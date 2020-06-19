Президент Литвы: о бюджете ЕС и Фонде восстановления нужно договориться как можно скорее 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу призвал как можно скорее договориться о бюджете Евросоюза (ЕС) и Фонде восстановления экономики Европы, подчеркнув необходимость создания одинаковых возможностей воспользоваться ими для всех государств-членов.



Такую позицию главы государства офис президента распространил после видеоконференции Европейского совета.



"Президент подчеркнул необходимость как можно скорее договориться о бюджете ЕС и инструментах восстановления экономики, чтобы страны-члены ЕС могли как можно скорее воспользоваться ими в целях стимулирования своих экономик и проведения в жизнь реформ", - говорится в пресс-релизе.



"Глава государства отметил, что бюджет ЕС и Фонд восстановления экономики Европы должны быть одинаково амбициозными и честными – все государства-члены должны получить возможности воспользоваться ими с учетом объективных критериев", - сообщает президентское ведомство. Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу призвал как можно скорее договориться о бюджете Евросоюза (ЕС) и Фонде восстановления экономики Европы, подчеркнув необходимость создания одинаковых возможностей воспользоваться ими для всех государств-членов.Такую позицию главы государства офис президента распространил после видеоконференции Европейского совета."Президент подчеркнул необходимость как можно скорее договориться о бюджете ЕС и инструментах восстановления экономики, чтобы страны-члены ЕС могли как можно скорее воспользоваться ими в целях стимулирования своих экономик и проведения в жизнь реформ", - говорится в пресс-релизе."Глава государства отметил, что бюджет ЕС и Фонд восстановления экономики Европы должны быть одинаково амбициозными и честными – все государства-члены должны получить возможности воспользоваться ими с учетом объективных критериев", - сообщает президентское ведомство. Г. Науседа также традиционно призвал увеличить финансирование конвергенции и быстрее привести в соответствие прямые выплаты фермерам, должным образом финансировать программу закрытия Игналинской АЭС и специальную программу калининградского транзита.



Во время видеоконференции руководители стран ЕС изложили свою точку зрения на предложение Еврокомиссии (ЕК) позаимствовать на рынках 750 млрд евро, чтобы на эти средства можно было помочь странам, пострадавшим от пандемии.



Больше всего разногласий пока вызывает объем фонда и то, какая часть помощи будет выделена на субсидии, а какая - на кредиты.



В соответствии с предложением ЕК, из нового фонда Литве предлагается выделить 6,3 млрд евро. Из них 3,9 млрд евро составили бы субсидии, а 2,4 млрд евро - кредиты.



Переговоры во время "живой" встречи в Брюсселе состоятся в июле. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии