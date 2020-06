The Washington Post США : пока протесты расползаются по малым городам США, праворадикалы угрожают в ответ оружием и постами в интернете 🔊 Воспроизвести © AP Photo, David Zalubowski



Автор активно защищает антитрамповские протесты, редко упоминая о «сносе памятника расисту» и других эксцессах при подобных демонстрациях. Зато он очень суров к консервативным оппонентам таких протестов. Очень часто это защитники права на оружие, которые рассылают угрожающие сообщения в интернете. Хотя ни один из этих консерваторов не говорит о своих оппонентах агрессивно и ничего плохого не делает автору, автор ненавидящей Трампа WP очень рекомендует подвергать их судебному преследованию по любому поводу.



В городе Омаке, штат Вашингтон, населенном пункте с менее 5 000 жителей, раскинувшемся у подножья гор Оканоган, планы мирного митинга впервые появились в частном чате на Фейсбуке. В городе Омаке, штат Вашингтон, населенном пункте с менее 5 000 жителей, раскинувшемся у подножья гор Оканоган, планы мирного митинга впервые появились в частном чате на Фейсбуке.



Когда марш все-таки состоялся в начале июня, собрав 400 участников в парке напротив библиотеки, вооруженные праворадикалы уже стояли как на часах: они заняли позиции и на улице, и на крышах соседних зданий. И действовали так, как будто были готовы выступить в роли снайперов.



«Честно скажу: это было очень страшно, — говорит госпожа Эспиноса. — Снайперы сказали, что они находятся там для того, чтобы защитить город от приезжих. Но выглядело это все так, как будто они готовились убивать».



Демонстрации против расовой несправедливости и жестокости полиции, сначала доведя до конвульсий крупные города типа Миннеаполиса или Майами, теперь добрались и до Америки малых городов. География движения Black Lives Matter (BLM) расширилась. Но активисты, решившие организовать такие же митинги в консервативных «медвежьих углах» США, столкнулись с запугиванием в Интернете и угрозами вооруженных людей. И в некоторых местах такое запугивание получило поддержку местных правоохранителей.



Опасность, которую представляют для общества вооруженные праворадикалы, раскрылась во всей красе на этой неделе в Альбукерке, городке, где 31-летний мужчина был арестован в связи со стрельбой на улицах этого населенного пункта. В результате стрельбы был ранен мирный протестующий, который мирно предлагал свалить статую испанскому конкистадору на улицах Альбукерка. Возникло противостояние между поддержавшими эту идею протестующими и членами праворадикальной, опасной группы, которая называет себя Гражданской гвардией штата Нью-Мексико. Это одна из организаций ополченцев, которые возникли в виде реакции на недавние протесты, совсем немногие из которых перешли в погромы и ограбления магазинов.



Такая реакция на погромы и грабежи обществу совсем не нужна, говорят местные активисты. Она не просто угрожает их безопасности и праву на свободное высказывание. Она уменьшает их шансы наконец-то расширить движение, вызванное убийством полицейскими Джорджа Флойда, за пределы огромных городских агломераций — в местечки типа вышеописанного городка Омак или местечка Бетел в штате Огайо, деревне с 2800 жителями. Там недавно протест в честь Флойда вывел на улицы контр-протест в 700 «антилибералов».



«Если протестующие недостаточно зрелые люди, если их группа невелика числом или отличается робостью, в таких случаях праворадикалы могут навести на таких первопроходцев движения за расовую справедливость ужас», — говорит Джудит Хейлман, исполнительный директор Проекта за расовое равенство в штате Монтана. По словам этой дамы, бывшего офицера полиции, этот Проект — единственная на весь штат некоммерческая организация, которую возглавляют темнокожие граждане.



Вооруженная мобилизация противников разрушения мемориалов для расистов, проливает свет на антиправительственные группы радикалов. Они часто координируют свои усилия на «Фейсбуке» и других онлайн-платформах. И их возмутительные акции расширились после начала коонавирусной пандемии и начала протестов за расовую справедливость. Активность «ополченцев» была отмечена в ответ на многие недавние протесты по всей стране. Часто при этом праворадикалов мобилизовывала ложная тревога насчет того, что в прекрасные антирасовые протесты просочилась Антифа и другие леворадикалы.



Накануне намеченной на субботу сходки сторонников Трампа в городе Талса (штат Оклахома) дезинформация вовсю распространяется через группу в Фейсбуке под названием «Патриоты Оклахомы». Там сообщается о планах организации Антифа завезти в город Талса на автобусах «провокаторов кризиса».



Вооруженные ополченцы выдвигают множество причин, по которым они имеют право присутствовать на месте событий. Некоторые из них говорят, что они там будут, чтобы «поддерживать мир». Другие едут, чтобы организовать «контрпротест» (против антирасистких протестов, часто кончавшихся грабежом или разрушением памятников — прим. ред.). А потому берут с собой для демонстрации своих убеждений [по сути запрещенный сейчас в США из-за неприятных исторических воспоминаний] флаг Южной Конфедерации 1860-х годов.



Участие этих ополченцев уже принесло в ряд городов спорадическую стрельбу. В городе Бойсе (штат Айдахо) 18-летний парень разрядил целую обойму в землю прямо напротив здания местного парламента. А после краткой стрельбы в городе Альбукерке местная губернаторша штата Нью-Мексико, Мишель Лухан Гришем, демократка, осудила «несанкционированную демонстрацию силы» со стороны праворадикальной группы, присутствовавшей на этом противостоянии.



Страница в сети «Фейсбук», принадлежащая этой группе, — «Гражданской гвардии штата Нью-Мексико» — была в конце концов закрыта самим «Фейсбуком», как сообщил представитель компании Энди Стоун. Один из постов в сети в начале июня призывал обычных граждан взять оружие и защитить свои сообщества в связи с призывами части американской элиты «лишить финансирования или вовсе упразднить… органы полиции». Другой пост сообщал, что целью мобилизации вооруженных людей было желание «обеспечить безопасность протестующих». Через несколько дней, однако, группа открыла для себя, что антирасистские протесты были не столько вызваны «гибелью Флойда», сколько «движением глобалистов за анархию во всем мире».



Демонстрация силы ополченцев была особенно заметна в маленьких городках, где участники антирасистских протестов в целом чувствуют себя неуютно. В трех с половиной часах езды на автомобиле от Альбукерка, в городе Деминг, штат Нью-Мексико, 16-летняя Изабелла Коллингс создала в соцсетях страничку для активистов-антирасистов BLM из своего штата. Когда раньше она на этой страничке делилась новостями о надвигающемся протесте, она, по собственному признанию, получала угрозы расстрелом в том случае, если она не вернется к нормальному поведению.



«Народ здесь не любит перемены», — сказала она.



Не дав себя запугать, она просто отключила комментарии под своей публикацией и продолжила подготовку к демонстрации против вековой истории расизма. В результате на демонстрацию пришли и двое мужчин с огнестрельным оружием, расположившиеся в парке напротив здания суда. «Их никто не звал и не просил быть там», — говорит наша собеседница.



В городе Энтерпрайз, штат Орегон, в северо-восточной части штата, другая активистка по имени Джанна Эспиноса сообщает о появлении на местном протесте 70-ти вооруженных мужчин, решивших проследить, чтобы акция не повернула на путь борьбы с расистскими памятниками. Появление стрелков испугало потенциальных участников. И вот теперь с организацией следующей протестной акции есть проблемы, она вряд ли состоится.



«В городе [во время акции против расистского прошлого] ты — часть толпы и можешь надеяться на безнаказанность,- объясняет Эспиноса. — А здесь все знают всех. И очень может быть, что твой сосед обратит внимание на твои действия, посмотрит тебе укоризненно в глаза, а потом застрелит тебя».



Из более чем 60 акций, которые прошли в сельских местностях Орегона, почти все столкнулись с молчаливым отпором со стороны вооруженных групп — или в форме суровых предупреждений соцсетях, или в виде настоящих «сапогов на земле» — прибытия намеренных следить за порядком активистов на место проведения акций. Об этом сказала Эмма Ронай-Дернинг — активистка Проекта самоорганизации сельских местностей, некоммерческой организации с центром в Коттедж-гроув, штат Орегон.



Некоторые из этих ультраправых «гражданских лиц» появились в военной форме.



«Я вытащил мою старую униформу на свет Божий, — написал житель города Энтерпрайз в сети „Фейсбук", разместив сделанное при помощи зеркала фото-селфи собственной персоны в камуфляже. — И я буду защищать эту страну против всех врагов, внутренних и внешних, о чем я давал присягу на Библии. И если вы бунтуете или грабите, — вы один из этих врагов».



Группы ополченцев сместили свой фокус внимания с федерального правительства — предполагается, что оно все-таки в руках Трампа, их союзника, — на местных супостатов. А это прежде всего — Антифа, мусульмане и иммигранты. Так видится ситуация Марку Питкейвиджу, старшему научному сотруднику антиэкстремистского центра Антидиффамационной Лиги.



«Они утверждают, что защищают частные бизнесы (от случившихся в Миннеаполисе и многих других городах ограблений со стороны „антирасистов" — прим. ред.). Но на самом деле центральное место в их деятельности занимает именно запугивание протестующих», — говорит Питкейвидж.



Группа, обеспечивающая ополченцев питанием в штате Айдахо, в последние дни получила множество новых добровольных членов как реакцию на протесты. Теперь у группы называющейся «Банда братьев» (Band of Brothers) 2500 членов.



Их лидер — Бретт Сурплус, 46-летний заместитель шерифа в графстве Шошоне, штат Айдахо. Он является еще и создателем телешоу об охотниках и рыбаках. Недавно он раздал призы вооруженным гражданским лицам, которые согласились с оружием в руках проследить, чтобы не было никаких эксцессов во время недавнего протеста. Эти призы стали их наградой за потраченное время. А теперь Сурплус объявил своих планах избраться в сенат штата Айдахо.



В своем недавнем посте Сурплус спросил, не хотят ли члены группы сформировать «единую организацию». Более 150 пользователей — команда вдвое больше, чем весь контингент полиции в местном городке — сказали, что им нравится эта идея.



Дэвид Хагар, представитель для контактов с прессой местной полиции, сказал, что действия Сурплуса легальны. А это не дает местным властям законных возможностей снизить напряжение, ставшее последствием недавних антирасистских протестов в центре города.



«У граждан есть право мирно собираться, а также право иметь оружие, — сказал он. — Если я раздавлю ногой одно из этих прав, это значит, что я попираю права граждан в целом».



А вот местные жители, жалующиеся на угрозу со стороны новой группы, смотрят на ее деятельность совсем по-другому. Ар-Джей Рубен, владелец кафе в центре города, говорит, что из-за этих «мирных граждан» ему пришлось на время уйти в подполье. Он разместил на своей странице в «Фейсбуке» пост, выражавший беспокойство по поводу того, что присутствие вооруженных ополченцев опасно для города. В ответ последовали угрозы убийства — и в его адрес, и в адрес сотрудников кафе.



"Я боюсь показаться в центре города», — говорит другой местный владелец малого бизнеса, Роуз Покальски, также решившийся высказаться против ополченцев.



Другой местный житель, стоявший во главе антирасистских протестов, на условии анонимности, боясь преследований, говорит, будто получил частное сообщение от Сурплуса. В этом сообщении, которое адресат рассматривает как угрозу, Сурплус заявил, что «вам всем пора кончать с протестами». А когда адресат спросил, что давало Сурплусу право говорить так, последовал ответ: «Единственный допустимый ответ с твоей стороны в данной ситуации — это «да, сэр».



Когда мы связались с Сурплусом для комментариев, он сказал, что относится к юным протестующим по-отечески, «как к собственным детям», а потому просто хочет оградить их от народного гнева. Его цель, сказал он, в том, чтобы не дать спирали протестов выйти из-под контроля, а заодно постараться «принести разумный голос» в горячие головы ополченцев с их неустанной деятельностью. «Я даже не люблю слова «ополчение», «боевики» и т.д. Это просто защита общества — мы делаем так, чтобы у людей не возникала мысль при виде незащищенной частной собственности: «А не разбить ли мне вон ту витринку?»



Участник протестов, переписывавшийся с Сурплусом, сказал, что не стал сообщать правоохранительным органам о полученных от Сурплусом сообщениях.



Еще одна участница протестов, 26-летняя девушка по имени Кейтлин Виммер, сказала, что донесла властям о посланиях от пользователя «Фейсбука» с флагом Конфедерации на аватарке, который сказал ей: «Можно было бы влепить вам в голову пульку-другую», — и эти данные подтверждаются снимками, которые оказались доступны корреспонденту «Вашингтон пост». Когда же с ней связался заместитель шерифа, он так и не спросил ее об угрожающих сообщениях.



«К сожалению, в штате Айдахо подобные действия не наказываются законом», — объяснил Райан Хиггинс, представитель по прессе в офисе местного шерифа. Между тем закон предусматривает ответственность за телефонные звонки, призванные запугать или надавить на собеседника, а также использующие «неприличные слова, грязные намеки и предложения».



Многие наши собеседники сказали, что скептически относятся к способности власти услышать их сторону конфликта, указывая на множество примеров, когда местные власти прямо поощряли вооруженный ответ на протесты.



В часе езды от города Кер д'Ален, представитель местных властей в графстве Боннер, Айдахо, недавно призвал жителей мобилизоваться в ответ на протесты в Сендпойнте. В своем посте в «Фейсбуке» он призывает народ «помочь в борьбе с любыми эксцессами». Впрочем, этот пост получил мощный отпор от мэра города по имени Шелби Рогнстад. Она сказала, что пост этого чиновника был «жутко безответственным».



Но автор поста, представитель местных властей по имени Дэн Макдональд, сказал, что не отказывается от своих слов, и так обосновал это: «Большинство парней, которые откликнулись на мой призыв, — это бывшие правоохранители, военные — в общем, силовики. Они отлично натренированы, да и других учат владеть оружием — для самообороны». Критики этого господина, однако, называют собравшихся «частной армией Дэна» — хотя сам Дэн и называет такое название несправедливым и не соответствующим действительности.



В городе Омак, штат Вашингтон, продолжающая протесты госпожа Эспиноса сказала, что одной из причин их мирного марша, помимо убийства Флойда, стало еще одно местное событие. В еще одном посте на «Фейсбуке» один из чиновников их графства напрямую прокомментировал события в Миннеаполисе.



«Проехал тут, знаете, по Миннеаполису, — написал он в Сети, почему-то сопроводив свой мем фотографией залитого кровью фургона. — Что-то нигде не видно протестов».



Чиновник по имени Джим Детро, автор поста, потом извинился за пост публично, на собрании общественности графства, но на нашу дружескую просьбу о комментарии он почему-то не ответил.



Пост в «Фейсбуке» еще более усилил опасения насчет безопасности марша под лозунгом «Черные жизни имеют значение», заставив организаторов заранее запастись медикаментами.



Следующий протест пройдет в форме тихого всенощного бдения.



«Нам приходится теперь учитывать — стоит ли игра свеч при каждом протесте», — говорит 19-летняя активистка после знакомства с ополченцами.



Автор: Айзек Стенли-Бекер (Isaac Stanley-Becker) для The Washington Post, США, перевод А вот угрозы, причем публичные, посыпались в момент, когда Синай Эспиноса, 19-летняя студентка местного колледжа, присоединилась к другим молодым женщинам в призыве к «мирному маршу за Джорджа Флойда». Сразу же появившиеся угрозы в соцсетях включали и такие: «Как только начнется грабеж, начнется и стрельба». Так авторы этих угроз занимались перепевами риторики президента Трампа, которую он распространял через свой Твиттер. А еще одна угроза характеризовала приближающуюся сходку за Флойда как «место для свободного выбора целей».Когда марш все-таки состоялся в начале июня, собрав 400 участников в парке напротив библиотеки, вооруженные праворадикалы уже стояли как на часах: они заняли позиции и на улице, и на крышах соседних зданий. И действовали так, как будто были готовы выступить в роли снайперов.«Честно скажу: это было очень страшно, — говорит госпожа Эспиноса. — Снайперы сказали, что они находятся там для того, чтобы защитить город от приезжих. Но выглядело это все так, как будто они готовились убивать».Демонстрации против расовой несправедливости и жестокости полиции, сначала доведя до конвульсий крупные города типа Миннеаполиса или Майами, теперь добрались и до Америки малых городов. География движения Black Lives Matter (BLM) расширилась. Но активисты, решившие организовать такие же митинги в консервативных «медвежьих углах» США, столкнулись с запугиванием в Интернете и угрозами вооруженных людей. И в некоторых местах такое запугивание получило поддержку местных правоохранителей.Опасность, которую представляют для общества вооруженные праворадикалы, раскрылась во всей красе на этой неделе в Альбукерке, городке, где 31-летний мужчина был арестован в связи со стрельбой на улицах этого населенного пункта. В результате стрельбы был ранен мирный протестующий, который мирно предлагал свалить статую испанскому конкистадору на улицах Альбукерка. Возникло противостояние между поддержавшими эту идею протестующими и членами праворадикальной, опасной группы, которая называет себя Гражданской гвардией штата Нью-Мексико. Это одна из организаций ополченцев, которые возникли в виде реакции на недавние протесты, совсем немногие из которых перешли в погромы и ограбления магазинов.Такая реакция на погромы и грабежи обществу совсем не нужна, говорят местные активисты. Она не просто угрожает их безопасности и праву на свободное высказывание. Она уменьшает их шансы наконец-то расширить движение, вызванное убийством полицейскими Джорджа Флойда, за пределы огромных городских агломераций — в местечки типа вышеописанного городка Омак или местечка Бетел в штате Огайо, деревне с 2800 жителями. Там недавно протест в честь Флойда вывел на улицы контр-протест в 700 «антилибералов».«Если протестующие недостаточно зрелые люди, если их группа невелика числом или отличается робостью, в таких случаях праворадикалы могут навести на таких первопроходцев движения за расовую справедливость ужас», — говорит Джудит Хейлман, исполнительный директор Проекта за расовое равенство в штате Монтана. По словам этой дамы, бывшего офицера полиции, этот Проект — единственная на весь штат некоммерческая организация, которую возглавляют темнокожие граждане.Вооруженная мобилизация противников разрушения мемориалов для расистов, проливает свет на антиправительственные группы радикалов. Они часто координируют свои усилия на «Фейсбуке» и других онлайн-платформах. И их возмутительные акции расширились после начала коонавирусной пандемии и начала протестов за расовую справедливость. Активность «ополченцев» была отмечена в ответ на многие недавние протесты по всей стране. Часто при этом праворадикалов мобилизовывала ложная тревога насчет того, что в прекрасные антирасовые протесты просочилась Антифа и другие леворадикалы.Накануне намеченной на субботу сходки сторонников Трампа в городе Талса (штат Оклахома) дезинформация вовсю распространяется через группу в Фейсбуке под названием «Патриоты Оклахомы». Там сообщается о планах организации Антифа завезти в город Талса на автобусах «провокаторов кризиса».Вооруженные ополченцы выдвигают множество причин, по которым они имеют право присутствовать на месте событий. Некоторые из них говорят, что они там будут, чтобы «поддерживать мир». Другие едут, чтобы организовать «контрпротест» (против антирасистких протестов, часто кончавшихся грабежом или разрушением памятников — прим. ред.). А потому берут с собой для демонстрации своих убеждений [по сути запрещенный сейчас в США из-за неприятных исторических воспоминаний] флаг Южной Конфедерации 1860-х годов.Участие этих ополченцев уже принесло в ряд городов спорадическую стрельбу. В городе Бойсе (штат Айдахо) 18-летний парень разрядил целую обойму в землю прямо напротив здания местного парламента. А после краткой стрельбы в городе Альбукерке местная губернаторша штата Нью-Мексико, Мишель Лухан Гришем, демократка, осудила «несанкционированную демонстрацию силы» со стороны праворадикальной группы, присутствовавшей на этом противостоянии.Страница в сети «Фейсбук», принадлежащая этой группе, — «Гражданской гвардии штата Нью-Мексико» — была в конце концов закрыта самим «Фейсбуком», как сообщил представитель компании Энди Стоун. Один из постов в сети в начале июня призывал обычных граждан взять оружие и защитить свои сообщества в связи с призывами части американской элиты «лишить финансирования или вовсе упразднить… органы полиции». Другой пост сообщал, что целью мобилизации вооруженных людей было желание «обеспечить безопасность протестующих». Через несколько дней, однако, группа открыла для себя, что антирасистские протесты были не столько вызваны «гибелью Флойда», сколько «движением глобалистов за анархию во всем мире».Демонстрация силы ополченцев была особенно заметна в маленьких городках, где участники антирасистских протестов в целом чувствуют себя неуютно. В трех с половиной часах езды на автомобиле от Альбукерка, в городе Деминг, штат Нью-Мексико, 16-летняя Изабелла Коллингс создала в соцсетях страничку для активистов-антирасистов BLM из своего штата. Когда раньше она на этой страничке делилась новостями о надвигающемся протесте, она, по собственному признанию, получала угрозы расстрелом в том случае, если она не вернется к нормальному поведению.«Народ здесь не любит перемены», — сказала она.Не дав себя запугать, она просто отключила комментарии под своей публикацией и продолжила подготовку к демонстрации против вековой истории расизма. В результате на демонстрацию пришли и двое мужчин с огнестрельным оружием, расположившиеся в парке напротив здания суда. «Их никто не звал и не просил быть там», — говорит наша собеседница.В городе Энтерпрайз, штат Орегон, в северо-восточной части штата, другая активистка по имени Джанна Эспиноса сообщает о появлении на местном протесте 70-ти вооруженных мужчин, решивших проследить, чтобы акция не повернула на путь борьбы с расистскими памятниками. Появление стрелков испугало потенциальных участников. И вот теперь с организацией следующей протестной акции есть проблемы, она вряд ли состоится.«В городе [во время акции против расистского прошлого] ты — часть толпы и можешь надеяться на безнаказанность,- объясняет Эспиноса. — А здесь все знают всех. И очень может быть, что твой сосед обратит внимание на твои действия, посмотрит тебе укоризненно в глаза, а потом застрелит тебя».Из более чем 60 акций, которые прошли в сельских местностях Орегона, почти все столкнулись с молчаливым отпором со стороны вооруженных групп — или в форме суровых предупреждений соцсетях, или в виде настоящих «сапогов на земле» — прибытия намеренных следить за порядком активистов на место проведения акций. Об этом сказала Эмма Ронай-Дернинг — активистка Проекта самоорганизации сельских местностей, некоммерческой организации с центром в Коттедж-гроув, штат Орегон.Некоторые из этих ультраправых «гражданских лиц» появились в военной форме.«Я вытащил мою старую униформу на свет Божий, — написал житель города Энтерпрайз в сети „Фейсбук", разместив сделанное при помощи зеркала фото-селфи собственной персоны в камуфляже. — И я буду защищать эту страну против всех врагов, внутренних и внешних, о чем я давал присягу на Библии. И если вы бунтуете или грабите, — вы один из этих врагов».Группы ополченцев сместили свой фокус внимания с федерального правительства — предполагается, что оно все-таки в руках Трампа, их союзника, — на местных супостатов. А это прежде всего — Антифа, мусульмане и иммигранты. Так видится ситуация Марку Питкейвиджу, старшему научному сотруднику антиэкстремистского центра Антидиффамационной Лиги.«Они утверждают, что защищают частные бизнесы (от случившихся в Миннеаполисе и многих других городах ограблений со стороны „антирасистов" — прим. ред.). Но на самом деле центральное место в их деятельности занимает именно запугивание протестующих», — говорит Питкейвидж.Группа, обеспечивающая ополченцев питанием в штате Айдахо, в последние дни получила множество новых добровольных членов как реакцию на протесты. Теперь у группы называющейся «Банда братьев» (Band of Brothers) 2500 членов.Их лидер — Бретт Сурплус, 46-летний заместитель шерифа в графстве Шошоне, штат Айдахо. Он является еще и создателем телешоу об охотниках и рыбаках. Недавно он раздал призы вооруженным гражданским лицам, которые согласились с оружием в руках проследить, чтобы не было никаких эксцессов во время недавнего протеста. Эти призы стали их наградой за потраченное время. А теперь Сурплус объявил своих планах избраться в сенат штата Айдахо.В своем недавнем посте Сурплус спросил, не хотят ли члены группы сформировать «единую организацию». Более 150 пользователей — команда вдвое больше, чем весь контингент полиции в местном городке — сказали, что им нравится эта идея.Дэвид Хагар, представитель для контактов с прессой местной полиции, сказал, что действия Сурплуса легальны. А это не дает местным властям законных возможностей снизить напряжение, ставшее последствием недавних антирасистских протестов в центре города.«У граждан есть право мирно собираться, а также право иметь оружие, — сказал он. — Если я раздавлю ногой одно из этих прав, это значит, что я попираю права граждан в целом».А вот местные жители, жалующиеся на угрозу со стороны новой группы, смотрят на ее деятельность совсем по-другому. Ар-Джей Рубен, владелец кафе в центре города, говорит, что из-за этих «мирных граждан» ему пришлось на время уйти в подполье. Он разместил на своей странице в «Фейсбуке» пост, выражавший беспокойство по поводу того, что присутствие вооруженных ополченцев опасно для города. В ответ последовали угрозы убийства — и в его адрес, и в адрес сотрудников кафе."Я боюсь показаться в центре города», — говорит другой местный владелец малого бизнеса, Роуз Покальски, также решившийся высказаться против ополченцев.Другой местный житель, стоявший во главе антирасистских протестов, на условии анонимности, боясь преследований, говорит, будто получил частное сообщение от Сурплуса. В этом сообщении, которое адресат рассматривает как угрозу, Сурплус заявил, что «вам всем пора кончать с протестами». А когда адресат спросил, что давало Сурплусу право говорить так, последовал ответ: «Единственный допустимый ответ с твоей стороны в данной ситуации — это «да, сэр».Когда мы связались с Сурплусом для комментариев, он сказал, что относится к юным протестующим по-отечески, «как к собственным детям», а потому просто хочет оградить их от народного гнева. Его цель, сказал он, в том, чтобы не дать спирали протестов выйти из-под контроля, а заодно постараться «принести разумный голос» в горячие головы ополченцев с их неустанной деятельностью. «Я даже не люблю слова «ополчение», «боевики» и т.д. Это просто защита общества — мы делаем так, чтобы у людей не возникала мысль при виде незащищенной частной собственности: «А не разбить ли мне вон ту витринку?»Участник протестов, переписывавшийся с Сурплусом, сказал, что не стал сообщать правоохранительным органам о полученных от Сурплусом сообщениях.Еще одна участница протестов, 26-летняя девушка по имени Кейтлин Виммер, сказала, что донесла властям о посланиях от пользователя «Фейсбука» с флагом Конфедерации на аватарке, который сказал ей: «Можно было бы влепить вам в голову пульку-другую», — и эти данные подтверждаются снимками, которые оказались доступны корреспонденту «Вашингтон пост». Когда же с ней связался заместитель шерифа, он так и не спросил ее об угрожающих сообщениях.«К сожалению, в штате Айдахо подобные действия не наказываются законом», — объяснил Райан Хиггинс, представитель по прессе в офисе местного шерифа. Между тем закон предусматривает ответственность за телефонные звонки, призванные запугать или надавить на собеседника, а также использующие «неприличные слова, грязные намеки и предложения».Многие наши собеседники сказали, что скептически относятся к способности власти услышать их сторону конфликта, указывая на множество примеров, когда местные власти прямо поощряли вооруженный ответ на протесты.В часе езды от города Кер д'Ален, представитель местных властей в графстве Боннер, Айдахо, недавно призвал жителей мобилизоваться в ответ на протесты в Сендпойнте. В своем посте в «Фейсбуке» он призывает народ «помочь в борьбе с любыми эксцессами». Впрочем, этот пост получил мощный отпор от мэра города по имени Шелби Рогнстад. Она сказала, что пост этого чиновника был «жутко безответственным».Но автор поста, представитель местных властей по имени Дэн Макдональд, сказал, что не отказывается от своих слов, и так обосновал это: «Большинство парней, которые откликнулись на мой призыв, — это бывшие правоохранители, военные — в общем, силовики. Они отлично натренированы, да и других учат владеть оружием — для самообороны». Критики этого господина, однако, называют собравшихся «частной армией Дэна» — хотя сам Дэн и называет такое название несправедливым и не соответствующим действительности.В городе Омак, штат Вашингтон, продолжающая протесты госпожа Эспиноса сказала, что одной из причин их мирного марша, помимо убийства Флойда, стало еще одно местное событие. В еще одном посте на «Фейсбуке» один из чиновников их графства напрямую прокомментировал события в Миннеаполисе.«Проехал тут, знаете, по Миннеаполису, — написал он в Сети, почему-то сопроводив свой мем фотографией залитого кровью фургона. — Что-то нигде не видно протестов».Чиновник по имени Джим Детро, автор поста, потом извинился за пост публично, на собрании общественности графства, но на нашу дружескую просьбу о комментарии он почему-то не ответил.Пост в «Фейсбуке» еще более усилил опасения насчет безопасности марша под лозунгом «Черные жизни имеют значение», заставив организаторов заранее запастись медикаментами.Следующий протест пройдет в форме тихого всенощного бдения.«Нам приходится теперь учитывать — стоит ли игра свеч при каждом протесте», — говорит 19-летняя активистка после знакомства с ополченцами.Автор: Айзек Стенли-Бекер (Isaac Stanley-Becker) для The Washington Post, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, протесты, войска — статья прочитана 133 раза Комментарии