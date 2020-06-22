В одной из тюрем Литвы провели первое бракосочетание после карантина 🔊 Воспроизвести © CC0 / pixabay



Молодожены ждали этого момента с января. Они подготовили документы для регистрации брака к моменту начала пандемии, из-за введенного в стране карантина торжество пришлось отложить на три месяца. В Шяуляйском следственном изоляторе зарегистрировали первый в пенитенциарной системе Литвы брак после карантина, сообщает



В ходе церемонии молодожены носили защитные маски и перчатки.



"Хотя в рамках контроля и предотвращения распространения инфекций только что сочетавшиеся браком не могли поздравить друг друга поцелуем и пока еще не смогут пообщаться во время долгосрочного свидания, после церемонии они чувствовали себя счастливыми. Пара радовалась, что долгожданный момент настал и они стали законной семьей", - говорится в сообщении. Молодожены ждали этого момента с января. Они подготовили документы для регистрации брака к моменту начала пандемии, из-за введенного в стране карантина торжество пришлось отложить на три месяца. В Шяуляйском следственном изоляторе зарегистрировали первый в пенитенциарной системе Литвы брак после карантина, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Департамент тюрем при Министерстве юстиции Литвы.В ходе церемонии молодожены носили защитные маски и перчатки."Хотя в рамках контроля и предотвращения распространения инфекций только что сочетавшиеся браком не могли поздравить друг друга поцелуем и пока еще не смогут пообщаться во время долгосрочного свидания, после церемонии они чувствовали себя счастливыми. Пара радовалась, что долгожданный момент настал и они стали законной семьей", - говорится в сообщении. Этого момента молодожены ждали с января. Когда документы для регистрации брака в изоляторе были подготовлены, в стране началась пандемия, церемонию пришлось отложить из-за карантина на три месяца.



В 2020 году особое внимание будет уделяться инициативам, направленным на сохранение, укрепление или восстановление семейных связей осужденных. Отмечается, что у заключенных, которых поддерживает семья, больше возможностей исправиться и снова стать полноправными членами общества.



В этом году в Шяуляйском следственном изоляторе было зарегистрировано четыре брака. lt.sputniknews.ru Категории: общество, культура, дом и быт Ключевые слова: заключённые, брак, минст География: Литва — статья прочитана 174 раза Комментарии