Do Rzeczy: польский генерал пожаловался на дороговизну союза с Америкой



Ни одна страна в Европе не платит американцам таких денег за военную технику, как Польша, заявил генерал Вальдемар Скшипчак. В беседе c Do Rzeczy военный высказался против предложенной Трампом переброски американских войск из Германии в Польшу — ведь в этом случае дополнительное бремя расходов ляжет на плечи польского налогоплательщика.



Белый дом подтвердил, что 24 июня состоится встреча американского президента Дональда Трампа с его польским коллегой Анджеем Дудой. По мнению польского генерала Вальдемара Скшипчака эта встреча играет на руку обоим главам государств, прежде всего в том, чтобы укрепить свою позицию. Перед осенними президентскими выборами Трамп хочет показать, что Польша выступает надёжным союзником. При этом польский военный не исключает такого сценария развития событий, согласно которому Трамп просто-напросто не победит. Тогда ситуация будет весьма шаткой, потому что порождение антагонизмов, инициированное Трампом, будет только набирать силу.



При этом генерал обратил внимание на то, что Польше следует отказаться от предложенной Трампом риторики «передачи» военных из Германии, потому что, забирая у Германии и отдавая Польше, президент США просто-напросто вредит НАТО.



На вопрос о том, зачем поляки вообще нужны Трампу, Скшипчак ответил: «Трамп — слабый политик, но при этом он отличный бизнесмен. В контексте встречи с нашим президентом и шагов в плане обороноспособности, он действует в качестве бизнесмена. Тем более, что в целом он хорошо ладит с Путиным, в то время как у нас нет хороших отношений с Россией. Но будучи рядом с Трампом, мы по сути поддерживаем американскую промышленность. Мы никогда не направляли столько средств на американскую промышленность, как это имеет место сейчас».



Ни одна страна в Европе не платит американцам таких денег, как Польша, вследствии чего её военная промышленность на этом существенно теряет. «Мы не можем быть заложниками политических решений в плане закупок военной техники. Политическое лоббирование иностранной техники — недопустимо. Иностранные лоббисты часто говорят устами польских политиков, а это в свою очередь наносит ущерб польскому налогоплательщику», — резюмирует в беседе c Do Rzeczy польский генерал Вальдемар Скшипчак.



