Беспорядки в Штутгарте. Разграбленные магазины и раненые полицейские после стычек с молодежью 🔊 Воспроизвести REUTERS Image caption Всего пострадало 40 магазинов



В немецком Штутгарте в ночь с субботы на воскресенье произошли массовые беспорядки: несколько сотен человек громили магазины и нападали на полицейские патрули в центре города. Около двадцати сотрудников полиции получили ранения, сообщает



Как сообщил журналистам вице-президент полиции города Томас Бергер, столкновения начались, когда 17-летнего подростка допросили по подозрению в употреблении наркотиков. Ранее полицейские сообщали, что в этот вечер они проводили облаву на наркоторговцев. В немецком Штутгарте в ночь с субботы на воскресенье произошли массовые беспорядки: несколько сотен человек громили магазины и нападали на полицейские патрули в центре города. Около двадцати сотрудников полиции получили ранения, сообщает ВВС Как сообщил журналистам вице-президент полиции города Томас Бергер, столкновения начались, когда 17-летнего подростка допросили по подозрению в употреблении наркотиков. Ранее полицейские сообщали, что в этот вечер они проводили облаву на наркоторговцев.



Кадры ночных столкновений разместил в своем "Твиттере" региональный общественный телеканал SWR.



Dutzende gewalttätige Kleingruppen haben in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt von #Stuttgart randaliert und mehrere Polizisten verletzt. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. https://t.co/LZMQ1v1e01 pic.twitter.com/JJEMj2td5a — SWR Aktuell BW (@SWRAktuellBW) June 21, 2020



Группы людей били витрины магазинов в центре города, разграбляли их, и забрасывали полицейские автомобили камнями.



Полиция называет масштаб вылившегося насилия в центре Штутгарта беспрецедентным. Травмы получили 19 полицейских, 12 патрульных машин повреждены. Всего пострадало 40 магазинов, девять из них разграблены, включая ювелирный и мобильных телефонов.



В центр города были дополнительно направлены более двухсот полицейских, ситуация успокоилась только после 02:00 ночи.



"Любители вечеринок"



Глава местной полиции Франк Лутц рассказал, что за последние 3-4 недели полиция неоднократно вступала в противостояние с группами "любителей вечеринок". По его словам, эти люди часто напивались в общественных местах и проявляли агрессию и неуважение в адрес полиции в соцсетях.



По словам мэра города Фрица Кюна, в этот вечер в центре города было особенно много людей, поскольку местные дискотеки и ночные клубы по-прежнему закрыты из-за карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.



Всего полиция арестовала 24 человека, из них 12 граждан Германии и 12 человек с паспортами других стран. Полиция также обратилась к очевидцам с просьбой поделиться имеющимися видеокадрами.



"Виновники - выходцы из нескольких разных стран. Из Боснии, Португалии, Ирана, Ирака, Хорватии, Сомали, Афганистана. Поэтому мы не можем подтвердить, что это имеет отношение к беженцам, - сказал на пресс-конференции в субботу Франк Лутц. - Но понятно, что трое из [задержанных] граждан Германии являются мигрантами, такими остаются факты. Но в конечном счете во вчерашних событиях участвовала очень пестрая смесь людей из многих стран мира".



"Я был глубоко шокирован утром, когда узнал, что произошло, - заявил мэр города Фриц Кюн. - В Штутгарте никогда не было ничего подобного, когда происходили бы нападения полицию". Он назвал подобное поведение неприемлемым, что бы ни было тому причиной - алкоголь или раздувание страстей в соцсетях.



DPA Image caption В центр города были переброшены дополнительно двести полицейских



Штутгарт является столицей земли Баден-Вюртемберг, расположенной на юго-западе Германии.



Премьер этой области Винфрид Кретчманн заявил о необходимости как можно скорее опознать всех виновных в ночных бесчинствах.



"Эти действия, направленные против людей и собственности, являются преступными и [виновные] должны предстать перед судом и ответить по закону, - заявил Кретчманн. После этого на центральной площади Шлоссплатц от ста до двухсот человек - преимущественно молодежь - начали забрасывать полицию камнями и бутылками. Толпа нападавших росла и через некоторое время полицейским противостояло до пятисот человек, многие из которых были в масках или капюшонах.Кадры ночных столкновений разместил в своем "Твиттере" региональный общественный телеканал SWR.Группы людей били витрины магазинов в центре города, разграбляли их, и забрасывали полицейские автомобили камнями.Полиция называет масштаб вылившегося насилия в центре Штутгарта беспрецедентным. Травмы получили 19 полицейских, 12 патрульных машин повреждены. Всего пострадало 40 магазинов, девять из них разграблены, включая ювелирный и мобильных телефонов.В центр города были дополнительно направлены более двухсот полицейских, ситуация успокоилась только после 02:00 ночи.Глава местной полиции Франк Лутц рассказал, что за последние 3-4 недели полиция неоднократно вступала в противостояние с группами "любителей вечеринок". По его словам, эти люди часто напивались в общественных местах и проявляли агрессию и неуважение в адрес полиции в соцсетях.По словам мэра города Фрица Кюна, в этот вечер в центре города было особенно много людей, поскольку местные дискотеки и ночные клубы по-прежнему закрыты из-за карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.Всего полиция арестовала 24 человека, из них 12 граждан Германии и 12 человек с паспортами других стран. Полиция также обратилась к очевидцам с просьбой поделиться имеющимися видеокадрами."Виновники - выходцы из нескольких разных стран. Из Боснии, Португалии, Ирана, Ирака, Хорватии, Сомали, Афганистана. Поэтому мы не можем подтвердить, что это имеет отношение к беженцам, - сказал на пресс-конференции в субботу Франк Лутц. - Но понятно, что трое из [задержанных] граждан Германии являются мигрантами, такими остаются факты. Но в конечном счете во вчерашних событиях участвовала очень пестрая смесь людей из многих стран мира"."Я был глубоко шокирован утром, когда узнал, что произошло, - заявил мэр города Фриц Кюн. - В Штутгарте никогда не было ничего подобного, когда происходили бы нападения полицию". Он назвал подобное поведение неприемлемым, что бы ни было тому причиной - алкоголь или раздувание страстей в соцсетях.Штутгарт является столицей земли Баден-Вюртемберг, расположенной на юго-западе Германии.Премьер этой области Винфрид Кретчманн заявил о необходимости как можно скорее опознать всех виновных в ночных бесчинствах."Эти действия, направленные против людей и собственности, являются преступными и [виновные] должны предстать перед судом и ответить по закону, - заявил Кретчманн. bbc.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, беспорядки, полиция — статья прочитана 228 раз Комментарии