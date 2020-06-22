Загрузка... Литва будет повышать привлекательность для туристов из Европы и Азии 🔊 Воспроизвести



Литва будет стремиться увеличить свою туристическую привлекательность на нескольких рынках – в Германии, Италии, Франции и в Соединенном Королевстве, а также в Японии и Китае.



Национальное агентство поощрения туризма Keliauk Lietuvoje ищет представителей в этих странах. Часть договоров уже подписано.



Агентство сообщило BNS, что услуги маркетинга туризма будут направлены как на повышение известности и привлекательности Литвы, так и на развитие потоков въездного туризма в стране.



Как сообщается на Центральном портале публичных закупок, весной агентство уже подписало договора с зарегистрированной в Милане Aigo (257,1 тыс. евро без НДС), пекинской Travel Link Market (100 тыс. евро), мюнхенской Aviareps Tourism (почти 300 тыс. евро).



Иностранные партнеры будут анализировать рынок, проводить мероприятия, представляющие туристические возможности Литвы, например, ярмарки контактов, бизнес-миссии, выставки. Услуги будут заказываться по потребности, а оплата производиться - по их количеству.



В пятницу Keliauk Lietuvoje сообщила, что туристический поток в этом году в Литве может сократиться на 40%, а число местных путешественников – на 25%. Доходы туристического сектора сократятся почти на 0,5 млрд евро. Литва будет стремиться увеличить свою туристическую привлекательность на нескольких рынках – в Германии, Италии, Франции и в Соединенном Королевстве, а также в Японии и Китае.Национальное агентство поощрения туризма Keliauk Lietuvoje ищет представителей в этих странах. Часть договоров уже подписано.Агентство сообщило BNS, что услуги маркетинга туризма будут направлены как на повышение известности и привлекательности Литвы, так и на развитие потоков въездного туризма в стране.Как сообщается на Центральном портале публичных закупок, весной агентство уже подписало договора с зарегистрированной в Милане Aigo (257,1 тыс. евро без НДС), пекинской Travel Link Market (100 тыс. евро), мюнхенской Aviareps Tourism (почти 300 тыс. евро).Иностранные партнеры будут анализировать рынок, проводить мероприятия, представляющие туристические возможности Литвы, например, ярмарки контактов, бизнес-миссии, выставки. Услуги будут заказываться по потребности, а оплата производиться - по их количеству.В пятницу Keliauk Lietuvoje сообщила, что туристический поток в этом году в Литве может сократиться на 40%, а число местных путешественников – на 25%. Доходы туристического сектора сократятся почти на 0,5 млрд евро. Загрузка... BNS Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: туризм, граница, убытки, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 205 раз Комментарии