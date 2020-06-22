Клайпедская полиция дала советы по безопасному поведению на водоемах 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / AUDRIUS MERFELDAS



Полицейские отметили, что развлечения в местах для купания должны быть не только веселыми, но и не угрожать жизни и здоровью. Клайпедская полиция напомнила литовцам о правилах поведения на водоемах, сообщает



Сотрудники правоохранительных органов отметили, что развлечения в местах для купания должны быть не только веселыми, но и безопасными.



Детям просят напоминать, что находиться возле воды, учиться плавать, прыгать с мостов, нырять можно только под присмотром взрослого, поскольку в случае опасности он сможет немедленно помочь. Прежде чем оказаться в воде, необходимо убедиться, что берег подходит для безопасного плавания, а в водоеме не слишком глубоко. Полицейские отметили, что развлечения в местах для купания должны быть не только веселыми, но и не угрожать жизни и здоровью. Клайпедская полиция напомнила литовцам о правилах поведения на водоемах, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.Сотрудники правоохранительных органов отметили, что развлечения в местах для купания должны быть не только веселыми, но и безопасными.Детям просят напоминать, что находиться возле воды, учиться плавать, прыгать с мостов, нырять можно только под присмотром взрослого, поскольку в случае опасности он сможет немедленно помочь. Прежде чем оказаться в воде, необходимо убедиться, что берег подходит для безопасного плавания, а в водоеме не слишком глубоко. Полиция отмечает, что даже если очень жарко, не следует сразу же бросаться в воду. Необходимо остерегаться сильных течений, а при плавании на лодке нужно спокойно сидеть, а то она может опрокинуться.



На море в первую очередь надо убедиться, что есть дежурные спасатели или купание разрешено. На это укажут специальные флаги на спасательных станциях: желтый и красный флаги говорят о том, что пляж контролируется спасателями. Желтый флаг означает, что купание опасно, а красный флаг – запрещено. Также не разрешается плавать в море одному на надувных матрасах, кругах или других предметах.



Если вдруг человек тонет, то полиция рекомендует очевидцам немедленно вызвать службу спасения 112 и указать точное место несчастного случая. Наиболее безопасный способ помочь оказавшемуся в беде – это бросить или подплыть и подать плавающий предмет, за который он может ухватиться, чтобы удержаться над водой.



Клайпедская полиция также дала советы на случай, если вы начали тонуть. Рекомендуется вдохнуть как можно больше воздуха, позвать на помощь или попытаться обратить на себя внимание, размахивая руками. Плыть нужно в сторону от течения и, только выплыв из него, повернуть в сторону берега. Если вода попадает в дыхательные пути, рекомендуется, не делая резких движений, перевернуться на спину и прокашляться, если мышцу свела судорога – старайтесь не паниковать, натяните ее и пытайтесь плыть к берегу.



В полиции также предупредили, что нельзя лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других веществ. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, общество Ключевые слова: безопасность, водоемы, купающиеся География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 92 раза Комментарии