В одной из тюрем Литвы провели первое бракосочетание после карантина

Молодожены ждали этого момента с января. Они подготовили документы для регистрации брака к моменту начала пандемии, из-за введенного в стране карантина торжество пришлось отложить на три месяца. В Шяуляйском следственном изоляторе зарегистрировали первый в пенитенциарной системе Литвы брак после карантина, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Департамент тюрем при Министерстве юстиции Литвы.
В ходе церемонии молодожены носили защитные маски и перчатки.
"Хотя в рамках контроля и предотвращения распространения инфекций только что сочетавшиеся браком не могли поздравить друг друга поцелуем и пока еще не смогут пообщаться во время долгосрочного свидания, после церемонии они чувствовали себя счастливыми. Пара радовалась, что долгожданный момент настал и они стали законной семьей", - говорится в сообщении.
Этого момента молодожены ждали с января. Когда документы для регистрации брака в изоляторе были подготовлены, в стране началась пандемия, церемонию пришлось отложить из-за карантина на три месяца.
В 2020 году особое внимание будет уделяться инициативам, направленным на сохранение, укрепление или восстановление семейных связей осужденных. Отмечается, что у заключенных, которых поддерживает семья, больше возможностей исправиться и снова стать полноправными членами общества.
В этом году в Шяуляйском следственном изоляторе было зарегистрировано четыре брака.
В 2020 году особое внимание будет уделяться инициативам, направленным на сохранение, укрепление или восстановление семейных связей осужденных. Отмечается, что у заключенных, которых поддерживает семья, больше возможностей исправиться и снова стать полноправными членами общества.
В этом году в Шяуляйском следственном изоляторе было зарегистрировано четыре брака.