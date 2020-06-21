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Трое зарезаны на марше памяти Джорджа Флойда в Британии

В парке Форбери британского города Рединг во время нападения несколько человек получили ножевые ранения, трое были убиты сообщает MIGnews.com.

Полиция назвала инцидент серьезным. Правоохранители оцепили парк после сообщений о нападении.

Атака произошла во время мирной акции протеста Black Lives Matter. Между тем, один из организаторов заявил в социальных сетях, что демонстрация закончилась, и все участники ушли до того, как произошло нападение.

На место произошедшего приехали несколько машин скорой помощи, а также два вертолета с медиками.

В Рединге, который находится в 5 км от Лондона, проживает 350 тысяч человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли шествия в поддержку прав темнокожего населения страны. Мероприятие устроили в честь памяти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время жесткого задержания белыми полицейскими.

Местная полиция долины Темзы заявила, что начала расследование убийств. Инцидент не считают террором. Арестован 25-летний подозреваемый. По данным ВВС, предположительно, это выходец из Ливии.

"В настоящее время не рассматривается как террористический инцидент, однако офицеры непредвзято относятся к мотиву инцидента", – сказал главный суперинтендант детектива Ян Хантер.
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: марш, Британия, Джордж Флойд
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добавлена сегодня, 21 июня, 09:11

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