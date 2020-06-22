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Воскрешение статуи. Новости от FITZROY на 22 июня

Leah Millis | Reuters


Гельзенкирхен теперь себя под Лениным чистит

Пандемия или кошелёк? Испания сделала выбор

Трамп после карантинного перерыва возобновляет предвыборное ралли

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 194 раза
добавлена сегодня, 22 июня, 08:32

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