В США уволили шефа полиции, где поддержали пострадавших в перестрелке российских коллег 🔊 Воспроизвести Фото © Главное управление МВД России по г. Москве



Официальным поводом для увольнения стал доклад общественников о якобы "попустительстве случаям расизма" полицией округа, сообщает



В США заставили уволиться начальника Департамента полиции в округе Принс-Джорджес, который вместе с коллегами открыто выразил поддержку российским полицейским, пострадавшим в результате перестрелки с бандитом на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.



Как сообщает RT, отставка произошла на следующей день после того, как американские полицейские отправили письмо в поддержку коллегам из России. Но формально увольнение не связано с данным фактом, как утверждают местные власти.



Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) опубликовал 94-страничный доклад о "попустительстве случаям расизма" в полицейских участках этого района. В досье фигурирует 13 силовиков округа. Почему доклад предъявили сразу на следующий день после того, как полицейские поддержали российских коллег, и может ли это быть связано, властями не комментируется.



Напомним, 17 июня полицейские из округа Принс-Джорджес выразили солидарность с российскими коллегами, которые пострадали во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве, и сообщили, что молятся об их выздоровлении. Официальным поводом для увольнения стал доклад общественников о якобы "попустительстве случаям расизма" полицией округа, сообщает ЛАЙФ В США заставили уволиться начальника Департамента полиции в округе Принс-Джорджес, который вместе с коллегами открыто выразил поддержку российским полицейским, пострадавшим в результате перестрелки с бандитом на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.Как сообщает RT, отставка произошла на следующей день после того, как американские полицейские отправили письмо в поддержку коллегам из России. Но формально увольнение не связано с данным фактом, как утверждают местные власти.Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) опубликовал 94-страничный доклад о "попустительстве случаям расизма" в полицейских участках этого района. В досье фигурирует 13 силовиков округа. Почему доклад предъявили сразу на следующий день после того, как полицейские поддержали российских коллег, и может ли это быть связано, властями не комментируется.Напомним, 17 июня полицейские из округа Принс-Джорджес выразили солидарность с российскими коллегами, которые пострадали во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве, и сообщили, что молятся об их выздоровлении. life.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, США, полиция, Солидарность, погибшие — статья прочитана 207 раз Комментарии