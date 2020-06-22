Facebook намерен увеличить долю темнокожих в руководстве на 30% 🔊 Воспроизвести



Корпорация также выделит $100 млн на поддержку в США темнокожих деятелей искусства, а также принадлежащих афроамериканцам малых предприятий и НКО, деятельность которых направлена на поддержку этого сообщества, сообщает



Американская корпорация Facebook намерена в течение ближайших пяти лет увеличить долю темнокожих сотрудников на руководящих должностях на 30%. Эта и другие меры поддержки чернокожего населения анонсированы в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.



"Мы уже обещали, что к концу 2023 года 50% нашего персонала будут составлять представители меньшинств, и к этому же сроку мы постараемся удвоить количество темнокожих и латиноамериканцев среди сотрудников. А в течение следующих пяти лет обязуемся на 30% увеличить долю темнокожих на руководящих позициях. Кроме того, мы продолжим повышать представленность женщин в руководстве", - говорится в заявлении Facebook. Не уточняется, какой процент высоких должностей в компании чернокожие занимают сейчас. Корпорация также выделит $100 млн на поддержку в США темнокожих деятелей искусства, а также принадлежащих афроамериканцам малых предприятий и НКО, деятельность которых направлена на поддержку этого сообщества, сообщает ТАСС Американская корпорация Facebook намерена в течение ближайших пяти лет увеличить долю темнокожих сотрудников на руководящих должностях на 30%. Эта и другие меры поддержки чернокожего населения анонсированы в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании."Мы уже обещали, что к концу 2023 года 50% нашего персонала будут составлять представители меньшинств, и к этому же сроку мы постараемся удвоить количество темнокожих и латиноамериканцев среди сотрудников. А в течение следующих пяти лет обязуемся на 30% увеличить долю темнокожих на руководящих позициях. Кроме того, мы продолжим повышать представленность женщин в руководстве", - говорится в заявлении Facebook. Не уточняется, какой процент высоких должностей в компании чернокожие занимают сейчас. Корпорация сообщила, что в этом году выделит $100 млн на поддержку в США темнокожих деятелей искусства, а также принадлежащих афроамериканцам малых предприятий и некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на поддержку этого сообщества. Кроме того, в принадлежащей Facebook одноименной соцсети появится специальное пространство под названием Lift Black Voices ("Сделать голоса темнокожих громче"). Здесь будет размещаться информация о способах борьбы с расовым неравенством, а представители цветного населения cмогут поделиться своими историями.



В Соединенных Штатах после смерти 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда в результате использования правоохранителями при задержании жесткого удушающего приема начались массовые демонстрации против расизма и полицейского произвола. Вслед за США акции протеста развернулись и во многих других странах. ТАСС Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: США, Facebook, протесты, соцсети, темнокожие — статья прочитана 162 раза Комментарии