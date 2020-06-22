В Литве запустили проект легальных гонок для простых водителей

Муниципалитеты должны будут оборудовать гоночные трассы, безопасные места для зрителей и обеспечить участие пожарных и врачей. В Литве запустили легальные драг-гонки, чтобы любители адреналина могли безопасно соревноваться, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на полицию литовской республики.
Проект Legalus dragas был инициирован во избежание травматических последствий участия в нелегальных соревнованиях. За инициативой следят Служба дорожной полиции Литвы в сотрудничестве с организаторами DragFest.lt и Федерацией автоспорта Литвы (LASF).
В рамках Legalus dragas в муниципалитетах планируется оборудовать места для гонок. Они должны будут соответствовать требованиям безопасности гонки, таким как надлежащая гоночная трасса и дорожное покрытие, инструктаж и контроль за участниками, безопасные места для зрителей, контроль медиков и пожарных.
Проект также направлен на продвижение легального соревновательного спорта, содействие безопасному движению и демонстрацию примера безопасного спорта для молодежи.
Первым муниципалитетом, присоединившемся к этой инициативе, стал Алитус. Первое мероприятие Legal Dragas Alytus 2020 состоится 28 июня. В нем смогут участвовать все любители автоспорта, которые соблюдают требования безопасности, установленные организаторами.
Мэр Нериюс Цесюлис выразил радость, что именно его город станет первым, где проведут первые легальные драг-гонки.
"Мы рады, что наконец-то созрели для организации законных и, следовательно, безопасных гонок для любителей адреналина, потому что до сих пор молодые люди просто играли с судьбой, рискуя здоровьем и жизнью окружающих", – сказал он.
Драг-рейсинг – это автомобильная гонка, в которой машины стартуют парами, соревнуясь друг с другом, чтобы сначала преодолеть трассу длиной 402,336 метра (для гонщиков – четверть мили). Такие соревнования проводятся в Литве нелегально уже более 20 лет, и с каждым годом они привлекают все больше спортсменов и болельщиков.
Соревнования по драг-рейсингу могут проводиться практически на любом виде транспорта вплоть до газонокосилок, однако для профессиональных заездов строятся специальные автомобили, именуемые драгстерами.
Проект также направлен на продвижение легального соревновательного спорта, содействие безопасному движению и демонстрацию примера безопасного спорта для молодежи.
Первым муниципалитетом, присоединившемся к этой инициативе, стал Алитус. Первое мероприятие Legal Dragas Alytus 2020 состоится 28 июня. В нем смогут участвовать все любители автоспорта, которые соблюдают требования безопасности, установленные организаторами.
Мэр Нериюс Цесюлис выразил радость, что именно его город станет первым, где проведут первые легальные драг-гонки.
"Мы рады, что наконец-то созрели для организации законных и, следовательно, безопасных гонок для любителей адреналина, потому что до сих пор молодые люди просто играли с судьбой, рискуя здоровьем и жизнью окружающих", – сказал он.
Драг-рейсинг – это автомобильная гонка, в которой машины стартуют парами, соревнуясь друг с другом, чтобы сначала преодолеть трассу длиной 402,336 метра (для гонщиков – четверть мили). Такие соревнования проводятся в Литве нелегально уже более 20 лет, и с каждым годом они привлекают все больше спортсменов и болельщиков.
Соревнования по драг-рейсингу могут проводиться практически на любом виде транспорта вплоть до газонокосилок, однако для профессиональных заездов строятся специальные автомобили, именуемые драгстерами.