Haló novinу Чехия : проведение референдума стало торжеством исторической справедливости 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Мальгавко



Жизнь в Крыму разительно отличается от той картины, которую рисуют украинские и западные СМИ. Крым справился с гуманитарной блокадой со стороны Украины, сейчас там все развивается и все проблемы постепенно решаются. Об этом и еще много о чем в интервью чешскому изданию рассказал член Общественной палаты Республики Крым.



Интервью «Хало новины» с Иваном Ивановичем Абажером, членом Общественной палаты Республики Крым и директором болгарского культурного центра «Извор».



Haló novinу: Западные СМИ, а также многие политики Европейского Союза постоянно утверждают, что в Крыму сложилась очень тяжелая ситуация с эпидемией covid-19, что у вас уже несколько сотен погибших, а вы скрываете или искажаете официальные данные. Интервью «Хало новины» с Иваном Ивановичем Абажером, членом Общественной палаты Республики Крым и директором болгарского культурного центра «Извор». Абажер: То, что украинские и многие западные политики без устали распространяют дезинформацию о ситуации в Крыму, уже вошло в народный фольклор, и, как мне кажется, даже вам в Европе уже не хочется слушать эти небылицы. Другое дело, почему западные журналисты продолжают распространять эту ложь, не проверяя факты и не обращаясь к другой стороне за мнением. Я считаю это непрофессиональной, неквалифицированной и недобросовестной работой. Они работают непрофессионально, в основном выполняя заказ за деньги, сознательно дезинформируя читателей. Я уверен, что думающие люди очень хорошо понимают эти вещи и сами делают правильные выводы.



Что касается непосредственно ситуации с распространением коронавируса в Крыму, то вся информация в открытом доступе. Мы живем в мире глобальной цифровизации. Благодаря современным интегрированным технологиям, социальным сетям, интернет-СМИ информацию можно получать буквально в режиме реального времени. Ее доступность и открытость — базовые принципы, без которых в современном мире не может существовать уже ни один институт или государство. Органы Крымской Республики не исключение.



— Например, недавно по радио передавали интервью с послом Украины в ЧР, который утверждал, что, по его данным, в Крыму, я цитирую, «сотни заболевших и умерших». Вы можете прокомментировать его слова? И можете ли вы нам рассказать о мерах, предпринятых для борьбы с коронавирусом в Крыму?



— Любой желающий может в режиме реального времени следить за заседаниями оперативного штаба, посвященными борьбе с распространением коронавируса. С 25 мая проводятся ежедневые брифинги на эту тему, которые также транслируются в прямом эфире по крымскому телевидению, в социальных сетях и на странице председателя правительства Республики Крым. Если этого мало, то еще крымское Министерство здравоохранения ежедневно публикует последние данные о борьбе с пандемией на своем сайте. С 29 мая умерли 11 пациентов.



В марте председатель правительства подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона. Региональные министерства, муниципалитеты и местные работодатели получили особые распоряжения для обеспечения защиты населения. Ситуацию контролируют руководители республики, Министерство здравоохранения, все задействованные службы и учреждения, которые объединили свои силы и тесно сотрудничают. Все действия согласованы и координируются федеральным центром.



Министерство здравоохранения Крымской Республики проводит политику полной информационной открытости и представляет общественности достоверную информацию о принятых мерах. Для опровержения домыслов и предотвращения распространения недостоверных данных население постоянно информируют официальные источники. Сейчас создаются дополнительные койки в больницах и формируются заявки на получение нового оборудования, включая ИВЛ.



— Нам также интересно узнать ваш прогноз пандемии в Крыму и в самой Российской Федерации. Сотрудничает ли Крым с ВОЗом?



— Россия уже прошла пик. Отмечается тенденция к спаду. Ситуация уже позволяет постепенно переходить к отмене ограничений для граждан и предприятий. Например, 18 мая была возобновлена работа городского общественного транспорта на протяжении всего дня (был период, когда движение ограничивалось утренними и вечерними часами с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00).



Также постепенно открываются парикмахерские и салоны красоты, мебельные магазины. Уже разрешена торговля одеждой, обувью и другими промышленными товарами. Палатки общепита пока играют роль ресторанов и кафе. В детских садах, по просьбам родителей, формируются группы, поскольку большая часть граждан Крыма уже вышли на работу. Предприятия обязаны обеспечить необходимые меры для соблюдения социальной дистанции, дезинфекции и тому подобного. Ведется строгий мониторинг, но жизнь постепенно возвращается в нормальное русло.



— Расскажите, пожалуйста, какие изменения произошли в системе крымского здравоохранения в 2014 году.



— В украинский период инфраструктура системы здравоохранения в Крыму оставалась на уровне 60-х — 70-х годов. Еще в советские времена там построили санатории и дома отдыха, рассчитанные на определенный срок. Практически отсутствовала система информатики. Единственным учреждением, которое было в этом смысле на весьма высоком уровне, является перинатальный центр (комплексный ультразвуковой, кардиологический, гинекологический, генетический, лабораторный, цитогенетический центр), построенный в 2012 году.



Не секрет, что в России особенное внимание уделяется как раз прогрессивному развитию крымского региона. За шесть лет после воссоединения с Россией экономика нашей республики поднялась на качественно новый уровень развития. От этого выиграла, в том числе, и система здравоохранения, в которой произошла масса положительных изменений. Когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, мы приглашаем экспертов посетить Крымскую Республику, чтобы они сами убедились в эффективности проводимой политики и реальных улучшениях в жизни крымчан.



С 2014 года реализуется масштабная программа по восстановлению, модернизации, строительству больниц и амбулаторных учреждений. Все медицинские объекты будут оснащены современным оборудованием. Появляются и новые инфраструктурные объекты. Уже построена новая крымская республиканская клиника им. Семашко стоимостью десять миллиардов рублей. Она рассчитана на 730 мест.



По информации федерального центра, в этом году планируется на восемь миллиардов повысить дотации на совершенствование системы здравоохранения на нашем полуострове.



— У рядовых граждан Западной Европы (под влиянием СМИ) создается впечатление, что в Крыму идет война, что там повсюду российские солдаты и что граждане Крыма живут в страхе под контролем российского президента Путина. Как вы прокомментируете эту картину, которую рисует Запад?



— За шесть лет в Крыму произошли коренные изменения. Когда мы возвращались в Россию, мы и не подозревали, что такое возможно. За 22 месяца был построен современный аэропорт, который уже превратился в визитную карточку полуострова. Также у нас появились две новые электростанции, и впервые в истории полуостров стал энергетически независимым. Такая необходимость возникла после того, как в 2015 году Украина устроила нам так называемый блэкаут и полностью остановила электроснабжение.



А сколько за эти шесть лет у нас построили садиков и школ!.. Только в Симферополе открылись более десяти дошкольных детских учреждений. Это тысячи мест, а вот за украинский период появились всего около 300 новых мест в садах, поэтому очереди были огромными. Достаточно проехать по улицам городов и поселков, и вы увидите отремонтированные дороги, тротуары, ухоженные парки, детские площадки, множество новостроек. В крымской столице возведены целые новые кварталы. И этот строительный бум продолжается.



— Но это еще не все, не так ли?



— Чтобы вы поняли, что у нас происходит, чем живут люди и о чем мечтают, я рекомендую вам ввести в поисковике запрос о событиях, запланированных для крымчан на 2020 год.



Во-первых, это открытие четырехполосного движения на трассе «Таврида», важнейшей с точки зрения инфраструктуры. Строительство 250-километровой федеральной трассы, которая ведет из Керчи в Севастополь, началось в мае 2017 года. На федеральную целевую программу было выделено более 150 миллиардов рублей. Движение по двум полосам на отрезке между Керчью и Симферополем открыли в декабре 2018 года, а все четыре полосы планируют открыть для движения транспорта в сентябре.



Во-вторых, это открытие движения грузовых поездов по Керченскому мосту. Я надеюсь, что ваши читатели знают, что этот мост был построен в прошлом году и является чудом современных технологий и инженерной мысли. Его уже торжественно открыли для движения автомобилей и пассажирских поездов, а грузовые поезда начнут ездить по нему с первого июля. Это самое важное событие, которое поднимет качество жизни граждан Крыма и поможет экономике, ведь вы не забывайте, что Украина по-прежнему блокирует доставку товаров на полуостров по суше.



Третий проект касается мечети, которую с нетерпением ждут мусульмане, проживающие в Крыму (первоначально ее планировали открыть весной, но из-за пандемии сроки пришлось перенести). Этот религиозный комплекс занимает более трех гектаров и включает три здания и инфраструктуру. Высота мечети достигает 35 метров, а высота минарета — более 50 метров.



В-четвертых, мы ждем, когда откроется центр олимпийской подготовки по водным видам спорта. Там можно будет заниматься синхронным плаванием, водным поло и проводить разные соревнования.



Таким образом, у нас много ожиданий и надежд. Что касается лжи о солдатах, страхе и других глупостей, то я не хочу их комментировать. Это излишне, ведь все это вымыслы. Кто хочет, приезжайте и посмотрите сами собственными глазами, поспрашивайте крымчан, а потом уже делайте выводы. Но сначала давайте дождемся победы над пандемией covid-19.



— Мы знаем, что Украина богата стратегическим сырьем и обладала передовыми технологиями, которые после распада СССР и захвата власти в 2014 году нынешнее украинское правительство продало за бесценок. Также на Украине много плодородного чернозема, возможно, лучшего в мире. Теоретически эта страна могла бы прокормить и себя и еще половину Европы. Почему же Крым, будучи в составе Украины, добивался автономии?



— На самом деле это очень обширная тема, которая заслуживает отдельного интервью. Всем известно, при каких обстоятельствах Крым был присоединен к Украине. Хрущев его просто «подарил», не спросив людей и нарушив действующее законодательство. Уже тогда, в советское время, Киев пытался украинизировать полуостров Крым. Правда, безуспешно. Но как только начался процесс распада Советского Союза, крымчане поспешили немедленно исправить эту ошибку, и 20 января 1991 года в Крыму состоялся первый референдум на территории СССР. На него вынесли два вопроса: об автономном статусе Крыма и его участии в качестве самостоятельного государственного образования в союзном договоре. Более 90% крымчан тогда сказали свое ясное и однозначное «да», но реализована была только половина нашей воли. Крым стал республикой, но остался в составе Украины. Так продолжалось 23 года, за которые Киев полуострову ничего не дал, а только брал и брал.



Украинская власть только грабила наш регион, раздавала прибрежные участки украинской элите, высасывала средства в украинский бюджет, Крым постепенно беднел, а его инфраструктура изнашивалась. Намеренно ликвидировались промышленность и сельское хозяйство. Значительная часть молодежи стремилась покинуть Крым, поскольку они не видели там будущего для себя.



Также стоит вспомнить события на Майдане в 2004 году, а главное, в 2014. Тогда стало понятно, что Украина хочет навязать нам не только русофобию, национализм, но и нацизм, который на современной Украине превратился в норму.



Но проведение референдума стало торжеством исторической справедливости. 16 марта 2014 года благодаря результатам Крым смог вернуться в свою родную гавань. Крымские граждане действительно хотели воссоединения Крыма с Россией! Не будь референдума, ничего из того, о чем я говорил, не было бы построено и не осуществилось бы.



— После воссоединения Крыма с Россией Украина ввела санкции против Крымского полуострова. Перекрыты каналы, по которым поступала пресная вода. Российские артисты, которые выступали в Крыму, попали в черный список. Как Крым справляется с этой «гуманитарной блокадой»?



— На мой взгляд, решение Украины отрезать Крым от питьевой воды — настоящее преступление против человечности. Это говорит о целях нынешней украинской власти. Украина приняла закон о государственном терроризме. В конце концов, принимая это решение, Киев хотел в первую очередь наказать крымчан за их выбор и спровоцировать гуманитарную катастрофу. Они хотели уничтожить сельское хозяйство, вызвать голод и распространение инфекций. Вы только вдумайтесь! Безумие! И такое творится в сердце Европы в 21 веке!



Но, как говорится, трудности делают нас только сильнее.



После прекращения водоснабжения по Северо-Крымскому каналу с украинской стороны в 2014 году на полуострове действительно встала острая проблема из-за недостатка воды. Пострадало, прежде всего, сельское хозяйство. Для снабжения водой наиболее обезвоженных областей Восточного Крыма (Керч, Федосийско-Судакский район, Ленинский район) построили комплекс водных сооружений. В том числе проект под селом Новоивановка в Нижнегорском районе, благодаря которому возможны круглогодичные поставки воды с Белогорского и Тайганского водохранилища на реке Биюк-Карасу. Северо-Крымский канал берет оттуда воду, необходимую для наполнения хранилищ системы канала. Также реализован проект Нежинского, Новогригорьевского и Просторненском водозабора, откуда подземные воды отправляются в Северо-Крымский канал для наполнения водохранилищ в восточной части Крыма.



Все реализованные проекты позволяют сегодня обеспечивать водой население и отдельные отрасли экономики Крымской Республики.



Одной из приоритетных отраслей в Крыму является сельское хозяйство (уже потому, что оно занимает доминирующую позицию). Новые технологии, механизированное орошение и новая программа по экономии воды, появление которых было лишь вопросом времени, а также наполнение Северо-Крымского канала позволили преодолеть проблему водоснабжения. В Крыму перестали выращивать рис, который требовал большого количества воды. Сейчас развивается культивирование злаковых, восстановлено виноделие, садоводство и химическая промышленность.



Урожайность сельхозугодий в Крыму также удалось повысить благодаря переходу на культуры устойчивые к засухе, орошению конденсированной водой и водой из артезианских скважин. Также производительность Крыма повысили поставки техники, такой как комбайны, косилки, тракторы, дождевальные машины.



Что касается «черных списков артистов», то я могу сказать, только что их составляют украинские экстремисты и используют для запугивания населения. Я имею в виду, прежде всего, известный список «Миротворца». Террор и угроза расправы — типичные методы для сторонников радикально-националистических идей, с которыми борются во всех цивилизованных странах мира.



Скажу еще, что ООН рекомендовала украинским властям запретить этот список «Миротворца» как нарушающий основные права человека.



— И на какие меры пошел Киев в связи с рекомендацией ООН?



— Ни на какие.



Автор: Роман Блашко (Roman Blaško) для Halo noviny, Чехия, перевод То, что украинские и многие западные политики без устали распространяют дезинформацию о ситуации в Крыму, уже вошло в народный фольклор, и, как мне кажется, даже вам в Европе уже не хочется слушать эти небылицы. Другое дело, почему западные журналисты продолжают распространять эту ложь, не проверяя факты и не обращаясь к другой стороне за мнением. Я считаю это непрофессиональной, неквалифицированной и недобросовестной работой. Они работают непрофессионально, в основном выполняя заказ за деньги, сознательно дезинформируя читателей. Я уверен, что думающие люди очень хорошо понимают эти вещи и сами делают правильные выводы.Что касается непосредственно ситуации с распространением коронавируса в Крыму, то вся информация в открытом доступе. Мы живем в мире глобальной цифровизации. Благодаря современным интегрированным технологиям, социальным сетям, интернет-СМИ информацию можно получать буквально в режиме реального времени. Ее доступность и открытость — базовые принципы, без которых в современном мире не может существовать уже ни один институт или государство. Органы Крымской Республики не исключение.— Любой желающий может в режиме реального времени следить за заседаниями оперативного штаба, посвященными борьбе с распространением коронавируса. С 25 мая проводятся ежедневые брифинги на эту тему, которые также транслируются в прямом эфире по крымскому телевидению, в социальных сетях и на странице председателя правительства Республики Крым. Если этого мало, то еще крымское Министерство здравоохранения ежедневно публикует последние данные о борьбе с пандемией на своем сайте. С 29 мая умерли 11 пациентов.В марте председатель правительства подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона. Региональные министерства, муниципалитеты и местные работодатели получили особые распоряжения для обеспечения защиты населения. Ситуацию контролируют руководители республики, Министерство здравоохранения, все задействованные службы и учреждения, которые объединили свои силы и тесно сотрудничают. Все действия согласованы и координируются федеральным центром.Министерство здравоохранения Крымской Республики проводит политику полной информационной открытости и представляет общественности достоверную информацию о принятых мерах. Для опровержения домыслов и предотвращения распространения недостоверных данных население постоянно информируют официальные источники. Сейчас создаются дополнительные койки в больницах и формируются заявки на получение нового оборудования, включая ИВЛ.— Россия уже прошла пик. Отмечается тенденция к спаду. Ситуация уже позволяет постепенно переходить к отмене ограничений для граждан и предприятий. Например, 18 мая была возобновлена работа городского общественного транспорта на протяжении всего дня (был период, когда движение ограничивалось утренними и вечерними часами с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00).Также постепенно открываются парикмахерские и салоны красоты, мебельные магазины. Уже разрешена торговля одеждой, обувью и другими промышленными товарами. Палатки общепита пока играют роль ресторанов и кафе. В детских садах, по просьбам родителей, формируются группы, поскольку большая часть граждан Крыма уже вышли на работу. Предприятия обязаны обеспечить необходимые меры для соблюдения социальной дистанции, дезинфекции и тому подобного. Ведется строгий мониторинг, но жизнь постепенно возвращается в нормальное русло.— В украинский период инфраструктура системы здравоохранения в Крыму оставалась на уровне 60-х — 70-х годов. Еще в советские времена там построили санатории и дома отдыха, рассчитанные на определенный срок. Практически отсутствовала система информатики. Единственным учреждением, которое было в этом смысле на весьма высоком уровне, является перинатальный центр (комплексный ультразвуковой, кардиологический, гинекологический, генетический, лабораторный, цитогенетический центр), построенный в 2012 году.Не секрет, что в России особенное внимание уделяется как раз прогрессивному развитию крымского региона. За шесть лет после воссоединения с Россией экономика нашей республики поднялась на качественно новый уровень развития. От этого выиграла, в том числе, и система здравоохранения, в которой произошла масса положительных изменений. Когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, мы приглашаем экспертов посетить Крымскую Республику, чтобы они сами убедились в эффективности проводимой политики и реальных улучшениях в жизни крымчан.С 2014 года реализуется масштабная программа по восстановлению, модернизации, строительству больниц и амбулаторных учреждений. Все медицинские объекты будут оснащены современным оборудованием. Появляются и новые инфраструктурные объекты. Уже построена новая крымская республиканская клиника им. Семашко стоимостью десять миллиардов рублей. Она рассчитана на 730 мест.По информации федерального центра, в этом году планируется на восемь миллиардов повысить дотации на совершенствование системы здравоохранения на нашем полуострове.— За шесть лет в Крыму произошли коренные изменения. Когда мы возвращались в Россию, мы и не подозревали, что такое возможно. За 22 месяца был построен современный аэропорт, который уже превратился в визитную карточку полуострова. Также у нас появились две новые электростанции, и впервые в истории полуостров стал энергетически независимым. Такая необходимость возникла после того, как в 2015 году Украина устроила нам так называемый блэкаут и полностью остановила электроснабжение.А сколько за эти шесть лет у нас построили садиков и школ!.. Только в Симферополе открылись более десяти дошкольных детских учреждений. Это тысячи мест, а вот за украинский период появились всего около 300 новых мест в садах, поэтому очереди были огромными. Достаточно проехать по улицам городов и поселков, и вы увидите отремонтированные дороги, тротуары, ухоженные парки, детские площадки, множество новостроек. В крымской столице возведены целые новые кварталы. И этот строительный бум продолжается.— Чтобы вы поняли, что у нас происходит, чем живут люди и о чем мечтают, я рекомендую вам ввести в поисковике запрос о событиях, запланированных для крымчан на 2020 год.Во-первых, это открытие четырехполосного движения на трассе «Таврида», важнейшей с точки зрения инфраструктуры. Строительство 250-километровой федеральной трассы, которая ведет из Керчи в Севастополь, началось в мае 2017 года. На федеральную целевую программу было выделено более 150 миллиардов рублей. Движение по двум полосам на отрезке между Керчью и Симферополем открыли в декабре 2018 года, а все четыре полосы планируют открыть для движения транспорта в сентябре.Во-вторых, это открытие движения грузовых поездов по Керченскому мосту. Я надеюсь, что ваши читатели знают, что этот мост был построен в прошлом году и является чудом современных технологий и инженерной мысли. Его уже торжественно открыли для движения автомобилей и пассажирских поездов, а грузовые поезда начнут ездить по нему с первого июля. Это самое важное событие, которое поднимет качество жизни граждан Крыма и поможет экономике, ведь вы не забывайте, что Украина по-прежнему блокирует доставку товаров на полуостров по суше.Третий проект касается мечети, которую с нетерпением ждут мусульмане, проживающие в Крыму (первоначально ее планировали открыть весной, но из-за пандемии сроки пришлось перенести). Этот религиозный комплекс занимает более трех гектаров и включает три здания и инфраструктуру. Высота мечети достигает 35 метров, а высота минарета — более 50 метров.В-четвертых, мы ждем, когда откроется центр олимпийской подготовки по водным видам спорта. Там можно будет заниматься синхронным плаванием, водным поло и проводить разные соревнования.Таким образом, у нас много ожиданий и надежд. Что касается лжи о солдатах, страхе и других глупостей, то я не хочу их комментировать. Это излишне, ведь все это вымыслы. Кто хочет, приезжайте и посмотрите сами собственными глазами, поспрашивайте крымчан, а потом уже делайте выводы. Но сначала давайте дождемся победы над пандемией covid-19.— На самом деле это очень обширная тема, которая заслуживает отдельного интервью. Всем известно, при каких обстоятельствах Крым был присоединен к Украине. Хрущев его просто «подарил», не спросив людей и нарушив действующее законодательство. Уже тогда, в советское время, Киев пытался украинизировать полуостров Крым. Правда, безуспешно. Но как только начался процесс распада Советского Союза, крымчане поспешили немедленно исправить эту ошибку, и 20 января 1991 года в Крыму состоялся первый референдум на территории СССР. На него вынесли два вопроса: об автономном статусе Крыма и его участии в качестве самостоятельного государственного образования в союзном договоре. Более 90% крымчан тогда сказали свое ясное и однозначное «да», но реализована была только половина нашей воли. Крым стал республикой, но остался в составе Украины. Так продолжалось 23 года, за которые Киев полуострову ничего не дал, а только брал и брал.Украинская власть только грабила наш регион, раздавала прибрежные участки украинской элите, высасывала средства в украинский бюджет, Крым постепенно беднел, а его инфраструктура изнашивалась. Намеренно ликвидировались промышленность и сельское хозяйство. Значительная часть молодежи стремилась покинуть Крым, поскольку они не видели там будущего для себя.Также стоит вспомнить события на Майдане в 2004 году, а главное, в 2014. Тогда стало понятно, что Украина хочет навязать нам не только русофобию, национализм, но и нацизм, который на современной Украине превратился в норму.Но проведение референдума стало торжеством исторической справедливости. 16 марта 2014 года благодаря результатам Крым смог вернуться в свою родную гавань. Крымские граждане действительно хотели воссоединения Крыма с Россией! Не будь референдума, ничего из того, о чем я говорил, не было бы построено и не осуществилось бы.— На мой взгляд, решение Украины отрезать Крым от питьевой воды — настоящее преступление против человечности. Это говорит о целях нынешней украинской власти. Украина приняла закон о государственном терроризме. В конце концов, принимая это решение, Киев хотел в первую очередь наказать крымчан за их выбор и спровоцировать гуманитарную катастрофу. Они хотели уничтожить сельское хозяйство, вызвать голод и распространение инфекций. Вы только вдумайтесь! Безумие! И такое творится в сердце Европы в 21 веке!Но, как говорится, трудности делают нас только сильнее.После прекращения водоснабжения по Северо-Крымскому каналу с украинской стороны в 2014 году на полуострове действительно встала острая проблема из-за недостатка воды. Пострадало, прежде всего, сельское хозяйство. Для снабжения водой наиболее обезвоженных областей Восточного Крыма (Керч, Федосийско-Судакский район, Ленинский район) построили комплекс водных сооружений. В том числе проект под селом Новоивановка в Нижнегорском районе, благодаря которому возможны круглогодичные поставки воды с Белогорского и Тайганского водохранилища на реке Биюк-Карасу. Северо-Крымский канал берет оттуда воду, необходимую для наполнения хранилищ системы канала. Также реализован проект Нежинского, Новогригорьевского и Просторненском водозабора, откуда подземные воды отправляются в Северо-Крымский канал для наполнения водохранилищ в восточной части Крыма.Все реализованные проекты позволяют сегодня обеспечивать водой население и отдельные отрасли экономики Крымской Республики.Одной из приоритетных отраслей в Крыму является сельское хозяйство (уже потому, что оно занимает доминирующую позицию). Новые технологии, механизированное орошение и новая программа по экономии воды, появление которых было лишь вопросом времени, а также наполнение Северо-Крымского канала позволили преодолеть проблему водоснабжения. В Крыму перестали выращивать рис, который требовал большого количества воды. Сейчас развивается культивирование злаковых, восстановлено виноделие, садоводство и химическая промышленность.Урожайность сельхозугодий в Крыму также удалось повысить благодаря переходу на культуры устойчивые к засухе, орошению конденсированной водой и водой из артезианских скважин. Также производительность Крыма повысили поставки техники, такой как комбайны, косилки, тракторы, дождевальные машины.Что касается «черных списков артистов», то я могу сказать, только что их составляют украинские экстремисты и используют для запугивания населения. Я имею в виду, прежде всего, известный список «Миротворца». Террор и угроза расправы — типичные методы для сторонников радикально-националистических идей, с которыми борются во всех цивилизованных странах мира.Скажу еще, что ООН рекомендовала украинским властям запретить этот список «Миротворца» как нарушающий основные права человека.— Ни на какие.Автор: Роман Блашко (Roman Blaško) для Halo noviny, Чехия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: аналитика, Чехия, Крым, Право, присоединение, аннексия — статья прочитана 110 раз Комментарии