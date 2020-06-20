Коллекцию Янтарнoго комбината пополнил «Гиппократ» 🔊 Воспроизвести Очередной янтарный самородок работники «Калининградского янтарного комбината» добыт в Приморском карьере в конце уходящей недели.











Уникальный янтарь добыт на Калининградском янтарном комбинате (входит в структуру Госкорпорации Ростех) в четверг, 18 июня.



Вес камня составил 1098 граммов. Он имеет неоднородную, ребристую поверхность. В честь Дня медицинского работника, который в России отметят 21 июня, самородок получил имя «Гиппократ».



На предприятии уверены, что профессиональный праздник медиков – это повод в очередной раз отдать дань уважения и выразить глубокую признательность врачам, младшему медицинскому персоналу и всем тем, без кого невозможно развитие современной медицины, за их непростой труд, говорится в сообщении пресс-службы комбината. Уникальный янтарь добыт на Калининградском янтарном комбинате (входит в структуру Госкорпорации Ростех) в четверг, 18 июня.Вес камня составил 1098 граммов. Он имеет неоднородную, ребристую поверхность. В честь Дня медицинского работника, который в России отметят 21 июня, самородок получил имя «Гиппократ».На предприятии уверены, что профессиональный праздник медиков – это повод в очередной раз отдать дань уважения и выразить глубокую признательность врачам, младшему медицинскому персоналу и всем тем, без кого невозможно развитие современной медицины, за их непростой труд, говорится в сообщении пресс-службы комбината.



С древних времен янтарь использовали как лечебное и профилактическое средство, в том числе против простудных заболеваний и других болезней, передающихся воздушно-капельным путем. Во многих странах Азии и Европы считалось, что пары янтаря обеззараживают воздух. Так, например, окуривание помещений с помощью подожженных кусочков янтаря было одним из самых популярных методов борьбы с эпидемией бубонной чумы. В современной медицине активно используется янтарная кислота как средство, улучшающее метаболизм и энергообеспечение тканей.











С начала добычного сезона, который в этом году стартовал во второй половине мая – на два месяца позже обычного срока, «Гиппократ» стал пятым обнаруженным в Приморском карьере янтарным камнем весом свыше 1 кг. Ровно за неделю до этого впервые в истории комбината были добыты сразу три самородка за смену. А первым тяжеловесом 2020 года стал «Победитель», геологический рисунок которого напоминает корону.



Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает 1 килограмм. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 – 17, в 2017 – 18. До этого в год добывалось не больше 5–6 таких камней.











АО «Калининградский янтарный комбинат» образован 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.











Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.







Хорошо известно, что древнегреческого целителя, врача и философа Гиппократа (около 460 – 370 гг. до н. э.) называют «отцом медицины». С его именем связано представление о высоком моральном облике и этике поведения врача. В истории янтаря же Гиппократ известен как автор первого письменного упоминания о лечебных свойствах и применении солнечного камня в медицине.С древних времен янтарь использовали как лечебное и профилактическое средство, в том числе против простудных заболеваний и других болезней, передающихся воздушно-капельным путем. Во многих странах Азии и Европы считалось, что пары янтаря обеззараживают воздух. Так, например, окуривание помещений с помощью подожженных кусочков янтаря было одним из самых популярных методов борьбы с эпидемией бубонной чумы. В современной медицине активно используется янтарная кислота как средство, улучшающее метаболизм и энергообеспечение тканей.С начала добычного сезона, который в этом году стартовал во второй половине мая – на два месяца позже обычного срока, «Гиппократ» стал пятым обнаруженным в Приморском карьере янтарным камнем весом свыше 1 кг. Ровно за неделю до этого впервые в истории комбината были добыты сразу три самородка за смену. А первым тяжеловесом 2020 года стал «Победитель», геологический рисунок которого напоминает корону.Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает 1 килограмм. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 – 17, в 2017 – 18. До этого в год добывалось не больше 5–6 таких камней.образован 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.– одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Категории: в России Ключевые слова: коллекция, Янтарный комбинат, «Гиппократ» — статья прочитана 167 раз Комментарии