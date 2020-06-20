Годовой доклад Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы 🔊 Воспроизвести Фото: w ww.lrp.lt



Дорогие жители Литвы!



Уважаемый Сейм Литовской Республики!



Тридцать лет назад бесстрашные сыны и дочери Литвы восстановили Независимость.



Три десятилетия самой главной для нас целью было вернуться туда, откуда нас силой вырвали – в Западный мир в политическом, культурном и экономическом смысле этого слова. Три десятилетия мы стремились утвердить международную безопасность государства, чтобы печальная история прошлого никогда не повторилась.



У этой работы по созиданию и совершенствованию государства нет конца. Однако сегодня наряду с ней мы поставили другую высокую цель Литвы – Справедливое, Зеленое, Инновационное государство всеобщего благосостояния.



Мы знаем, как преодолевать испытания истории. Мы видим свои ошибки и знаем, как их исправить. Мы умеем выстраивать принципы достижения успешного будущего. Но нам всё еще надо учиться лучше добиваться намеченных целей и действовать сообща как одно целое. Дорогие жители Литвы!Уважаемый Сейм Литовской Республики!Тридцать лет назад бесстрашные сыны и дочери Литвы восстановили Независимость.Три десятилетия самой главной для нас целью было вернуться туда, откуда нас силой вырвали – в Западный мир в политическом, культурном и экономическом смысле этого слова. Три десятилетия мы стремились утвердить международную безопасность государства, чтобы печальная история прошлого никогда не повторилась.У этой работы по созиданию и совершенствованию государства нет конца. Однако сегодня наряду с ней мы поставили другую высокую цель Литвы – Справедливое, Зеленое, Инновационное государство всеобщего благосостояния.Мы знаем, как преодолевать испытания истории. Мы видим свои ошибки и знаем, как их исправить. Мы умеем выстраивать принципы достижения успешного будущего. Но нам всё еще надо учиться лучше добиваться намеченных целей и действовать сообща как одно целое. Государство всеобщего благосостояния начинается не с экономических или социальных показателей. Оно начинается с уважения, взаимного доверия, ответственности за общий интерес и оказания помощи друг другу.



Осознание того, что ты несешь ответственность не только за себя, всё еще является целью Литвы.



Уважение другого мнения всё еще является целью Литвы.



Слово «соглашение» для нас всего лишь комбинация десяти букв, а не норма поведения.



Мы все еще учимся жить как Одна Литва. Личные интересы преобладают над общим благом, насмешки и издевательства – над аргументированной критикой и достоинством, тыканье пальцем – над рукой помощи, пустой шум – над диалогом.











Дорогие жители Литвы!



В этом году во время пандемии коронавируса вы наглядно показали пример того, как можно протянуть руку помощи друг другу, уважать и нести ответственность за общее существование.



Вы стали авторами десятков гражданских инициатив, которые позволили молниеносно консолидировать и организовать помощь для наиболее уязвимых лиц и специалистов, находившихся на передовых линиях борьбы с вирусом.



Вы дисциплинированно соблюдали карантинные требования.



Вы выполняли свои профессиональные обязанности и одновременно решали свои личные и семейные вопросы, которые были скрыты за словами «оставайтесь дома».



Искренняя благодарность вам за это.











Уважаемые!



Сотни тысяч людей прошли тестирование на коронавирус. Однако вирус в свою очередь протестировал каждого из нас и выявил слабые места в иммунной системе общества и государства.



Литва прошла всеобъемлющий тест и теперь обязана выполнить две важные задачи: честно оценить свое состояние и разумно выбрать способ укрепления сил.



Коронавирус показал, кто в общественной и политической сфере готов к конструктивному решению проблем, а кто склонен к пустой риторике и деструктивным действиям, кто просто честно выполняет свою работу, а кому нужна драма и супергерои, кто протягивает руку сотрудничества партнеру, а кто находится в погоне за сиюминутной славой и примеряет лавровый венок.



Оставив в стороне эмоции, вызванные первым этапом кризиса, мы можем констатировать:



Специалисты, проявляя профессионализм и самоотдачу, выдержали испытание вирусом. Это вы – наши медицинские работники, учителя, должностные лица, государственные служащие и дипломаты – не считали рабочих часов.



Гражданское общество выдержало испытание вирусом. Одни благодаря своей организованности, другие – дисциплинированности. Это вы – волонтеры, неправительственные организации, общины и сознательные граждане.



Бизнес прошел тестирование на ценности и гибкость. Одни свои проблемы перебросили на партнеров и потребителей, другие за свой счет сохраняли рабочие места, доставляли еду тем, кто вел борьбу, или быстро переориентировались на производство недостающего оборудования.



Тестирование на гибкость, способность оперативно реагировать, без бюрократических проволочек принимать решения проходили и политики, и государственные структуры. Далеко не всё удалось сделать так, как хотелось.



Оглядываясь назад, мы видим, что вовремя не предприняли шаги, которые помогли бы предотвратить распространение вируса в медицинских учреждениях. Мы не были полностью готовы, поэтому столкнулись с проблемами поставки и распределения индивидуальных средств защиты.



Сегодня мы видим, что, к сожалению, не хватает решимости, и мы опаздываем с принятием мер, которые помогли бы остановить распространение вируса в экономике страны. Поддержка в размере восьми или десяти процентов, которая предназначена для литовского бизнеса, это не то, чего сегодня ждут от государства.











Уважаемый Сейм, коллеги-политики!



Действия жителей и различных специалистов в период пандемии служат четким напоминанием о том, что общество – это не абстракция, это люди, которым мы избраны служить. Служить, а не управлять и думать, что власть знает лучше, а власть имущие решают за всех остальных.



Политики, срок полномочий которых истекает, должны оставить за собой государство более сильным, чем тогда, когда они взяли на себя ответственность представлять интересы граждан.



В цивилизованном обществе идет поиск баланса интересов, там не доминируют потребности отдельных, обычно более сильных групп. К сожалению, об этой истине приходится постоянно напоминать. Личные и групповые интересы проникают практически во все сферы – от администрации сельского старосты до Сейма.



В силу этих причин я выступил против снижения проходного барьера в Сейм, поскольку изменение правил игры менее чем за год до выборов является не укреплением демократии, а улучшением условий для себя.



Поэтому при рассмотрении бюджета на 2020 год я инициировал налоговые изменения, которые помогут повысить справедливость налоговой системы и снизить уровень дифференциации доходов населения. Однако способность делиться с нуждающимся еще остается тем навыком, которому мы должны научиться.



Я уволил и инициировал увольнение судей, которые опорочили свое звание, но претендовали на привилегии.



Я наложил вето на попытки перенести бремя кризиса на плечи потребителей и стремление государства регулировать цены.



Я не согласился с тем, чтобы решения государственного предприятия, осуществляющего управление дорогами общественного пользования, основывались на политических мотивах, а не на профессиональной оценке ситуации в этом секторе.



Мы все несём ответственность за ту политическую культуру, которая сегодня преобладает в Литве.



Позорно, что планку политической ответственности высокопоставленных должностных лиц мы опустили до самого дна. Якобы все действия, которые не влекут за собой тюремного наказания, являются справедливыми и законными.



Мы никак не можем решить застарелые проблемы, потому что смотрим не на предложение, а на предлагающего. Удивляет, с каким упорством политики сопротивляются инициативам, которые выдвигаются не ими, несмотря на то, что такие инициативы могут принести пользу гражданам Литвы.



Давайте, наконец, поймём, что компромисс не является слабостью.



Задача политического большинства – не ровнять с землей других.



Задача политической оппозиции – не критика ради критики.



Дело всех – создание общего блага.











Уважаемые!



Я шел на президентские выборы с идей построения Государства всеобщего благосостояния.



Государства, способного решать застарелые проблемы бедности, неравенства доходов, социального расслоения, коррупции и теневой экономики, нерационального использования государственных ресурсов.



Государства, имеющего желание и смелость идти впереди, а не следовать за другими в сфере образования, науки, создания инновационной экономики с высокой добавленной стоимостью.



Государства, для которого уважение, справедливость, открытость и единство – не просто громкие слова.



Мы можем построить такое государство только все вместе, оно находится в наших руках: в руках партий, стартовавших на выборах в Сейм, государственных и муниципальных органов, местных общин, национальных меньшинств, ассоциаций предпринимателей и работников, общественных деятелей, представителей культуры, медицинских работников, педагогов, каждого, кто любит Литву.



Мы не живем в советское время – не будет спущенного сверху пятилетнего директивного плана. Решение, принятое за закрытыми дверями, которое в повелительном наклонении «спускалось» для исполнения, в демократическом обществе заканчивается отторжением.



Единственный подходящий для Литвы план – тот, который мы примем на основе общего согласия. Терпеливо согласованный план, ведущий к принятию решений без ссор и плевков, исполнение которого включает личную ответственность за результат. Таким я вижу путь развития государства и стиль управления им.



Понятие «государство всеобщего благосостояния» уже стало общим. Мы делаем первые шаги на этом пути.



Бюджет на этот год, утверждённый в декабре 2019-го, был более ориентирован на снижение уровня социального неравенства и отвечал требованиям фискальной дисциплины. В нем закреплен рост доходов лиц, получающих самые низкие пенсии, и более быстрая индексация пенсий.



Я считал его первым шагом в сторону целенаправленного снижения уровня социального неравенства в Литве. Однако узкий групповой интерес, направленный на сохранение своих личных доходов и налоговых льгот, не позволил более стремительно идти по пути построения государства всеобщего благосостояния.



Я внес на рассмотрение Сейма поправки к закону «О публичных закупках», которые в случае их принятия помогут сэкономить более 0,5 млрд евро в год, так как сейчас государственные ресурсы напоминают дырявое ведро, которое невозможно наполнить.



Мною были инициированы изменения в системе предупреждения коррупции, реализация которых принесет миллиардную экономическую пользу.



Мы – на правильном пути. Идея государства всеобщего благосостояния прижилась и укореняется. Я надеюсь увидеть конкретные меры по реализации принципов государства всеобщего благосостояния в предвыборных программах как левых, так и правых партий. Я буду вашим союзником в процессе их совершенствования и реализации.



Я приглашаю каждого жителя Литвы стать соавтором нашего будущего.



Администрация Президента открыта для вас и ваших идей.











Уважаемые члены Сейма!



Государство всеобщего благосостояния невозможно построить без доверия – доверия граждан к государству и его структурам, нашего доверия друг к другу.



Доверие к государству строится на основе множества маленьких шагов.



Можно абстрактно говорить о значении человека и ничего не делать. Но можно провести сложную международную операцию для спасения трех человеческих жизней.



Вот почему для меня было делом чести вернуть двух граждан Литвы и одного гражданина дружественной нам Норвегии в свои семьи.



При решении этой проблемы Сейм проявил должное единство. Службы продемонстрировали профессионализм и способность организовать действия трех стран. Спасибо вам за прекрасный пример единодушия, которым вы подтвердили, что для Литвы человек не является пешкой на геополитической шахматной доске, мы тем самым укрепили престиж своей страны в глазах союзников по НАТО.



Только доверяя друг другу, мы можем справиться с внешними угрозами, стоящими перед Литвой. Мы знаем, какие они, и последовательно повышаем безопасность своего государства. Однако иногда кажется, что наш главный враг – это мы сами.



Давайте признаем, что Белорусская АЭС – это и наша ошибка длиною в 12 лет. Перекладывание ответственности на приближающихся к финишу участников этой эстафеты не поможет команде.



Сегодня благодаря всем нам сделаны шаги, которые позволяют предотвратить поступление в Литву небезопасной электроэнергии из третьих стран.



По инициативе Литвы Европейский совет утвердил требование к проектам, развиваемым третьими странами по соседству с Европейским союзом, связанное с обеспечением самых высоких международных стандартов в области охраны окружающей среды и безопасности.



Литва поднимала и будет поднимать проблемы строящейся в Островце небезопасной атомной электростанции перед международным сообществом, требуя ответственности и действий. Ведь очевидно, что этот атомный монстр представляет угрозу не только для соседей Беларуси, но и региона в целом. Однако наши меморандумы местного значения и письма друг другу в этом не помогут. Давайте объединим силы и будем вместе говорить с главами иностранных государств и международными организациями, потому что тактика обособленности и грозной надменности оказалась совершенно безрезультатной.



Давайте предоставим возможность и призовем многочисленную литовскую диаспору во всем мире действовать по этому и другим вопросам. Это наше богатство, в прошлом столетии они внесли значительный вклад в оказание давления на мировых лидеров в деле восстановления независимости.



Я призываю литовцев во всем мире принимать активное участие в жизни Литвы, в построении более сильного государства. Литва может и должна предоставить возможность своим детям, разбросанным по всему миру, быть такими же, как и мы все, гражданами нашей страны. Первым шагом в этом направлении может стать введение электронного голосования для проживающих за границей граждан Литвы.











Уважаемые!



Государство должно заслужить доверие со стороны не только своих граждан, но и зарубежных партнеров. Поэтому я придаю большое значение отношениям с соседями, трансатлантическими союзниками, активной роли Литвы в построении преследующего более высокие цели Европейского союза и содействии процессу «Восточного партнерства».



Отношения с Польшей вернулись на стратегический уровень тесного сотрудничества.



Перед Балтийскими странами сейчас открылась прекрасная возможность проверить прочность нашей дружбы, ограничивается ли она лишь праздничными декларациями, может ли она выдержать груз экономической и финансовой солидарности.



К поиску балтийского согласия нас также обязывает проект синхронизации наших электросетей с сетями континентальной Европы, который поднимет безопасность и независимость нашей энергетической системы на качественно новый уровень.



Мы возобновили диалог с соседней Беларусью, не переступая обозначенных нами красных линий, связанных с вопросами ядерной энергетики и прав человека. Суверенитет Беларуси находится и в интересах национальной безопасности Литвы.



Саммит стран Европейского союза и «Восточного партнерства», который состоится сегодня, является важным сигналом для участников этой программы. Проведению реформ в странах «Восточного партнерства» может способствовать четкое видение и алгоритм действий, который позволит этим государствам приблизиться к Европе. Если в них не будет места для европейских ценностей, найдется место для других – не обязательно западных.



У Литвы есть четкое направление политики в отношении Европейского союза. Нам нужен экономически сильный и политически стабильный Европейский союз. Можно упрекать его за слишком сложный механизм принятия решений, за частый недостаток скорости и последовательности. Однако критики забывают, какое уникальное образование представляет собой Европейский союз и какие принципы он представляет. В нем нет больших и маленьких диктаторов – решения принимаются путем общего согласия, с уважением прав и свобод друг друга, во имя всеобщего блага.



Когда Президент США Дональд Трамп спросил меня на саммите НАТО в Лондоне, что для Литвы означает членство в Европейском союзе и НАТО, мой ответ был лаконичным: Европейский союз – это лучшая жизнь, НАТО – просто жизнь. Эта фраза кратко и точно отражает суть. Военное присутствие НАТО и США в Европе и нашем регионе остается ключевой предпосылкой мира и безопасности. Со своей стороны Литва с честью выполняет обязательство выделять на оборонные расходы не менее 2 процентов ВВП. Это и мое личное обязательство как президента.



В отношениях Литвы с Россией всё еще существуют непреодолимые препятствия, более того, их стало даже больше. Я говорю об усилиях Кремля преподнести трагическую для многих народов историю середины ХХ века в нужном для интересов власти ключе, превратить историю в покорную служанку политики. Литва никогда с этим не согласится – мы слишком дорого за это заплатили.











Уважаемый Сейм!



Построение государства всеобщего благосостояния невозможно без справедливости, но в этой сфере инерции больше всего. Повышение доверия к судам всё еще является нашей целью, для достижения которой нет быстрых рецептов. Судебная система еще не пришла в себя после коррупционного скандала, следы которого будут стерты из памяти людей только многолетней работой честных и верных своей присяге судей.



Я был и буду нетерпим к порочащим свое звание судьям, но этого недостаточно. Особенно важна нетерпимость структур самоуправления судов и судейского сообщества в целом к нарушающим судейскую этику действиям своих членов. Только путем последовательного выполнения своих полномочий система самоуправления судов будет способствовать соблюдению стандартов судейской этики. Ответственность за это ложится и на руководителей судов.



В то же время я буду пресекать повторные попытки политизировать систему правосудия, превратить суды в орудие или заложников политических интересов.



Не секрет, что сегодня ни в одной государственной структуре нет постоянного руководителя. Забуксовал процесс обновления некоторых ключевых ведомств правовой системы, в том числе и тех, кандидатуры на должность глав которых предлагает президент. Меня вряд ли можно обвинить в нежелании договариваться, но я не буду мириться с давлением назначить удобных для отдельных партий лиц, когда я вижу более подходящих кандидатов.



В последнее время наблюдаются попытки разжечь страсти вокруг Конституционного суда. Сознательно или неосознанно предпринимаются шаги, которые толкают страну в конституционный кризис. Это безответственно.



Доверие общества к государственным структурам будет расти, если они будут действовать в рамках своих полномочий, если их работа будет направлена на укрепление доверия к власти, а не на взаимное уничижение.







Уважаемые!



Государство всеобщего благосостояния невозможно без добросовестности. Это особенно важно сейчас, когда весь мир стоит на пороге экономического кризиса.



Мы должны осознать – принципы построения государства всеобщего благосостояния должны применяться как в период экономического роста, так и спада. Именно решения, принятые в интересах наиболее нуждающихся, обеспечивают столь необходимое сопереживание в отношениях между государством и его народом, которое не исчезнет после окончания сложного периода. Вот почему я поддержал выплаты нашим пенсионерам, вот почему я инициировал выплату единовременных пособий семьям с детьми, внес на рассмотрение Сейма законопроекты, предусматривающие повышение необлагаемого налогом размера доходов и временное снижение тарифа налога на доходы физических лиц, не превышающие установленный уровень.



После кризиса мы должны будем вернуться к жизни по доходам. Мы будем прилагать усилия, чтобы налоговая система Литвы была более справедливой и не служила конкретным группам интересов или личным потребностям. Но даже самая справедливая налоговая система не сможет обеспечить людям достойной жизни до тех пор, пока выделенные на построение общего блага деньги мы будем делить по частям и транжирить, а не инвестировать в будущее.



Поэтому мой приоритет – прозрачность публичных закупок и обуздание коррупции. В случае успеха мы сэкономим средства, которые сможем направить на здравоохранение, образование, пенсии и другие социальные нужды. Мы внесли на рассмотрение проекты законов «О публичных закупках» и «О предупреждении коррупции», и это только начало.



Общество возмущено частыми в последнее время коррупционными скандалами, но это является неизбежным этапом лечения болезни. Невозможно устранить инфекцию без вскрытия нарыва.







Уважаемые члены Сейма!



Граждане Литвы!



Мы все несем ответственность за то, какую Литву мы увидим через пять, десять или пятьдесят лет.



Мы прошли испытание пандемией. Ситуация для нас стратегически благоприятная – открываются огромные финансовые ресурсы, предоставляемые многолетним бюджетом Европейского союза и фондом восстановления. Европа осмысляет уроки кризиса, вызванного пандемией, и готова к качественному обновлению.



В ближайшие шесть-семь лет перед Литвой открыта уникальная возможность кардинально изменить свое лицо с помощью целенаправленных инвестиций.



Не припудрить, а изменить! Это не просто высокая цель, это также вопрос выживания в конкурентной борьбе.



То, что мы можем, мы доказали в месяцы пандемии, когда литовские предприятия XXI века, готовые принять вызов и наполненные чувством патриотизма, в очень короткие сроки переориентировались на производство того, что нужно для спасения человеческих жизней. Это не только повысило их уверенность в собственных силах, но и значительно укрепило их позиции на местном и мировом рынках. Их пример может служить источником вдохновения для всего бизнеса.



Мы даже не можем себе представить, сколько мы можем!



Сегодня мы несем ответственность за то, в какой среде будут жить наши дети. Литва поставила цель достичь климатической нейтральности к 2050 году и отказаться от устаревшей модели экономики, загрязняющей окружающую среду. Мы запустили инициативу «Зеленая Литва». Ее цель – снижение загрязнения, улучшение качества окружающей среды, борьба с изменением климата, экономия энергии, привлечение к участию людей и формирование экологического сознания.



Сегодня мы несем ответственность за то, какое образование получат наши дети. Я плохо оцениваю бесконечные реформы этой системы, имитацию работы, неспособность оптимизировать сеть школ и обновить учебные программы, использование денег не по назначению. Национальное соглашение по вопросам образования – это долг партий перед Литвой. Он может быть возвращен уже в скором будущем. Не хватает лишь одного – решимости партий довести дело до конца.



Сегодня мы несем ответственность за то, какие рабочие места будут у наших детей. Мы строим мосты для прорыва в сфере науки и инноваций. Я буду добиваться учреждения должности главного должностного лица по науке и инновациям, а также создания сети представителей, ответственных за сферу науки и инноваций, в государственных учреждениях. Я думаю, что необходимо провести преобразование учреждений, работающих в научно-инновационной области, путем консолидации их деятельности. Об этом свидетельствует опыт стран, находящихся впереди нас.



Сегодня мы все несем ответственность за то, какими людьми вырастут наши дети. Мы обязаны понять, что культура создает колоссальную экономическую и гуманистическую ценность, она является достоянием общества, источником эмоционального и социального благополучия, она способствует повышению узнаваемости Литвы в мире.



«Золотой лев» Венецианской биеннале, божественный голос Асмик Григорян или кинотеатр под открытым небом в аэропорту приносят более широкую международную известность и чувство гордости за свою страну, чем дорогостоящие стратегии бренда. Поэтому развитие сферы культуры является одной из лучших инвестиций в построение уверенного в себе государства.



К сожалению, вызванный пандемией кризис показал, что эти инвестиции ведут не только к развитию, но и конфронтации в сфере культуры. Государственные и муниципальные учреждения культуры против неправительственного сектора культуры и коммерческих творческих индустрий, культурная инфраструктура против содержания, строительные краны и молотки против зарождающихся современных способов выражения культуры. Мы обязаны понять, что наша культура интересна настолько, насколько она является многогранной, своеобразной и свободной.



Сегодня мы несем ответственность за то, будет ли у нас равномерно развивающаяся Литва. Каждый месяц я провожу свой рабочий день в разных регионах страны и везде я слышу о тех же проблемах: региональная политика не работает, диалог с центральной властью слабый, высокое недоверие центральной власти к органам местного самоуправления.



Мы не сдвинемся с места, если будем продолжать руководствоваться отношениями между барином и крепостным. Предлагаемые нами законопроекты открывают возможность для органов местного самоуправления самостоятельно принимать решения, связанные с применением мер по организации публичных закупок и предупреждению коррупции.



Моя команда постоянно поддерживает диалог между местной и центральной властью. Так для служб органов местного самоуправления была создана возможность работать дистанционно, началось решение проблемы утилизации опасных химических веществ в Утенском регионе, началось создание промышленного парка, идет процесс возврата оригинальных картин в усадьбы Жемайтии, принята оценка воздействия на наследие в рамках сохранения Старого города Вильнюса, а отношения между муниципальными и государственными предприятиями становятся более конструктивными.







Уважаемые члены Сейма!



Дорогие жители Литвы!



Первый год своего президентского срока я посвятил тому, чтобы в Литве было больше уважения, доверия, справедливости, ответственности и солидарности. Уважая человека с другим мнением, ты можешь добиться намного большего, чем его унижая. Эта истина работает и в межличностных отношениях, однако она также бесспорно работает и в процессе построения государства. Возьмем пример с баскетбола – Литва никогда не попала бы в мировую элиту, если бы не славилась своей командной игрой.



Я хочу завершить свой доклад тем, с чего начал. Мой ответ на вопрос, какую Литву я мечтаю увидеть через 30 лет, был и остается прежним: Зеленой, Инновационной, Страной социального мира.



Мечты могут быть несбыточными или осуществимыми. Эта является осуществимой. Я приглашаю вас идти к Литве будущего вместе! Спасибо.



Гитанас НАУСЕДА,



Президент Литовской Республики



Источник: www.lrp.lt Осознание того, что ты несешь ответственность не только за себя, всё еще является целью Литвы.Уважение другого мнения всё еще является целью Литвы.Слово «соглашение» для нас всего лишь комбинация десяти букв, а не норма поведения.Мы все еще учимся жить как Одна Литва. Личные интересы преобладают над общим благом, насмешки и издевательства – над аргументированной критикой и достоинством, тыканье пальцем – над рукой помощи, пустой шум – над диалогом.Дорогие жители Литвы!В этом году во время пандемии коронавируса вы наглядно показали пример того, как можно протянуть руку помощи друг другу, уважать и нести ответственность за общее существование.Вы стали авторами десятков гражданских инициатив, которые позволили молниеносно консолидировать и организовать помощь для наиболее уязвимых лиц и специалистов, находившихся на передовых линиях борьбы с вирусом.Вы дисциплинированно соблюдали карантинные требования.Вы выполняли свои профессиональные обязанности и одновременно решали свои личные и семейные вопросы, которые были скрыты за словами «оставайтесь дома».Искренняя благодарность вам за это.Уважаемые!Сотни тысяч людей прошли тестирование на коронавирус. Однако вирус в свою очередь протестировал каждого из нас и выявил слабые места в иммунной системе общества и государства.Литва прошла всеобъемлющий тест и теперь обязана выполнить две важные задачи: честно оценить свое состояние и разумно выбрать способ укрепления сил.Коронавирус показал, кто в общественной и политической сфере готов к конструктивному решению проблем, а кто склонен к пустой риторике и деструктивным действиям, кто просто честно выполняет свою работу, а кому нужна драма и супергерои, кто протягивает руку сотрудничества партнеру, а кто находится в погоне за сиюминутной славой и примеряет лавровый венок.Оставив в стороне эмоции, вызванные первым этапом кризиса, мы можем констатировать:Специалисты, проявляя профессионализм и самоотдачу, выдержали испытание вирусом. Это вы – наши медицинские работники, учителя, должностные лица, государственные служащие и дипломаты – не считали рабочих часов.Гражданское общество выдержало испытание вирусом. Одни благодаря своей организованности, другие – дисциплинированности. Это вы – волонтеры, неправительственные организации, общины и сознательные граждане.Бизнес прошел тестирование на ценности и гибкость. Одни свои проблемы перебросили на партнеров и потребителей, другие за свой счет сохраняли рабочие места, доставляли еду тем, кто вел борьбу, или быстро переориентировались на производство недостающего оборудования.Тестирование на гибкость, способность оперативно реагировать, без бюрократических проволочек принимать решения проходили и политики, и государственные структуры. Далеко не всё удалось сделать так, как хотелось.Оглядываясь назад, мы видим, что вовремя не предприняли шаги, которые помогли бы предотвратить распространение вируса в медицинских учреждениях. Мы не были полностью готовы, поэтому столкнулись с проблемами поставки и распределения индивидуальных средств защиты.Сегодня мы видим, что, к сожалению, не хватает решимости, и мы опаздываем с принятием мер, которые помогли бы остановить распространение вируса в экономике страны. Поддержка в размере восьми или десяти процентов, которая предназначена для литовского бизнеса, это не то, чего сегодня ждут от государства.Уважаемый Сейм, коллеги-политики!Действия жителей и различных специалистов в период пандемии служат четким напоминанием о том, что общество – это не абстракция, это люди, которым мы избраны служить. Служить, а не управлять и думать, что власть знает лучше, а власть имущие решают за всех остальных.Политики, срок полномочий которых истекает, должны оставить за собой государство более сильным, чем тогда, когда они взяли на себя ответственность представлять интересы граждан.В цивилизованном обществе идет поиск баланса интересов, там не доминируют потребности отдельных, обычно более сильных групп. К сожалению, об этой истине приходится постоянно напоминать. Личные и групповые интересы проникают практически во все сферы – от администрации сельского старосты до Сейма.В силу этих причин я выступил против снижения проходного барьера в Сейм, поскольку изменение правил игры менее чем за год до выборов является не укреплением демократии, а улучшением условий для себя.Поэтому при рассмотрении бюджета на 2020 год я инициировал налоговые изменения, которые помогут повысить справедливость налоговой системы и снизить уровень дифференциации доходов населения. Однако способность делиться с нуждающимся еще остается тем навыком, которому мы должны научиться.Я уволил и инициировал увольнение судей, которые опорочили свое звание, но претендовали на привилегии.Я наложил вето на попытки перенести бремя кризиса на плечи потребителей и стремление государства регулировать цены.Я не согласился с тем, чтобы решения государственного предприятия, осуществляющего управление дорогами общественного пользования, основывались на политических мотивах, а не на профессиональной оценке ситуации в этом секторе.Мы все несём ответственность за ту политическую культуру, которая сегодня преобладает в Литве.Позорно, что планку политической ответственности высокопоставленных должностных лиц мы опустили до самого дна. Якобы все действия, которые не влекут за собой тюремного наказания, являются справедливыми и законными.Мы никак не можем решить застарелые проблемы, потому что смотрим не на предложение, а на предлагающего. Удивляет, с каким упорством политики сопротивляются инициативам, которые выдвигаются не ими, несмотря на то, что такие инициативы могут принести пользу гражданам Литвы.Давайте, наконец, поймём, что компромисс не является слабостью.Задача политического большинства – не ровнять с землей других.Задача политической оппозиции – не критика ради критики.Дело всех – создание общего блага.Уважаемые!Я шел на президентские выборы с идей построения Государства всеобщего благосостояния.Государства, способного решать застарелые проблемы бедности, неравенства доходов, социального расслоения, коррупции и теневой экономики, нерационального использования государственных ресурсов.Государства, имеющего желание и смелость идти впереди, а не следовать за другими в сфере образования, науки, создания инновационной экономики с высокой добавленной стоимостью.Государства, для которого уважение, справедливость, открытость и единство – не просто громкие слова.Мы можем построить такое государство только все вместе, оно находится в наших руках: в руках партий, стартовавших на выборах в Сейм, государственных и муниципальных органов, местных общин, национальных меньшинств, ассоциаций предпринимателей и работников, общественных деятелей, представителей культуры, медицинских работников, педагогов, каждого, кто любит Литву.Мы не живем в советское время – не будет спущенного сверху пятилетнего директивного плана. Решение, принятое за закрытыми дверями, которое в повелительном наклонении «спускалось» для исполнения, в демократическом обществе заканчивается отторжением.Единственный подходящий для Литвы план – тот, который мы примем на основе общего согласия. Терпеливо согласованный план, ведущий к принятию решений без ссор и плевков, исполнение которого включает личную ответственность за результат. Таким я вижу путь развития государства и стиль управления им.Понятие «государство всеобщего благосостояния» уже стало общим. Мы делаем первые шаги на этом пути.Бюджет на этот год, утверждённый в декабре 2019-го, был более ориентирован на снижение уровня социального неравенства и отвечал требованиям фискальной дисциплины. В нем закреплен рост доходов лиц, получающих самые низкие пенсии, и более быстрая индексация пенсий.Я считал его первым шагом в сторону целенаправленного снижения уровня социального неравенства в Литве. Однако узкий групповой интерес, направленный на сохранение своих личных доходов и налоговых льгот, не позволил более стремительно идти по пути построения государства всеобщего благосостояния.Я внес на рассмотрение Сейма поправки к закону «О публичных закупках», которые в случае их принятия помогут сэкономить более 0,5 млрд евро в год, так как сейчас государственные ресурсы напоминают дырявое ведро, которое невозможно наполнить.Мною были инициированы изменения в системе предупреждения коррупции, реализация которых принесет миллиардную экономическую пользу.Мы – на правильном пути. Идея государства всеобщего благосостояния прижилась и укореняется. Я надеюсь увидеть конкретные меры по реализации принципов государства всеобщего благосостояния в предвыборных программах как левых, так и правых партий. Я буду вашим союзником в процессе их совершенствования и реализации.Я приглашаю каждого жителя Литвы стать соавтором нашего будущего.Администрация Президента открыта для вас и ваших идей.Уважаемые члены Сейма!Государство всеобщего благосостояния невозможно построить без доверия – доверия граждан к государству и его структурам, нашего доверия друг к другу.Доверие к государству строится на основе множества маленьких шагов.Можно абстрактно говорить о значении человека и ничего не делать. Но можно провести сложную международную операцию для спасения трех человеческих жизней.Вот почему для меня было делом чести вернуть двух граждан Литвы и одного гражданина дружественной нам Норвегии в свои семьи.При решении этой проблемы Сейм проявил должное единство. Службы продемонстрировали профессионализм и способность организовать действия трех стран. Спасибо вам за прекрасный пример единодушия, которым вы подтвердили, что для Литвы человек не является пешкой на геополитической шахматной доске, мы тем самым укрепили престиж своей страны в глазах союзников по НАТО.Только доверяя друг другу, мы можем справиться с внешними угрозами, стоящими перед Литвой. Мы знаем, какие они, и последовательно повышаем безопасность своего государства. Однако иногда кажется, что наш главный враг – это мы сами.Давайте признаем, что Белорусская АЭС – это и наша ошибка длиною в 12 лет. Перекладывание ответственности на приближающихся к финишу участников этой эстафеты не поможет команде.Сегодня благодаря всем нам сделаны шаги, которые позволяют предотвратить поступление в Литву небезопасной электроэнергии из третьих стран.По инициативе Литвы Европейский совет утвердил требование к проектам, развиваемым третьими странами по соседству с Европейским союзом, связанное с обеспечением самых высоких международных стандартов в области охраны окружающей среды и безопасности.Литва поднимала и будет поднимать проблемы строящейся в Островце небезопасной атомной электростанции перед международным сообществом, требуя ответственности и действий. Ведь очевидно, что этот атомный монстр представляет угрозу не только для соседей Беларуси, но и региона в целом. Однако наши меморандумы местного значения и письма друг другу в этом не помогут. Давайте объединим силы и будем вместе говорить с главами иностранных государств и международными организациями, потому что тактика обособленности и грозной надменности оказалась совершенно безрезультатной.Давайте предоставим возможность и призовем многочисленную литовскую диаспору во всем мире действовать по этому и другим вопросам. Это наше богатство, в прошлом столетии они внесли значительный вклад в оказание давления на мировых лидеров в деле восстановления независимости.Я призываю литовцев во всем мире принимать активное участие в жизни Литвы, в построении более сильного государства. Литва может и должна предоставить возможность своим детям, разбросанным по всему миру, быть такими же, как и мы все, гражданами нашей страны. Первым шагом в этом направлении может стать введение электронного голосования для проживающих за границей граждан Литвы.Уважаемые!Государство должно заслужить доверие со стороны не только своих граждан, но и зарубежных партнеров. Поэтому я придаю большое значение отношениям с соседями, трансатлантическими союзниками, активной роли Литвы в построении преследующего более высокие цели Европейского союза и содействии процессу «Восточного партнерства».Отношения с Польшей вернулись на стратегический уровень тесного сотрудничества.Перед Балтийскими странами сейчас открылась прекрасная возможность проверить прочность нашей дружбы, ограничивается ли она лишь праздничными декларациями, может ли она выдержать груз экономической и финансовой солидарности.К поиску балтийского согласия нас также обязывает проект синхронизации наших электросетей с сетями континентальной Европы, который поднимет безопасность и независимость нашей энергетической системы на качественно новый уровень.Мы возобновили диалог с соседней Беларусью, не переступая обозначенных нами красных линий, связанных с вопросами ядерной энергетики и прав человека. Суверенитет Беларуси находится и в интересах национальной безопасности Литвы.Саммит стран Европейского союза и «Восточного партнерства», который состоится сегодня, является важным сигналом для участников этой программы. Проведению реформ в странах «Восточного партнерства» может способствовать четкое видение и алгоритм действий, который позволит этим государствам приблизиться к Европе. Если в них не будет места для европейских ценностей, найдется место для других – не обязательно западных.У Литвы есть четкое направление политики в отношении Европейского союза. Нам нужен экономически сильный и политически стабильный Европейский союз. Можно упрекать его за слишком сложный механизм принятия решений, за частый недостаток скорости и последовательности. Однако критики забывают, какое уникальное образование представляет собой Европейский союз и какие принципы он представляет. В нем нет больших и маленьких диктаторов – решения принимаются путем общего согласия, с уважением прав и свобод друг друга, во имя всеобщего блага.Когда Президент США Дональд Трамп спросил меня на саммите НАТО в Лондоне, что для Литвы означает членство в Европейском союзе и НАТО, мой ответ был лаконичным: Европейский союз – это лучшая жизнь, НАТО – просто жизнь. Эта фраза кратко и точно отражает суть. Военное присутствие НАТО и США в Европе и нашем регионе остается ключевой предпосылкой мира и безопасности. Со своей стороны Литва с честью выполняет обязательство выделять на оборонные расходы не менее 2 процентов ВВП. Это и мое личное обязательство как президента.В отношениях Литвы с Россией всё еще существуют непреодолимые препятствия, более того, их стало даже больше. Я говорю об усилиях Кремля преподнести трагическую для многих народов историю середины ХХ века в нужном для интересов власти ключе, превратить историю в покорную служанку политики. Литва никогда с этим не согласится – мы слишком дорого за это заплатили.Уважаемый Сейм!Построение государства всеобщего благосостояния невозможно без справедливости, но в этой сфере инерции больше всего. Повышение доверия к судам всё еще является нашей целью, для достижения которой нет быстрых рецептов. Судебная система еще не пришла в себя после коррупционного скандала, следы которого будут стерты из памяти людей только многолетней работой честных и верных своей присяге судей.Я был и буду нетерпим к порочащим свое звание судьям, но этого недостаточно. Особенно важна нетерпимость структур самоуправления судов и судейского сообщества в целом к нарушающим судейскую этику действиям своих членов. Только путем последовательного выполнения своих полномочий система самоуправления судов будет способствовать соблюдению стандартов судейской этики. Ответственность за это ложится и на руководителей судов.В то же время я буду пресекать повторные попытки политизировать систему правосудия, превратить суды в орудие или заложников политических интересов.Не секрет, что сегодня ни в одной государственной структуре нет постоянного руководителя. Забуксовал процесс обновления некоторых ключевых ведомств правовой системы, в том числе и тех, кандидатуры на должность глав которых предлагает президент. Меня вряд ли можно обвинить в нежелании договариваться, но я не буду мириться с давлением назначить удобных для отдельных партий лиц, когда я вижу более подходящих кандидатов.В последнее время наблюдаются попытки разжечь страсти вокруг Конституционного суда. Сознательно или неосознанно предпринимаются шаги, которые толкают страну в конституционный кризис. Это безответственно.Доверие общества к государственным структурам будет расти, если они будут действовать в рамках своих полномочий, если их работа будет направлена на укрепление доверия к власти, а не на взаимное уничижение.Уважаемые!Государство всеобщего благосостояния невозможно без добросовестности. Это особенно важно сейчас, когда весь мир стоит на пороге экономического кризиса.Мы должны осознать – принципы построения государства всеобщего благосостояния должны применяться как в период экономического роста, так и спада. Именно решения, принятые в интересах наиболее нуждающихся, обеспечивают столь необходимое сопереживание в отношениях между государством и его народом, которое не исчезнет после окончания сложного периода. Вот почему я поддержал выплаты нашим пенсионерам, вот почему я инициировал выплату единовременных пособий семьям с детьми, внес на рассмотрение Сейма законопроекты, предусматривающие повышение необлагаемого налогом размера доходов и временное снижение тарифа налога на доходы физических лиц, не превышающие установленный уровень.После кризиса мы должны будем вернуться к жизни по доходам. Мы будем прилагать усилия, чтобы налоговая система Литвы была более справедливой и не служила конкретным группам интересов или личным потребностям. Но даже самая справедливая налоговая система не сможет обеспечить людям достойной жизни до тех пор, пока выделенные на построение общего блага деньги мы будем делить по частям и транжирить, а не инвестировать в будущее.Поэтому мой приоритет – прозрачность публичных закупок и обуздание коррупции. В случае успеха мы сэкономим средства, которые сможем направить на здравоохранение, образование, пенсии и другие социальные нужды. Мы внесли на рассмотрение проекты законов «О публичных закупках» и «О предупреждении коррупции», и это только начало.Общество возмущено частыми в последнее время коррупционными скандалами, но это является неизбежным этапом лечения болезни. Невозможно устранить инфекцию без вскрытия нарыва.Уважаемые члены Сейма!Граждане Литвы!Мы все несем ответственность за то, какую Литву мы увидим через пять, десять или пятьдесят лет.Мы прошли испытание пандемией. Ситуация для нас стратегически благоприятная – открываются огромные финансовые ресурсы, предоставляемые многолетним бюджетом Европейского союза и фондом восстановления. Европа осмысляет уроки кризиса, вызванного пандемией, и готова к качественному обновлению.В ближайшие шесть-семь лет перед Литвой открыта уникальная возможность кардинально изменить свое лицо с помощью целенаправленных инвестиций.Не припудрить, а изменить! Это не просто высокая цель, это также вопрос выживания в конкурентной борьбе.То, что мы можем, мы доказали в месяцы пандемии, когда литовские предприятия XXI века, готовые принять вызов и наполненные чувством патриотизма, в очень короткие сроки переориентировались на производство того, что нужно для спасения человеческих жизней. Это не только повысило их уверенность в собственных силах, но и значительно укрепило их позиции на местном и мировом рынках. Их пример может служить источником вдохновения для всего бизнеса.Мы даже не можем себе представить, сколько мы можем!Сегодня мы несем ответственность за то, в какой среде будут жить наши дети. Литва поставила цель достичь климатической нейтральности к 2050 году и отказаться от устаревшей модели экономики, загрязняющей окружающую среду. Мы запустили инициативу «Зеленая Литва». Ее цель – снижение загрязнения, улучшение качества окружающей среды, борьба с изменением климата, экономия энергии, привлечение к участию людей и формирование экологического сознания.Сегодня мы несем ответственность за то, какое образование получат наши дети. Я плохо оцениваю бесконечные реформы этой системы, имитацию работы, неспособность оптимизировать сеть школ и обновить учебные программы, использование денег не по назначению. Национальное соглашение по вопросам образования – это долг партий перед Литвой. Он может быть возвращен уже в скором будущем. Не хватает лишь одного – решимости партий довести дело до конца.Сегодня мы несем ответственность за то, какие рабочие места будут у наших детей. Мы строим мосты для прорыва в сфере науки и инноваций. Я буду добиваться учреждения должности главного должностного лица по науке и инновациям, а также создания сети представителей, ответственных за сферу науки и инноваций, в государственных учреждениях. Я думаю, что необходимо провести преобразование учреждений, работающих в научно-инновационной области, путем консолидации их деятельности. Об этом свидетельствует опыт стран, находящихся впереди нас.Сегодня мы все несем ответственность за то, какими людьми вырастут наши дети. Мы обязаны понять, что культура создает колоссальную экономическую и гуманистическую ценность, она является достоянием общества, источником эмоционального и социального благополучия, она способствует повышению узнаваемости Литвы в мире.«Золотой лев» Венецианской биеннале, божественный голос Асмик Григорян или кинотеатр под открытым небом в аэропорту приносят более широкую международную известность и чувство гордости за свою страну, чем дорогостоящие стратегии бренда. Поэтому развитие сферы культуры является одной из лучших инвестиций в построение уверенного в себе государства.К сожалению, вызванный пандемией кризис показал, что эти инвестиции ведут не только к развитию, но и конфронтации в сфере культуры. Государственные и муниципальные учреждения культуры против неправительственного сектора культуры и коммерческих творческих индустрий, культурная инфраструктура против содержания, строительные краны и молотки против зарождающихся современных способов выражения культуры. Мы обязаны понять, что наша культура интересна настолько, насколько она является многогранной, своеобразной и свободной.Сегодня мы несем ответственность за то, будет ли у нас равномерно развивающаяся Литва. Каждый месяц я провожу свой рабочий день в разных регионах страны и везде я слышу о тех же проблемах: региональная политика не работает, диалог с центральной властью слабый, высокое недоверие центральной власти к органам местного самоуправления.Мы не сдвинемся с места, если будем продолжать руководствоваться отношениями между барином и крепостным. Предлагаемые нами законопроекты открывают возможность для органов местного самоуправления самостоятельно принимать решения, связанные с применением мер по организации публичных закупок и предупреждению коррупции.Моя команда постоянно поддерживает диалог между местной и центральной властью. Так для служб органов местного самоуправления была создана возможность работать дистанционно, началось решение проблемы утилизации опасных химических веществ в Утенском регионе, началось создание промышленного парка, идет процесс возврата оригинальных картин в усадьбы Жемайтии, принята оценка воздействия на наследие в рамках сохранения Старого города Вильнюса, а отношения между муниципальными и государственными предприятиями становятся более конструктивными.Уважаемые члены Сейма!Дорогие жители Литвы!Первый год своего президентского срока я посвятил тому, чтобы в Литве было больше уважения, доверия, справедливости, ответственности и солидарности. Уважая человека с другим мнением, ты можешь добиться намного большего, чем его унижая. Эта истина работает и в межличностных отношениях, однако она также бесспорно работает и в процессе построения государства. Возьмем пример с баскетбола – Литва никогда не попала бы в мировую элиту, если бы не славилась своей командной игрой.Я хочу завершить свой доклад тем, с чего начал. Мой ответ на вопрос, какую Литву я мечтаю увидеть через 30 лет, был и остается прежним: Зеленой, Инновационной, Страной социального мира.Мечты могут быть несбыточными или осуществимыми. Эта является осуществимой. Я приглашаю вас идти к Литве будущего вместе! Спасибо. Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Годовой доклад, Президент Литовской Республики, Гитанас Науседа — статья прочитана 192 раза Комментарии