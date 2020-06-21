Макароновирус? 🔊 Воспроизвести Надпись у Белого моста в Вильнюсе. Фото Александра Шахова, "Обзор"



В пятницу, 19 июня,



Литва: подтверждено 1792 случая, проверено 386 тыс. 194 пробы, умерло 76 человек.



Латвия: подтверждено 1110 случаев, проверено 134 тыс. 881 проба, умерло 30 человек.



Эстония: подтверждено 1979 случаев, проверено 101 тыс. 748 проб, умерло 69 человек.



Думается, что эта статистика особенно примечательна на фоне надписи, кем-то сделанной у Белого моста. В пятницу, 19 июня, "Обзор" сообщил о том, что в странах Балтии к полудню пятницы выявлено в общей сложности 4881 случай заражения коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 1792 случая, проверено 386 тыс. 194 пробы, умерло 76 человек.Латвия: подтверждено 1110 случаев, проверено 134 тыс. 881 проба, умерло 30 человек.Эстония: подтверждено 1979 случаев, проверено 101 тыс. 748 проб, умерло 69 человек.Думается, что эта статистика особенно примечательна на фоне надписи, кем-то сделанной у Белого моста. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, коронавирус, макароновирус — статья прочитана 152 раза Комментарии