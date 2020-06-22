В Германии появился памятник Ленину 🔊 Воспроизвести © Фото предоставлено организаторами



Двухметровая статуя революционера Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен 20 июня по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), это произошло, несмотря на противодействие правых радикалов, городской администрации и партии Христианско-демократический союз, куда входит канцлер Ангела Меркель, сообщил



"Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии. Мы приобрели ее по ebay у продавца из Австрии — после "бархатной революции" она оказалась там. Мы решили приобрести ее и установить, потому что в Западной Германии не было до сих пор ни одного бюста или статуи Ленина", — рассказал Вайспфенинг. Двухметровая статуя революционера Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен 20 июня по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), это произошло, несмотря на противодействие правых радикалов, городской администрации и партии Христианско-демократический союз, куда входит канцлер Ангела Меркель, сообщил РИА Новости по телефону официальный представитель партии Петер Вайспфенинг."Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии. Мы приобрели ее по ebay у продавца из Австрии — после "бархатной революции" она оказалась там. Мы решили приобрести ее и установить, потому что в Западной Германии не было до сих пор ни одного бюста или статуи Ленина", — рассказал Вайспфенинг.



"Сначала городская администрация заявила, что памятник нельзя установить из-за закона об охране памятников, поскольку фасад здания, которое принадлежит нам и которое стоит примерно в 30 метрах от статуи, охраняется государством как исторический памятник. С подобной позицией, по нашей информации, выступал сам бургомистр, однако мы обратились в суд, который заявил, что статуя, конечно же, может быть установлена", — рассказал Вайспфенинг.



© Фото предоставлено организаторами Двухметровая статуя Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Максистско-ленинской партии Германии



Тогда городская администрация подала жалобу в Высший административный суд земли Северный Рейн — Вестфалия, который повторно отклонил иск властей.



"После этого в ХДС составили онлайн-петицию против установки памятника, которую подписали по всей стране в течение многих месяцев целых 204 человека. После этого петиция была снята с публикации. Многие профашистские организации также выступают против Ленина, сегодня они провели акцию протеста в Гельзенкирхене. Однако население в значительной степени поддерживает идею памятника", — рассказал Вайспфенинг.



Он добавил, что марксисты-ленинцы провели онлайн-опрос по теме установки статуи в городе, и 68% его участников высказались за это.



Касаясь оценки личности и деятельности Ленина, Вайспфенинг добавил, что в партии знакомы с последними публикациями, которые касаются истории революции 1917 года в России и последовавшей за ней Гражданской войны, жертвами которой стали миллионы человек, однако "нельзя в этом обвинять одного только Ленина". Кроме того, памятник Ленину должен стать "контрапунктом на фоне многочисленных статуй героям Первой и Второй мировых войн на западе Германии", которые носили империалистический и захватнический характер, добавил он. По словам представителя МЛПГ, речь идет о чугунной статуе высотой два метра 15 сантиметров, она стоит на постаменте, который украшен табличкой с информацией о Ленине. Решение поставить памятник вызвало изначально протест у городской администрации, правых партий, а также центристско-консервативного ХДС — одной из крупнейших партий ФРГ."Сначала городская администрация заявила, что памятник нельзя установить из-за закона об охране памятников, поскольку фасад здания, которое принадлежит нам и которое стоит примерно в 30 метрах от статуи, охраняется государством как исторический памятник. С подобной позицией, по нашей информации, выступал сам бургомистр, однако мы обратились в суд, который заявил, что статуя, конечно же, может быть установлена", — рассказал Вайспфенинг.Тогда городская администрация подала жалобу в Высший административный суд земли Северный Рейн — Вестфалия, который повторно отклонил иск властей."После этого в ХДС составили онлайн-петицию против установки памятника, которую подписали по всей стране в течение многих месяцев целых 204 человека. После этого петиция была снята с публикации. Многие профашистские организации также выступают против Ленина, сегодня они провели акцию протеста в Гельзенкирхене. Однако население в значительной степени поддерживает идею памятника", — рассказал Вайспфенинг.Он добавил, что марксисты-ленинцы провели онлайн-опрос по теме установки статуи в городе, и 68% его участников высказались за это.Касаясь оценки личности и деятельности Ленина, Вайспфенинг добавил, что в партии знакомы с последними публикациями, которые касаются истории революции 1917 года в России и последовавшей за ней Гражданской войны, жертвами которой стали миллионы человек, однако "нельзя в этом обвинять одного только Ленина". Кроме того, памятник Ленину должен стать "контрапунктом на фоне многочисленных статуй героям Первой и Второй мировых войн на западе Германии", которые носили империалистический и захватнический характер, добавил он. РИА Новости Категории: общество, в Европе, история Ключевые слова: Германия, памятник, Ленин, установка — статья прочитана 160 раз Комментарии