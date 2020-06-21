Из Парижа в Берлин за 4 часа: план по восстановлению ЕС 🔊 Воспроизвести Фото www.rail-baltica.lt







ЕС представил пакет по восстановлению экономики в размере 2 триллионов евро, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Пакет предлагает помощь отраслям, особенно сильно пострадавшим от пандемии коронавируса, таким как туризм, сообщает



В докладе Венского института экономических исследований предлагается ряд масштабных инфраструктурных проектов, включая европейскую сеть сверхбыстрых поездов. В документе предлагается "европейская сеть "зеленых" скоростных поездов в рамках программы восстановления после кризиса COVID-19 на период 2020-х годов. ЕС представил пакет по восстановлению экономики в размере 2 триллионов евро, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Пакет предлагает помощь отраслям, особенно сильно пострадавшим от пандемии коронавируса, таким как туризм, сообщает MIGnews.com. В докладе Венского института экономических исследований предлагается ряд масштабных инфраструктурных проектов, включая европейскую сеть сверхбыстрых поездов. В документе предлагается "европейская сеть "зеленых" скоростных поездов в рамках программы восстановления после кризиса COVID-19 на период 2020-х годов. "Средняя скорость в диапазоне 250-350 км/ч позволила бы пассажирам сократить вдвое текущее время в пути, например, из Парижа в Берлин, примерно за четыре часа. В результате чего авиаперевозки для значительной части внутриевропейских пассажирских перевозок устареют", - говорится в сообщении.



"Сокращение примерно на половину внутренних пассажирских авиаперевозок в ЕС может снизить выбросы CO2 в коммерческой авиации в мире примерно на 4-5 процентов", - добавляют авторы проекта.



План предлагает четыре линии: из Парижа в Дублин, из Лиссабона в Хельсинки, из Брюсселя в Валетту, из Берлина в Никосию.



Странно, но в этом сообщении почему-то не упоминается такая важная для всего Евросоюза магистраль Rail Baltica, хотя после недавних сообщений о том, что её стоимость вновь подскочила, последовали и различные советы.



Гапомним, что Европейская ревизионная палата в ходе проведённого аудита выяснила, что за короткое время стоимость реализации проекта скоростной железнодорожной линии Rail Baltica подорожала на €2,352 млрд, до €7 млрд, заявил представитель Европейской ревизионной палаты Люк Тоэн на совместном заседании нескольких комиссий сейма. Об этом сообщает DELFI.



"По мнению Европейской ревизионной палаты, реальные затраты составят не изначально запланированные €4,684 млрд или сейчас отведенные на проект €5,8 млрд, а €7 млрд. Существует риск увеличения этих затрат в будущем", – отметил Люк Тоэн.



Он добавил, что в проведенной Европейской ревизионной палатой и Еврокомиссией ревизии содержится вывод об отсутствии ясной экономической устойчивости проекта Rail Baltica, потому что движение транспорта по коридору Север – Юг не является существенным, а для перевозок преимущественно используются автодороги и морской транспорт.



"Для экономической устойчивости проекта Rail Baltica должна быть линией для грузовых и пассажирских перевозок. Чтобы проект окупился в долгосрочной перспективе, нужно больше перевозок. Может быть, странам Балтии нужна линия не для скоростных поездов, а для обычных поездов, которая будет дешевле и более подходящей "(выделено "Обзором"), – пояснил представитель ревизионной палаты.



Иными словами, еврочиновник предложил к варианту, реализованному ещё в советское время и благополучно похороненному самими странами Балтии за последние три десятилетия. Категории: в Европе, экономика Ключевые слова: экономика, восстановление, Rail Baltica, ЕС, пакет — статья прочитана 244 раза Комментарии