Трое зарезаны на марше памяти Джорджа Флойда в Британии 🔊 Воспроизвести



Полиция назвала инцидент серьезным. Правоохранители оцепили парк после сообщений о нападении.



Атака произошла во время мирной акции протеста Black Lives Matter. Между тем, один из организаторов заявил в социальных сетях, что демонстрация закончилась, и все участники ушли до того, как произошло нападение.



На место произошедшего приехали несколько машин скорой помощи, а также два вертолета с медиками.



В Рединге, который находится в 5 км от Лондона, проживает 350 тысяч человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли шествия в поддержку прав темнокожего населения страны. Мероприятие устроили в честь памяти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время жесткого задержания белыми полицейскими.



Местная полиция долины Темзы заявила, что начала расследование убийств. Инцидент не считают террором. Арестован 25-летний подозреваемый. По данным ВВС, предположительно, это выходец из Ливии.



"В настоящее время не рассматривается как террористический инцидент, однако офицеры непредвзято относятся к мотиву инцидента", – сказал главный суперинтендант детектива Ян Хантер. В парке Форбери британского города Рединг во время нападения несколько человек получили ножевые ранения, трое были убиты сообщает MIGnews.com. Полиция назвала инцидент серьезным. Правоохранители оцепили парк после сообщений о нападении.Атака произошла во время мирной акции протеста Black Lives Matter. Между тем, один из организаторов заявил в социальных сетях, что демонстрация закончилась, и все участники ушли до того, как произошло нападение.На место произошедшего приехали несколько машин скорой помощи, а также два вертолета с медиками.В Рединге, который находится в 5 км от Лондона, проживает 350 тысяч человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли шествия в поддержку прав темнокожего населения страны. Мероприятие устроили в честь памяти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время жесткого задержания белыми полицейскими.Местная полиция долины Темзы заявила, что начала расследование убийств. Инцидент не считают террором. Арестован 25-летний подозреваемый. По данным ВВС, предположительно, это выходец из Ливии."В настоящее время не рассматривается как террористический инцидент, однако офицеры непредвзято относятся к мотиву инцидента", – сказал главный суперинтендант детектива Ян Хантер. Категории: чп и криминал Ключевые слова: марш, Британия, Джордж Флойд — статья прочитана 239 раз Комментарии