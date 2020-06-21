|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Макароновирус?
В пятницу, 19 июня, "Обзор" сообщил о том, что в странах Балтии к полудню пятницы выявлено в общей сложности 4881 случай заражения коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1792 случая, проверено 386 тыс. 194 пробы, умерло 76 человек.
Латвия: подтверждено 1110 случаев, проверено 134 тыс. 881 проба, умерло 30 человек.
Эстония: подтверждено 1979 случаев, проверено 101 тыс. 748 проб, умерло 69 человек.
Думается, что эта статистика особенно примечательна на фоне надписи, кем-то сделанной у Белого моста.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, коронавирус, макароновирус
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|
Вопрос здесь в другом многие пострадали от этой аферы и геноцида. Неужели ни кто за это не ответит?