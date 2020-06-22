В Литве запустили проект легальных гонок для простых водителей 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Lietuvos policija



Муниципалитеты должны будут оборудовать гоночные трассы, безопасные места для зрителей и обеспечить участие пожарных и врачей. В Литве запустили легальные драг-гонки, чтобы любители адреналина могли безопасно соревноваться, сообщает



Проект Legalus dragas был инициирован во избежание травматических последствий участия в нелегальных соревнованиях. За инициативой следят Служба дорожной полиции Литвы в сотрудничестве с организаторами DragFest.lt и Федерацией автоспорта Литвы (LASF). Муниципалитеты должны будут оборудовать гоночные трассы, безопасные места для зрителей и обеспечить участие пожарных и врачей. В Литве запустили легальные драг-гонки, чтобы любители адреналина могли безопасно соревноваться, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на полицию литовской республики.Проект Legalus dragas был инициирован во избежание травматических последствий участия в нелегальных соревнованиях. За инициативой следят Служба дорожной полиции Литвы в сотрудничестве с организаторами DragFest.lt и Федерацией автоспорта Литвы (LASF). В рамках Legalus dragas в муниципалитетах планируется оборудовать места для гонок. Они должны будут соответствовать требованиям безопасности гонки, таким как надлежащая гоночная трасса и дорожное покрытие, инструктаж и контроль за участниками, безопасные места для зрителей, контроль медиков и пожарных.



Проект также направлен на продвижение легального соревновательного спорта, содействие безопасному движению и демонстрацию примера безопасного спорта для молодежи.



Первым муниципалитетом, присоединившемся к этой инициативе, стал Алитус. Первое мероприятие Legal Dragas Alytus 2020 состоится 28 июня. В нем смогут участвовать все любители автоспорта, которые соблюдают требования безопасности, установленные организаторами.



Мэр Нериюс Цесюлис выразил радость, что именно его город станет первым, где проведут первые легальные драг-гонки.



"Мы рады, что наконец-то созрели для организации законных и, следовательно, безопасных гонок для любителей адреналина, потому что до сих пор молодые люди просто играли с судьбой, рискуя здоровьем и жизнью окружающих", – сказал он.



Драг-рейсинг – это автомобильная гонка, в которой машины стартуют парами, соревнуясь друг с другом, чтобы сначала преодолеть трассу длиной 402,336 метра (для гонщиков – четверть мили). Такие соревнования проводятся в Литве нелегально уже более 20 лет, и с каждым годом они привлекают все больше спортсменов и болельщиков.



Соревнования по драг-рейсингу могут проводиться практически на любом виде транспорта вплоть до газонокосилок, однако для профессиональных заездов строятся специальные автомобили, именуемые драгстерами. lt.sputniknews.ru Категории: авто, общество Ключевые слова: гонки, водители, автомобили, МВД — статья прочитана 142 раза Комментарии