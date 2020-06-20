Рамунас Богданас. Я не могу дышать 🔊 Воспроизвести Переводы "Обзора"







Рамунас Богданас, обозреватель, LRT.lt







По всему миру подобно цунами прокатилась реакция на действия полицейских в Миннеаполисе, закончившиеся смертью задержанного. Потому ли это, что всех так волнует положение афроамериканцев в штате Миннесота, или это потому, что молодёжь, засидевшаяся на трехмесячном карантине, сковавшем её привычный образ жизни, полный свиданий, посиделок и тусовок, нашла на чём разрядиться? Судить не берусь. Видимо, и то, и это.



Даже до Вильнюса докатилась тревога – «жизнь чёрных важна». Совершенно верно, спорить не о чем. Я думаю так и как гуманист, для которого человек является величайшей ценностью, и как свёкр африканки и дедушка мулатки. Но под этим лозунгом я не подписываюсь, потому что все жизни одинаково важны. И нельзя разделять их по цвету кожи. Если кто-то хочет сказать, что жизнь моей невестки важна, жизнь внучки менее важна, а жизнь сына не важна, я с этим никогда не соглашусь. «Жизнь человека важна», «все расы равны» – вот достойные поддержки девизы. Существуют исключительные культуры, исключительные модели общества, но не существует исключительных рас и исключительных народов. По всему миру подобно цунами прокатилась реакция на действия полицейских в Миннеаполисе, закончившиеся смертью задержанного. Потому ли это, что всех так волнует положение афроамериканцев в штате Миннесота, или это потому, что молодёжь, засидевшаяся на трехмесячном карантине, сковавшем её привычный образ жизни, полный свиданий, посиделок и тусовок, нашла на чём разрядиться? Судить не берусь. Видимо, и то, и это.Даже до Вильнюса докатилась тревога – «жизнь чёрных важна». Совершенно верно, спорить не о чем. Я думаю так и как гуманист, для которого человек является величайшей ценностью, и как свёкр африканки и дедушка мулатки. Но под этим лозунгом я не подписываюсь, потому что все жизни одинаково важны. И нельзя разделять их по цвету кожи. Если кто-то хочет сказать, что жизнь моей невестки важна, жизнь внучки менее важна, а жизнь сына не важна, я с этим никогда не соглашусь. «Жизнь человека важна», «все расы равны» – вот достойные поддержки девизы. Существуют исключительные культуры, исключительные модели общества, но не существует исключительных рас и исключительных народов. Нежный великан?



Лицом поднявшейся в Миннеаполисе волны является афроамериканец Джордж Флойд, задохнувшийся, грубо прижатый коленом полицейского. Пресса левого толка описывает его как «нежного великана», близкие рассказывают, что он «мечтал изменить мир». В Хьюстоне его хоронили толпы, сверкающий золотом гроб везли на белой карете. Его слова цитируются, имя – на плакатах, изображение – на стенах и на майках. Тот ли это человек, жизнь или смерть которого достойны последователей?



Д. Флойд первым из своих братьев и сестёр окончил среднюю школу. Вырос крепким: почти два метра ростом и сто килограммов весом. В школе играл в командах по баскетболу и американскому футболу. Там в 1993 г. его и нашел баскетбольный тренер общественного колледжа Южной Флориды. Воспитывавшийся одинокой матерью выходец из небогатого района получил шанс выбраться из нищеты. Тренер предложил ему стипендию для учёбы, которая предоставляется перспективным спортсменам. Джордж предложение принял. Он попал в социальный лифт, который мог кардинально изменить его жизнь.



Но увы. Через два года по неизвестным причинам он бросил и баскетбол, и учёбу. В 1995 г. вернулся в Хьюстон. Жизнь покатилась под откос. В 1997 г. попался на наркотиках, в следующем году был арестован за попытку ограбить человека под угрозой огнестрельного оружия, затем снова наркотики, 10 месяцев тюрьмы… В течение десяти лет пять арестов и судимостей. Работал от случая к случаю, всегда – неполный рабочий день.



В 2007 г. вместе с ещё пятью мужчинами подъехал к дому, который было намечено ограбить. Один из них, одетый в синий комбинезон, постучался в дверь, выдавая себя за водопроводчика. В открытую хозяйкой дверь в след за ним ввалились остальные. Женщина была беременна. Самый крупный из грабителей приставил пистолет к её животу и велел идти в гостиную. Позднее женщина опознала в нём Д. Флойда, о котором сейчас вспоминают как о «нежном великане».



Великан перерыл весь дом в поисках денег и наркотиков. Ничего не найдя, бандиты украли драгоценности и телефон хозяйки. Подельник Флойда, оставшийся сторожить женщину в комнате, бил её рукояткой пистолета по лицу и бокам, чтобы она не позвала на помощь.



В 2009 г. за это преступление Д. Флойд получил пять лет. Отпустили его через четыре года, и он вернулся в Хьюстон. В 2017 г. пытался избавиться от наркозависимости и переехал из Хьюстона в Миннеаполис, где посещал курируемый церковью реабилитационный центр. Работал охранником в ночном клубе и записался на курсы водителей тягачей, но по неизвестной причине бросил их всего за три недели до экзаменов.



Так же, как в молодости вышел из социального лифта, бросив колледж, так и в 45-летнем возрасте не сумел воспользоваться ещё одной возможностью, которая была так близка. Во время карантина из-за COVID-19 клуб закрылся, а профессию водителя Флойд так и не освоил.



Правда, ему должны были выплатить 1200 долларов пособия, если бы он подал декларацию доходов за 2018 или 2019 год.



Последнее задержание



Полиция задержала Д. Флойда по звонку из магазина, где он пытался рассчитаться фальшивой 20-долларовой купюрой. На видеозаписи видно, как полицейский расспрашивает его, что-то записывает в блокнот и подаёт листок напарнику. Тот с этим листком идёт в полицейский автомобиль. Обычная процедура проверки остановленного лица или его транспортного средства по базе Национального центра информации о криминальных преступлениях (NCIC). Её формирование началось в 1967 г., ею пользуется как местная, так и федеральная полиция.



После введения данных в список разыскиваемых лиц или в список автомобилей, автоматически сканируется список агрессивных лиц (Violent Persons list), который был сформирован в США с целью усиления безопасности полицейских. В него без срока давности попадают и лица с историей насильственных преступлений, и когда-либо создававшие угрозу для полицейских. Положительный ответ предупреждает полицейского о необходимости быть особенно бдительным. Пока нет подтверждений, что патрульные проверяли по базе NCIC, кого задержали, хотя это – обычная процедура.



Из обнародованной видеозаписи с места задержания Д. Флойда вырезан фрагмент между препровождением его к полицейскому автомобилю и прижатием к земле. Судя по показаниям, известным редакции «ABC news», Флойд, когда его пытались усадить на заднее сиденье, напрягся, не поддался и лёг на землю, заявив, что он не сопротивляется, но, поскольку страдает клаустрофобией, на заднее сиденье не сядет.



Недопустимое насилие



Наиболее опытный полицейский надавил ему на шею коленом, второй, тоже со стажем, держал ноги, а третий прижимал спину. Четвертый загораживал происходящее от остановившихся прохожих. Державший ноги полицейский еще раньше заметил пену в уголках губ Флойда и спрашивал, не находится ли он под воздействием наркотиков. Первый и второй полицейские – белые, третий, хотя и смешанной расы, относит себя к афроамериканцам, корни четвёртого в Азии, в Лаосе.



Удерживая Флойда в таком положении, они ждали прибытия «скорой», которая была вызвана по коду 2, означающему – ничего серьёзного, не мчитесь. По коду 3 примчались бы с сиреной. Патрульных обучают действовать по инструкции.



Стоп-кадр, на котором видно, что придавивший шею полицейский держит руку в кармане, свидетельствует о том, что он не оценивает ситуацию как создающую опасность и действует по белому коду. Если код жёлтый, то тоже ничего особенного не происходит, но нужно быть готовым к неожиданностям. В таком случае руки в карманах никто не держит.



Есть два способа удушения: остановка кровотока или прекращение доступа воздуха. Прикасаться к трахее полицейским Миннеаполиса запрещается. Наверное, только в Литве считается, что насильник, сломавший девушке трахею, нанёс ей нетяжкое телесное повреждение.



Правилами полиции Миннеаполиса разрешается зажать сонную артерию с одной или с обеих сторон шеи ногой или рукой, но только в случае оказания активного сопротивления. По статистике, в городе этот приём применяется полицией приблизительно один раз в неделю и в 14 проц. случаев заканчивается потерей сознания.



Правила ясно гласят, что сдавливание шеи нельзя применять в отношении сопротивляющихся пассивно. Д. Флойд лежал в наручниках, не вырывался, опасности не создавал, а полицейский в течение 9 минут давил ему на шею, несмотря на стоны задержанного, что он не может дышать.



Департамент юстиции рекомендует полиции не удерживать лежащим ничком уже задержанного подозреваемого. Задохнуться можно уже только от ограничения возможности дышать, особенно, если человек крупного телосложения.



Коктейль из трёх наркотиков



Вскрытие показало, что в крови Д. Флойда содержалось три психотропных вещества. Больше всего обнаружили фентанила – почти в двое больше, чем содержится в крови больных, ежедневно принимающих это лекарство в течение 3 месяцев. Этот обезболивающий препарат действует в 50–100 раз сильнее морфина и нелегально распространяется в США как наркотик. От его передозировки особенно много смертных случаев. Одно из побочных действий фентанила – затруднение дыхания.



Кроме того, обнаружены сильный синтетический наркотик метамфетамин и ТНС (НЕ ТСН, как в оригинале. – Прим. пер.), содержащийся в конопле.



В заключении после вскрытия указано, что обнаружена и ДНК COVID-19: она осталась в организме после заражения коронавирусом, которое было установлено у Д. Флойда 4 марта. Во время задержания полицейские были в масках, но ни на Д. Флойде, ни на находившихся вместе с ним в автомобиле мужчине и женщине масок не было.



Мужчина, сидевший рядом с управлявшим автомобилем Д. Флойдом, соврал патрульным свою фамилию и автостопом сбежал в Техас, где и был задержан. Оказалось, что в его криминальной биографии хранение оружия, насилие в ближайшем окружении и наркотики. Они встречались каждый день. Сейчас он утверждает, что не знает даже имени женщины, которая находилась с ними в автомобиле во время задержания.



А самого Флойда в телерепортажах не узнал даже его 27-летний сын, пока ему не позвонила мать и не сказала, что показывают его отца. Живущий в Техасе сын признался журналистам, что последний раз виделся с отцом года 4–5 назад.



Статистика без эмоций



Во время беспорядков, возникших после смерти Д. Флойда, убито не менее 17 человек. Двое из них – чернокожие полицейские. Основные лозунги поднявшейся и подогреваемой идеями левых волны протестов – «Жизнь чёрных важна» и «Сократить финансирование полиции».



Андрей Илларионов, российский экономист, работающий в Институте Катона в Вашингтоне, проанализировал представленную ФБР статистику преступлений и установил, что полиция против чернокожих применяет меньше смертельного насилия, чем против белых: в 2018 г. 21,6 проц. погибших в США белых были убиты полицией, и только 7,2 проц. убитых чёрных стали жертвами полиции.



У белокожего преступника в США на 25 проц. больше шансов погибнуть в результате действий полиции, чем у чернокожего.



Возникает вопрос, от чего погибли остальные 92,8 проц. чернокожих? Статистика ФБР за 2018 г. гласит, что 88,9 проц. чёрных убиты чёрными, а от рук белых погибли 5,2 проц. убитых чернокожих.



В полиции США 61,5 проц. белых и 12,7 проц. чёрных полицейских. На долю последних приходится 44 проц. убийств в США, а белые совершают 50 проц. убийств.



Вероятность быть застреленным чёрным у американского полицейского в 18,5 раза выше, чем белым, но, как видно из статистики, полиция не стреляет без оглядки, скорее, наоборот.



Левацкие идеи разжигают беспорядки



Сегодняшние левацкие лозунги ласкают слух преступников. Дескать, если будут выделять деньги на образование, жилищные программы, то мир станет безопасным. В действительности же сокращение финансирования полиции – это в прямом смысле слова открытие ворот перед необузданным насилием.



Вспомните, что творилось в Литве после восстановления независимости, когда полиции жилось очень трудно. Несмотря на патриотический подъём криминальная стихия заполонила государство, и бригадные бандиты боялись в Вильнюсе только бойцов отдела охраны Верховного Совета. Агрессивных преступников способна обуздать только превосходящая их сила.



Катящаяся по США волна мирных и немирных протестов может стать решающим фактором на президентских выборах в этом году.



В Сиэтле уже захвачено шесть городских кварталов, которые объявлены зоной без полиции. Там патрулируют вооружённые лица. Количество звонков о помощи по телефону 911 из этой зоны увеличилось втрое. Учредители нового порядка заставляют местный бизнес платить взносы на поддержку революции, проверяют документы прохожих, не впускают тех, кто не может доказать, что работает или живёт в зоне.



Если Дональд Трамп в ближайшие недели сумеет доказать, что является опорой безопасности, то несмотря на все свои недостатки он обеспечит себе второй президентский срок, как и Ричард Никсон использовал для своей победы на выборах усилившееся во время беспорядков в 1968 г. чувство незащищённости американцев.



Комментарий прозвучал по ЛРТ-радио.



Источник: Ramūnas Bogdanas. Aš negaliu kvėpuoti Лицом поднявшейся в Миннеаполисе волны является афроамериканец Джордж Флойд, задохнувшийся, грубо прижатый коленом полицейского. Пресса левого толка описывает его как «нежного великана», близкие рассказывают, что он «мечтал изменить мир». В Хьюстоне его хоронили толпы, сверкающий золотом гроб везли на белой карете. Его слова цитируются, имя – на плакатах, изображение – на стенах и на майках. Тот ли это человек, жизнь или смерть которого достойны последователей?Д. Флойд первым из своих братьев и сестёр окончил среднюю школу. Вырос крепким: почти два метра ростом и сто килограммов весом. В школе играл в командах по баскетболу и американскому футболу. Там в 1993 г. его и нашел баскетбольный тренер общественного колледжа Южной Флориды. Воспитывавшийся одинокой матерью выходец из небогатого района получил шанс выбраться из нищеты. Тренер предложил ему стипендию для учёбы, которая предоставляется перспективным спортсменам. Джордж предложение принял. Он попал в социальный лифт, который мог кардинально изменить его жизнь.Но увы. Через два года по неизвестным причинам он бросил и баскетбол, и учёбу. В 1995 г. вернулся в Хьюстон. Жизнь покатилась под откос. В 1997 г. попался на наркотиках, в следующем году был арестован за попытку ограбить человека под угрозой огнестрельного оружия, затем снова наркотики, 10 месяцев тюрьмы… В течение десяти лет пять арестов и судимостей. Работал от случая к случаю, всегда – неполный рабочий день.В 2007 г. вместе с ещё пятью мужчинами подъехал к дому, который было намечено ограбить. Один из них, одетый в синий комбинезон, постучался в дверь, выдавая себя за водопроводчика. В открытую хозяйкой дверь в след за ним ввалились остальные. Женщина была беременна. Самый крупный из грабителей приставил пистолет к её животу и велел идти в гостиную. Позднее женщина опознала в нём Д. Флойда, о котором сейчас вспоминают как о «нежном великане».Великан перерыл весь дом в поисках денег и наркотиков. Ничего не найдя, бандиты украли драгоценности и телефон хозяйки. Подельник Флойда, оставшийся сторожить женщину в комнате, бил её рукояткой пистолета по лицу и бокам, чтобы она не позвала на помощь.В 2009 г. за это преступление Д. Флойд получил пять лет. Отпустили его через четыре года, и он вернулся в Хьюстон. В 2017 г. пытался избавиться от наркозависимости и переехал из Хьюстона в Миннеаполис, где посещал курируемый церковью реабилитационный центр. Работал охранником в ночном клубе и записался на курсы водителей тягачей, но по неизвестной причине бросил их всего за три недели до экзаменов.Так же, как в молодости вышел из социального лифта, бросив колледж, так и в 45-летнем возрасте не сумел воспользоваться ещё одной возможностью, которая была так близка. Во время карантина из-за COVID-19 клуб закрылся, а профессию водителя Флойд так и не освоил.Правда, ему должны были выплатить 1200 долларов пособия, если бы он подал декларацию доходов за 2018 или 2019 год.Полиция задержала Д. Флойда по звонку из магазина, где он пытался рассчитаться фальшивой 20-долларовой купюрой. На видеозаписи видно, как полицейский расспрашивает его, что-то записывает в блокнот и подаёт листок напарнику. Тот с этим листком идёт в полицейский автомобиль. Обычная процедура проверки остановленного лица или его транспортного средства по базе Национального центра информации о криминальных преступлениях (NCIC). Её формирование началось в 1967 г., ею пользуется как местная, так и федеральная полиция.После введения данных в список разыскиваемых лиц или в список автомобилей, автоматически сканируется список агрессивных лиц (Violent Persons list), который был сформирован в США с целью усиления безопасности полицейских. В него без срока давности попадают и лица с историей насильственных преступлений, и когда-либо создававшие угрозу для полицейских. Положительный ответ предупреждает полицейского о необходимости быть особенно бдительным. Пока нет подтверждений, что патрульные проверяли по базе NCIC, кого задержали, хотя это – обычная процедура.Из обнародованной видеозаписи с места задержания Д. Флойда вырезан фрагмент между препровождением его к полицейскому автомобилю и прижатием к земле. Судя по показаниям, известным редакции «ABC news», Флойд, когда его пытались усадить на заднее сиденье, напрягся, не поддался и лёг на землю, заявив, что он не сопротивляется, но, поскольку страдает клаустрофобией, на заднее сиденье не сядет.Наиболее опытный полицейский надавил ему на шею коленом, второй, тоже со стажем, держал ноги, а третий прижимал спину. Четвертый загораживал происходящее от остановившихся прохожих. Державший ноги полицейский еще раньше заметил пену в уголках губ Флойда и спрашивал, не находится ли он под воздействием наркотиков. Первый и второй полицейские – белые, третий, хотя и смешанной расы, относит себя к афроамериканцам, корни четвёртого в Азии, в Лаосе.Удерживая Флойда в таком положении, они ждали прибытия «скорой», которая была вызвана по коду 2, означающему – ничего серьёзного, не мчитесь. По коду 3 примчались бы с сиреной. Патрульных обучают действовать по инструкции.Стоп-кадр, на котором видно, что придавивший шею полицейский держит руку в кармане, свидетельствует о том, что он не оценивает ситуацию как создающую опасность и действует по белому коду. Если код жёлтый, то тоже ничего особенного не происходит, но нужно быть готовым к неожиданностям. В таком случае руки в карманах никто не держит.Есть два способа удушения: остановка кровотока или прекращение доступа воздуха. Прикасаться к трахее полицейским Миннеаполиса запрещается. Наверное, только в Литве считается, что насильник, сломавший девушке трахею, нанёс ей нетяжкое телесное повреждение.Правилами полиции Миннеаполиса разрешается зажать сонную артерию с одной или с обеих сторон шеи ногой или рукой, но только в случае оказания активного сопротивления. По статистике, в городе этот приём применяется полицией приблизительно один раз в неделю и в 14 проц. случаев заканчивается потерей сознания.Правила ясно гласят, что сдавливание шеи нельзя применять в отношении сопротивляющихся пассивно. Д. Флойд лежал в наручниках, не вырывался, опасности не создавал, а полицейский в течение 9 минут давил ему на шею, несмотря на стоны задержанного, что он не может дышать.Департамент юстиции рекомендует полиции не удерживать лежащим ничком уже задержанного подозреваемого. Задохнуться можно уже только от ограничения возможности дышать, особенно, если человек крупного телосложения.Вскрытие показало, что в крови Д. Флойда содержалось три психотропных вещества. Больше всего обнаружили фентанила – почти в двое больше, чем содержится в крови больных, ежедневно принимающих это лекарство в течение 3 месяцев. Этот обезболивающий препарат действует в 50–100 раз сильнее морфина и нелегально распространяется в США как наркотик. От его передозировки особенно много смертных случаев. Одно из побочных действий фентанила – затруднение дыхания.Кроме того, обнаружены сильный синтетический наркотик метамфетамин и ТНС (НЕ ТСН, как в оригинале. – Прим. пер.), содержащийся в конопле.В заключении после вскрытия указано, что обнаружена и ДНК COVID-19: она осталась в организме после заражения коронавирусом, которое было установлено у Д. Флойда 4 марта. Во время задержания полицейские были в масках, но ни на Д. Флойде, ни на находившихся вместе с ним в автомобиле мужчине и женщине масок не было.Мужчина, сидевший рядом с управлявшим автомобилем Д. Флойдом, соврал патрульным свою фамилию и автостопом сбежал в Техас, где и был задержан. Оказалось, что в его криминальной биографии хранение оружия, насилие в ближайшем окружении и наркотики. Они встречались каждый день. Сейчас он утверждает, что не знает даже имени женщины, которая находилась с ними в автомобиле во время задержания.А самого Флойда в телерепортажах не узнал даже его 27-летний сын, пока ему не позвонила мать и не сказала, что показывают его отца. Живущий в Техасе сын признался журналистам, что последний раз виделся с отцом года 4–5 назад.Во время беспорядков, возникших после смерти Д. Флойда, убито не менее 17 человек. Двое из них – чернокожие полицейские. Основные лозунги поднявшейся и подогреваемой идеями левых волны протестов – «Жизнь чёрных важна» и «Сократить финансирование полиции».Андрей Илларионов, российский экономист, работающий в Институте Катона в Вашингтоне, проанализировал представленную ФБР статистику преступлений и установил, что полиция против чернокожих применяет меньше смертельного насилия, чем против белых: в 2018 г. 21,6 проц. погибших в США белых были убиты полицией, и только 7,2 проц. убитых чёрных стали жертвами полиции.У белокожего преступника в США на 25 проц. больше шансов погибнуть в результате действий полиции, чем у чернокожего.Возникает вопрос, от чего погибли остальные 92,8 проц. чернокожих? Статистика ФБР за 2018 г. гласит, что 88,9 проц. чёрных убиты чёрными, а от рук белых погибли 5,2 проц. убитых чернокожих.В полиции США 61,5 проц. белых и 12,7 проц. чёрных полицейских. На долю последних приходится 44 проц. убийств в США, а белые совершают 50 проц. убийств.Вероятность быть застреленным чёрным у американского полицейского в 18,5 раза выше, чем белым, но, как видно из статистики, полиция не стреляет без оглядки, скорее, наоборот.Сегодняшние левацкие лозунги ласкают слух преступников. Дескать, если будут выделять деньги на образование, жилищные программы, то мир станет безопасным. В действительности же сокращение финансирования полиции – это в прямом смысле слова открытие ворот перед необузданным насилием.Вспомните, что творилось в Литве после восстановления независимости, когда полиции жилось очень трудно. Несмотря на патриотический подъём криминальная стихия заполонила государство, и бригадные бандиты боялись в Вильнюсе только бойцов отдела охраны Верховного Совета. Агрессивных преступников способна обуздать только превосходящая их сила.Катящаяся по США волна мирных и немирных протестов может стать решающим фактором на президентских выборах в этом году.В Сиэтле уже захвачено шесть городских кварталов, которые объявлены зоной без полиции. Там патрулируют вооружённые лица. Количество звонков о помощи по телефону 911 из этой зоны увеличилось втрое. Учредители нового порядка заставляют местный бизнес платить взносы на поддержку революции, проверяют документы прохожих, не впускают тех, кто не может доказать, что работает или живёт в зоне.Если Дональд Трамп в ближайшие недели сумеет доказать, что является опорой безопасности, то несмотря на все свои недостатки он обеспечит себе второй президентский срок, как и Ричард Никсон использовал для своей победы на выборах усилившееся во время беспорядков в 1968 г. чувство незащищённости американцев. Категории: в мире Ключевые слова: США, рецидивист, Рамунас Богданас, афроамериканец, Джордж Флойд — статья прочитана 210 раз Комментарии