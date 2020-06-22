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Экзитпол: Сербская прогрессивная партия побеждает на выборах в Сербии
Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича побеждает на парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Центра за свободные выборы и демократию (CeSID), передает RT.
«СПП получает 62,4% голосов, Социалистическая партия Сербии главы МИД Ивицы Дачича — 10,6%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича — 4%», — цитирует сообщение CESID РИА Новости.
Остальные партии набирают менее 3%, необходимых для прохождения в парламент.
Уточняется, что обработано уже 65,6% анкет.
Ранее в Сербии завершилось голосование на парламентских выборах.
russian.rt.com
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