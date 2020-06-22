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В США уволили шефа полиции, где поддержали пострадавших в перестрелке российских коллег
Официальным поводом для увольнения стал доклад общественников о якобы "попустительстве случаям расизма" полицией округа, сообщает ЛАЙФ.
В США заставили уволиться начальника Департамента полиции в округе Принс-Джорджес, который вместе с коллегами открыто выразил поддержку российским полицейским, пострадавшим в результате перестрелки с бандитом на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.
Как сообщает RT, отставка произошла на следующей день после того, как американские полицейские отправили письмо в поддержку коллегам из России. Но формально увольнение не связано с данным фактом, как утверждают местные власти.
Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) опубликовал 94-страничный доклад о "попустительстве случаям расизма" в полицейских участках этого района. В досье фигурирует 13 силовиков округа. Почему доклад предъявили сразу на следующий день после того, как полицейские поддержали российских коллег, и может ли это быть связано, властями не комментируется.
Напомним, 17 июня полицейские из округа Принс-Джорджес выразили солидарность с российскими коллегами, которые пострадали во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве, и сообщили, что молятся об их выздоровлении.
life.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, США, полиция, Солидарность, погибшие
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