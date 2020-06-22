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В одной из тюрем Литвы провели первое бракосочетание после карантина

© CC0 / pixabay


Молодожены ждали этого момента с января. Они подготовили документы для регистрации брака к моменту начала пандемии, из-за введенного в стране карантина торжество пришлось отложить на три месяца. В Шяуляйском следственном изоляторе зарегистрировали первый в пенитенциарной системе Литвы брак после карантина, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Департамент тюрем при Министерстве юстиции Литвы.

В ходе церемонии молодожены носили защитные маски и перчатки.

"Хотя в рамках контроля и предотвращения распространения инфекций только что сочетавшиеся браком не могли поздравить друг друга поцелуем и пока еще не смогут пообщаться во время долгосрочного свидания, после церемонии они чувствовали себя счастливыми. Пара радовалась, что долгожданный момент настал и они стали законной семьей", - говорится в сообщении.
Этого момента молодожены ждали с января. Когда документы для регистрации брака в изоляторе были подготовлены, в стране началась пандемия, церемонию пришлось отложить из-за карантина на три месяца.

В 2020 году особое внимание будет уделяться инициативам, направленным на сохранение, укрепление или восстановление семейных связей осужденных. Отмечается, что у заключенных, которых поддерживает семья, больше возможностей исправиться и снова стать полноправными членами общества.

В этом году в Шяуляйском следственном изоляторе было зарегистрировано четыре брака.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, культура, дом и быт
Ключевые слова: заключённые, брак, минст
География: Литва
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добавлена сегодня, 22 июня, 12:30

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