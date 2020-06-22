Экзитпол: Сербская прогрессивная партия побеждает на выборах в Сербии 🔊 Воспроизвести Reuters



Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича побеждает на парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Центра за свободные выборы и демократию (CeSID), передает



«СПП получает 62,4% голосов, Социалистическая партия Сербии главы МИД Ивицы Дачича — 10,6%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича — 4%», — цитирует сообщение CESID РИА Новости.



Остальные партии набирают менее 3%, необходимых для прохождения в парламент.



Уточняется, что обработано уже 65,6% анкет.



Ранее в Сербии завершилось голосование на парламентских выборах. Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича побеждает на парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Центра за свободные выборы и демократию (CeSID), передает RT «СПП получает 62,4% голосов, Социалистическая партия Сербии главы МИД Ивицы Дачича — 10,6%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича — 4%», — цитирует сообщение CESID РИА Новости.Остальные партии набирают менее 3%, необходимых для прохождения в парламент.Уточняется, что обработано уже 65,6% анкет.Ранее в Сербии завершилось голосование на парламентских выборах. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: парламент, выборы, Сербия, Вучич — статья прочитана 156 раз Комментарии