Коммерческие СМИ Литвы обжалуют в ЕК порядок финансирования гостелерадио LRT

Представители коммерческих СМИ Литвы в понедельник обжаловали в Еврокомиссии порядок финансирования литовской национальной теле-радиовещательной компании Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT). Они утверждают, что нынешняя модель финансирования искажает честную конкуренцию.



В Еврокомиссию обратилась Ассоциация интернет-СМ, объединяющая порталы новостей delfi.lt, 15min.lt и lrytas.lt, компания All Media Lithuania, владеющая телеканалом TV3.



Авторы жалобы утверждают, что выделяемое LRT финансирование нарушает законодательство Евросоюза, поскольку не согласовано с Еврокомиссией как госпомощь.



По их словам, выделенные государством средства искажают конкуренцию, LRT перенимает аудиторию участников частного рынка. Авторы жалобы также утверждают, что искажения конкуренции проявляются в рекламе, при приобретении содержания и его продаже, а также на рынке труда.



В 2020 году бюджет LRT составил более 46 млн евро. Сейчас финансирование LRT вычисляется автоматически по показателю полученных государством сборов от подоходного налога и акциза.



Адвокат Каролис Качераускас сказал, что выделяя финансирование LRT, Литва не обеспечила того, чтобы транслируемое LRT и публикуемое в интернете содержание не конкурировало с содержанием, предлагаемым участниками коммерческого рынка, размер финансирования никак не связан с затратами LRT, и не существует независимого эффективного механизма контроля.



Глава Ассоциации интернет-СМИ Арнас Марцинкус утверждает, что в законе об LRT нет ни обязанности, ни поручения о реализовать деятельность интернет-портала, однако LRT единогласно решил инвестировать выделенные ему государством средства в этом сегменте, предложив содержание, которое ничем не отличается от того, что предлагается коммерческими участниками рынка.



"Таким образом госфинансирование искажает и без того конкурентный рынок, постепенно выталкивает участников с коммерческого рынка", – отметил в пресс-релизе А. Марцинкус.



Авторы жалобы утверждают, что подобные дела в ЕС уже были. По их словам, после этого по требованию Еврокомиссии были внесены изменения в модели финансирования национальных трансляторов Франции, Испании, Италии и многих других стран.



Целью жалобы коммерческих СМИ, поданной в Еврокомиссиию (ЕК), является сокращение финансирования литовской национальной теле-радиовещательной компании Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) и ограничения ее интернет-портал, ходя это не создает конкуренции за доходы для СМИ, утверждает гендиректор LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене.



"Целью жалобы представителей коммерческих СМИ является ограничение портала и сокращение финансирования LRT. В отличие от коммерческих СМИ, одной из основных целей которых являются рейтинги, LRT, прежде всего, стремится отражать разнообразие мнений, предоставлять качественную, проверенную информацию для всех групп населения", – говорится в комментарии BNS М. Гарбачяускайте-Буднене.



В понедельник представители коммерческих СМИ Литвы обжаловали в Еврокомиссии порядок финансирования LRT. Они утверждают, что нынешняя модель финансирования искажает честную конкуренцию.



В Еврокомиссию обратилась Ассоциация интернет-СМ, объединяющая порталы новостей delfi.lt, 15min.lt и lrytas.lt, компания All Media Lithuania, владеющая телеканалом TV3.



Авторы жалобы утверждают, что выделяемое LRT финансирование нарушает законодательство Евросоюза, поскольку не согласовано с Еврокомиссий как госпомощь.



М. Гарбачяускайте-Будрене утверждает, что по Конституции "общественный транслятор, с учетом его особой конституционной миссии, не учреждается для того, чтобы занимать рынок, и этим он по существу отличается от частных коммерческих трансляторов".



"Для успешной реализации своей миссии LRT важна доступность содержания – по этой причине так много внимания в последнее время мы уделяли развитию портала новостей, в котором мы интегрировали содержание программ телевизионных и радио-программ LRT. Для LRT важно охватить все группы населения, включая молодежь, для которой интернет-СМИ зачастую являются единственным источником новостей", – утверждает глава LRT.



Она также придерживается позиции о том, что портал LRT " не создает конкуренцию в доходах для коммерческих СМИ", поскольку на нем нет коммерческой рекламы.



"На фоне все большей фрагментации информационных каналов, увеличения ложных новостей, у потребителей есть право на точную, беспристрастную информацию, и в этом роль LRT очень важна. У аудитории есть право на осмысленное, некликабайтовое содержание", – отметила она в комментарии, переданном BNS.



Представители коммерческих СМИ отмечают, что финансирование LRT из бюджета не связано с затратами на проведение миссии, недостаточен контроль за доходами и расходами.



Глава Ассоциации интернет-СМИ Арнас Марцинкус утверждает, что в законе об LRT нет ни обязанности, ни поручения о реализовать деятельность интернет-портала, однако LRT единогласно решил инвестировать выделенные ему государством средства в этом сегменте, предложив содержание, которое ничем не отличается от того, что предлагается коммерческими участниками рынка.



"Таки образом госфинансирование искажает и без того конкурентный рынок, постепенно выталкивает участников с коммерческого рынка", – отметил в пресс-релизе А. Марцинкус.



Авторы жалобы утверждают, что подобные дела в ЕС уже были. По их словам, после этого по требованию Еврокомиссии были внесены изменения в модели финансирования национальных трансляторов Франции, Испании, Италии и многих других стран.