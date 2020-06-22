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Украинские ЛГБТ-активисты «повесили» радужный флаг на «Родину-мать» в Киеве

Фото: KyivPride/Facebook


Участники киевского ЛГБТ-сообщества KyivPride использовали монумент «Родина-мать» в Киеве для своей акции, сообщают СМИ.

Акцию провели в рамках месяца ЛГБТ в мире, пишет ВЗГЛЯД со ссылкой на «Страна.ua».

Участники KyivPride запустили дрон с радужным флагом. Дрон поднялся к монументу и завис так, чтобы создать впечатление, будто флаг прикрепили к мечу. Видео опубликовано в Facebook.

«Родина-мать» за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует...» – сказано в комментарии KyivPride к видео.
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин отреагировал на выходку ЛГБТ-активистов, заявив: «И после этого товарищи с соответствующими девиациями удивляются тому, что их не понимают. А иногда и довольно для них болезненно не понимают. Нет слов. И это в канун 22 июня!».



Напомним, на Украине хотят демонтировать герб СССР с монумента «Родина-мать».
vz.ru
Категории: общество, в Европе
Ключевые слова: пропаганда, символы, ЛГБТ
География: Украина, Киев
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добавлена вчера, 21 июня, 23:09

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