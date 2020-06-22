Что нужно знать об американских войсках в Германии

Из-за недостаточных, по мнению Трампа, расходов Берлина на оборону Вашингтон сокращает численность своих войск в ФРГ, сообщает DW. В какую сумму обходится их содержание Германии и почему немецкие политики критикуют решение Трампа?
Президент США Дональд Трамп 15 июня заявил, что численность американских военных, находящихся в ФРГ, будет сокращена до 25 тысяч. Свое решение он объяснил тем, что Германия "не выполнила обязательств" по финансированию НАТО. По словам Трампа, размещение американских войск в Германии приносит США "огромные расходы", а Берлин нечестно ведет торговые дела. "Мы пострадали в отношении торговли, и мы пострадали в отношении НАТО", - подчеркнул Трамп.
Распоряжение о сокращении дислоцированных в ФРГ американских войск 5 июня подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По данным газеты The Wall Street Journal, численность личного состава американского контингента сократится более чем на четверть - к сентябрю страну должны покинуть 9500 американских солдат и офицеров из размещенных в ней 34 500 американских военнослужащих.
Более 760 млн евро из бюджета ФРГ на содержание военных США
Трамп неоднократно критиковал Германию за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону. В августе 2019 года тогдашний посол США в ФРГ Ричард Гренелл грозил частичным выводом американских войск из ФРГ в Польшу, если правительство в Берлине не увеличит военный бюджет. "Просто оскорбительно ожидать, что американские налогоплательщики будут и впредь платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии, в то время как немцы тратят свой торговый профицит на собственные нужды", - заявлял тогда Гренелл.
Из документа следует, что эти деньги были израсходованы, в числе прочего, на пенсии для бывших сотрудников и эксплуатацию земельных участков и зданий. Еще сотни миллионов евро были отданы под строительство на американских базах. Из 480 млн евро, выделенных правительством с 2012 до 2019 года на строительство расположенных в Германии военных объектов партнеров по НАТО, почти все деньги приходятся на объекты США, следует из ответа германского Минфина.
Контингент войск США в ФРГ - самый крупный в Европе
ФРГ была неотъемлемой частью оборонной стратегии США со времен Второй мировой войны, когда американцы вместе с союзниками - Великобританией, Францией и СССР - разделили Германию на оккупационные зоны и управляли ими в течение десяти лет. В 1954 году ФРГ была принята в НАТО, одновременно был отменен оккупационный режим на ее территории и восстановлен государственный суверенитет. Заключенное в том же году Парижское соглашение, регулирующее порядок размещения войск НАТО на территории ФРГ, остается в силе и по сей день.
Несмотря на сокращение американского военного присутствия, в Германии до сих пор расположен самый крупный контингент войск США в Европе. По этому показателю ФРГ занимает второе место в мире: больше американских солдат (около 50 000) дислоцировано только на территории Японии.
Впрочем, численность войск США в ФРГ продолжает сокращаться: еще в 2006 году в Германии проходили службу 72 000 человек - примерно в два раза больше, чем на сегодняшний день.
ВМС, пехота, авиация...
На территории Германии в данный момент расположены пять из семи американских гарнизонов в Европе (два других находятся в Италии и Бельгии). Штаб-квартира армии США находится в Висбадене - небольшом городке в 40 км от Франкфурта-на-Майне, а штаб Сил морской пехоты США - в городке Беблингене на юго-западе страны. Американские авиабазы расположены в Рамштайне и Шпангдалеме. Вдобавок принято считать, что на авиабазе бундесвера в Бюхеле хранятся до 20 американских ядерных боеголовок. Кроме того, авиабаза Рамштайн используется в качестве центра управления беспилотниками, задействованными на Ближнем Востоке.
Базы также нередко служат крупнейшим, если не единственным работодателем для местного населения в близлежащих районах. К примеру, после закрытия небольшого американского гарнизона в баварском Бамберге местная экономика понесла большие потери.
Немецкие политики критически относятся к выводу американских войск
Большинство немецких политиков критически отнеслись к перспективе сокращения американского военного присутствия в Германии. "Войска США находятся в ФРГ не для того, чтобы защищать Германию. Они там для того, чтобы защищать трансатлантическую безопасность", - заявила посол ФРГ в США Эмили Хабер (Emily Haber).
Координатор трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ Петер Байер (Peter Beyer) опасается ослабления Запада и обращает внимание на другой аспект - на растущие амбиции и роль Китая. Составить ему достойную конкуренцию США и Европа, по мнению Байера, могут только сообща, американские же солдаты служат укреплению трансатлантических связей. "У западного союза есть надежное будущее, только если он будет сплоченным", - указал Петер Байер.
Более 760 млн евро из бюджета ФРГ на содержание военных США
Трамп неоднократно критиковал Германию за недостаточные, по его мнению, расходы на оборону. В августе 2019 года тогдашний посол США в ФРГ Ричард Гренелл грозил частичным выводом американских войск из ФРГ в Польшу, если правительство в Берлине не увеличит военный бюджет. "Просто оскорбительно ожидать, что американские налогоплательщики будут и впредь платить за более чем 50 тысяч американцев в Германии, в то время как немцы тратят свой торговый профицит на собственные нужды", - заявлял тогда Гренелл.
Из документа следует, что эти деньги были израсходованы, в числе прочего, на пенсии для бывших сотрудников и эксплуатацию земельных участков и зданий. Еще сотни миллионов евро были отданы под строительство на американских базах. Из 480 млн евро, выделенных правительством с 2012 до 2019 года на строительство расположенных в Германии военных объектов партнеров по НАТО, почти все деньги приходятся на объекты США, следует из ответа германского Минфина.
Контингент войск США в ФРГ - самый крупный в Европе
ФРГ была неотъемлемой частью оборонной стратегии США со времен Второй мировой войны, когда американцы вместе с союзниками - Великобританией, Францией и СССР - разделили Германию на оккупационные зоны и управляли ими в течение десяти лет. В 1954 году ФРГ была принята в НАТО, одновременно был отменен оккупационный режим на ее территории и восстановлен государственный суверенитет. Заключенное в том же году Парижское соглашение, регулирующее порядок размещения войск НАТО на территории ФРГ, остается в силе и по сей день.
Несмотря на сокращение американского военного присутствия, в Германии до сих пор расположен самый крупный контингент войск США в Европе. По этому показателю ФРГ занимает второе место в мире: больше американских солдат (около 50 000) дислоцировано только на территории Японии.
Впрочем, численность войск США в ФРГ продолжает сокращаться: еще в 2006 году в Германии проходили службу 72 000 человек - примерно в два раза больше, чем на сегодняшний день.
ВМС, пехота, авиация...
На территории Германии в данный момент расположены пять из семи американских гарнизонов в Европе (два других находятся в Италии и Бельгии). Штаб-квартира армии США находится в Висбадене - небольшом городке в 40 км от Франкфурта-на-Майне, а штаб Сил морской пехоты США - в городке Беблингене на юго-западе страны. Американские авиабазы расположены в Рамштайне и Шпангдалеме. Вдобавок принято считать, что на авиабазе бундесвера в Бюхеле хранятся до 20 американских ядерных боеголовок. Кроме того, авиабаза Рамштайн используется в качестве центра управления беспилотниками, задействованными на Ближнем Востоке.
Базы также нередко служат крупнейшим, если не единственным работодателем для местного населения в близлежащих районах. К примеру, после закрытия небольшого американского гарнизона в баварском Бамберге местная экономика понесла большие потери.
Немецкие политики критически относятся к выводу американских войск
Большинство немецких политиков критически отнеслись к перспективе сокращения американского военного присутствия в Германии. "Войска США находятся в ФРГ не для того, чтобы защищать Германию. Они там для того, чтобы защищать трансатлантическую безопасность", - заявила посол ФРГ в США Эмили Хабер (Emily Haber).
Координатор трансатлантического сотрудничества при правительстве ФРГ Петер Байер (Peter Beyer) опасается ослабления Запада и обращает внимание на другой аспект - на растущие амбиции и роль Китая. Составить ему достойную конкуренцию США и Европа, по мнению Байера, могут только сообща, американские же солдаты служат укреплению трансатлантических связей. "У западного союза есть надежное будущее, только если он будет сплоченным", - указал Петер Байер.