Латвии (32,4%), Польши (13,3%) и Германии (11,3%).



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После возобновления работы литовско-шведской энергетической перемычки NordBalt средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снизилась на 21 проц., сообщает оператор электропередач Litgrid.



15-21 июня в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool цена на электричество составляла 35,9 евро за мегаватт-час. Такая же цена была и в Латвии, а в Эстонии цена составляла 32,1 евро за мегаватт-час.



"Наибольшее влияние на снижение цены оказал импорт из Скандинавии, когда с 16 июня после ремонта была успешно включена перемычка Nord Balt", - в своем сообщении заявил Лютаурас Варанавичюс, глава Стратегического департамента Litgrid.



На прошлой неделе потребление электроэнергии росло на 2 проц., одновременно местное производство электроэнергии сократилось на 13 проц. В Литве было произведено 87 кВт/ч электроэнергии, что составляет 39 проц. от потребления страны (222 кВт/ч).



На прошлой неделе 63 проц. электроэнергии было импортировано в страну, общий поток импорта вырос на 11 проц.



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В первую неделю после карантина росло количество и територинальных, и транзитных полетов, заявила авиадиспетчерская компания Oro navigacija. На прошлой неделе по сравнению с последней неделей карантина количество полетов в воздушном пространстве Литвы выросло на 8,6 проц.



Временный руководитель авиадиспетчерской компании Oro navigacija Марюс Белюнас заявил BNS, что резкий рост не ожидается, а оживающий рынок настраивает оптимистично. После возобновления международных полетом заметен рост количества терминальных полетов.



Больше всего - на 5,5 проц. - увеличилось количество терминальных рейсов. Больше всего полетов выполнила венгерская авиакомпания Wizz Air (70 полетов), а самым популярным маршрутом был маршрут Рига-Вильнюс. Транзитные перелеты за неделю росли на 3,1 проц.



Самым популярным транзитным направлением были рейсы Франкфурт-Шанхай (52), Калининград-Москва Шереметьево (49), Калининград-Москва Домодедово (48).



В воздушном пространстве страны больше всего полетов выполнили самолеты авиакомпаний China Southern (69 рейсов), Aeroflot (62), AirBridgeCargo (61) и Air Baltic (60), Lufthansa Cargo (46) .



15-21 июня (по сравнению с прошлым годом) общее количество полетов в воздушном пространстве Литвы снизилось на 74 проц. до 1522 полетов, а транзитные полеты на 76 проц. до 1075.



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Глава телекоммуникационной компании Telia Lietuva Дан Стромберг назначен вице-президентом компании Telia Company, он с августа будет отвечать и за коммерческую деятельность Telia в Литве, Эстонии и Дании.



Кроме Д. Стромберга к команде руководителей Telia в конце этого года также присоединятся Маркус Мессерер, который сейчас руководит IT-компанией Alltron AG и Рейчел Самрен из телекоммуникационной и медиакомпании Millicom, сообщила компания Telia Lietuva.



Новые руководители сменят трех вице-президентов Telia Company: Ингриду Стенмарк, Асу Джемал и Эмиля Нильссона. В конце года компанию Telia Company“ также покинет Питер Борсос.



Д. Стромберг руководил Telia Lietuvа с июля 2018 года. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 176 раз Комментарии