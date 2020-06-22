Абэ собрался поменять конституцию Японии для наращивания военных возможностей 🔊 Воспроизвести



Премьер Японии Синдзо Абэ собирается провести референдум по поправкам в конституцию страны, это может произойти до сентября 2021 года, когда истекут его полномочия, сообщает



«У меня остался один год и три месяца в качестве председателя Либерально-демократической партии, и я хотел бы провести референдум в течение этого срока», – передает его слова «Российская газета».



Он отметил, что конституция, составленная 70 лет назад, не отвечает современным требованиям.



В первую очередь, речь идет о девятой статье, провозглашающей отказ Японии от обладания военным потенциалом и использования силы в международных спорах. Это мешает Японии нарастить свои военные возможности, партия Абэ (Либерально-демократическая партия) пытается изменить это много лет. Премьер Японии Синдзо Абэ собирается провести референдум по поправкам в конституцию страны, это может произойти до сентября 2021 года, когда истекут его полномочия, сообщает ВЗГЛЯД со ссылкой на местные СМИ.«У меня остался один год и три месяца в качестве председателя Либерально-демократической партии, и я хотел бы провести референдум в течение этого срока», – передает его слова «Российская газета».Он отметил, что конституция, составленная 70 лет назад, не отвечает современным требованиям.В первую очередь, речь идет о девятой статье, провозглашающей отказ Японии от обладания военным потенциалом и использования силы в международных спорах. Это мешает Японии нарастить свои военные возможности, партия Абэ (Либерально-демократическая партия) пытается изменить это много лет. Для изменений в конституцию нужно провести общенациональный референдум. Это будет возможно, если решение поддержат две трети депутатов обеих палат японского парламента, но в верхней палате у Абэ нет необходимого количества сторонников.



Значительная часть населения Японии не хочет изменения этой статьи конституции, так как это страна сможет участвовать в международных конфликтах и может сделает Токио целью для агрессивно настроенных государств.



Для Японии 9-я статья Конституции, принятой в 1947 году – ключевая в смысле внешней политики. Она прописывает пацифистские принципы японской политики. В статье провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил. Силы самообороны Японии существуют, но формально являются особым видом полицейских сил.



Отметим, еще в 2015 году нижняя палата парламента Японии приняла закон о расширении полномочий национальных Сил самообороны. Пакет поправок в 9-ю статью Конституции тогда предоставил Токио право участвовать в боевых действиях за пределами японских границ, также снимался ряд ограничений на действия войск при операциях в составе миротворческих сил ООН за рубежом.



До этого кабинет министров Синдзо Абэ принял резолюцию, которая дала новое толкование статье 9. В ней прописано, что Япония имеет право на так называемую «коллективную самооборону», может использовать Силы самообороны в случае нападения на страны, с которыми Япония поддерживает тесные связи.



Однако Силы самообороны как армия не узаконены, для этого необходим пересмотр Конституции. Изменение Конституции станет окончательным закреплением нового курса японской политики - Токио сможет участвовать во всех мировых конфликтах. vz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: конституция, Япония, армия, Абэ — статья прочитана 157 раз Комментарии