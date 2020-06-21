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Макароновирус?

Надпись у Белого моста в Вильнюсе. Фото Александра Шахова, "Обзор"


В пятницу, 19 июня, "Обзор" сообщил о том, что в странах Балтии к полудню пятницы выявлено в общей сложности 4881 случай заражения коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.

Литва: подтверждено 1792 случая, проверено 386 тыс. 194 пробы, умерло 76 человек.

Латвия: подтверждено 1110 случаев, проверено 134 тыс. 881 проба, умерло 30 человек.

Эстония: подтверждено 1979 случаев, проверено 101 тыс. 748 проб, умерло 69 человек.

Думается, что эта статистика особенно примечательна на фоне надписи, кем-то сделанной у Белого моста.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, коронавирус, макароновирус
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добавлена сегодня, 21 июня, 14:40

Комментарии

инсайдер
21 июня, 16:41
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Раскусил я этот макароновирус по событиям в Италии ещё на начальном этапе этого цыганского развода в Европе. Однако китайцы меня всё же л о х о н у л и.
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инсайдер
21 июня, 16:47
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COVID-19 или SARS COVID-2 самая масштабная афера 21века. Я её тоже называю макаронавирус,барановирус,лоховирус.
Вопрос здесь в другом многие пострадали от этой аферы и геноцида. Неужели ни кто за это не ответит?
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