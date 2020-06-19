Ситуацию в странах Балтии изучат в ОБСЕ 🔊 Воспроизвести







Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе провела первую за время пандемии коронавируса международную конференцию. Тематика – нарушения прав человека, политические преследования и этническая сегрегация в странах Прибалтики. Совещание экспертов под эгидой Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ было посвящено всем формам (SDIM I 2020) нетолерантности и дискриминации в Латвии, Литве и Эстонии.



Новые вызовы сохранения прав человека появились в связи с пандемией COVID-19, социальным и политическим кризисом. Как заявил на данной конференции ОБСЕ председатель правления Фонда поддержки еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил Чернов, пандемия коронавируса и последствия кризиса изменили мир. Новые вызовы сохранения прав человека появились в связи с пандемией COVID-19, социальным и политическим кризисом. Как заявил на данной конференции ОБСЕ председатель правления Фонда поддержки еврейской культуры, традиций, образования и науки Михаил Чернов, пандемия коронавируса и последствия кризиса изменили мир. "Мы обеспокоены ростом популярности конспирологических теорий в странах Европейского союза и ОБСЕ, в теориях заговора инициации пандемии обвиняются различные этнические и религиозные группы – евреи, мусульмане, русские и китайцы. Эти домыслы могут привести к широкому росту ненависти в европейских странах. Вскоре мы неизбежно столкнемся с обострением внешней политики, риторики и, может быть, агрессивности в государственной политике отдельных юрисдикций Европы", - говорит Чернов.



В конференции ОБСЕ приняли участие также координатор "Группы информации по преступлениям против личности" Максим Вилков и председатель общественной организации "Мир без нацизма" Валерий Энгель. Как заявил господин Вилков, экономический и социальный кризис, который сегодня испытывает вся Европа, подвергает испытанию европейские демократические ценности.



Эксперт обратил внимание рабочей группы ОБСЕ на проблему дискриминации жителей в прибалтийских странах. Так, в Латвии и Эстонии существует официальный институт "негражданства" для людей, родившихся в Эстонской и Латвийской советских республиках до момента реставрации независимости в 1991 году. А также значительной части их детей, появившихся на свет почти за все прошедшие 30 лет в этих демократических республиках после их выхода из Советского Союза. В Латвии сегодня более 200 тысяч "неграждан", в Эстонии – 100 тысяч, они полностью лишены избирательных прав, прав занимать любые государственные должности, и это длится почти три десятилетия.



Сегодня на территории Европы, в статусе членов Европейского союза существуют страны, в которых продолжают действовать дискриминационные правила получения гражданства. В Эстонии и Латвии десятки тысяч людей продолжают жить со средневековым статусом "негражданина". Вводятся ограничения на использование родного языка, дискриминационные образовательные законы, в школах сокращается обучение на родном языке.



"Так, в Латвии Изменения к Закону об образовании, инициированные министерством образования и науки в 2017 году и принятые Сеймом Латвии 22 марта 2018 года, предусматривают образование в средних школах преимущественно на латышском языке", - обратил внимание эксперт ОБСЕ. – Несмотря на неоднократные обращения к правительствам этих стран, и многочисленные жалобы в европейские правозащитные организации, правительства этих стран Балтии продолжают политику дискриминации русскоязычного населения. Конечной целью является полная ассимиляция любо принуждение к выезду. Попытки местных общественных активистов, журналистов и правозащитников повлиять на ситуацию и бороться за права русскоязычного населения приводят к преследованию и давлению со стороны властей, вплоть до уголовного обвинения. Все это происходит при фактическом бездействии Европейских международных организаций, и таким образом подрывает основы европейских и общечеловеческих ценностей, прав и свобод человека".



Он обратил внимание представителей ОБСЕ на многочисленные системные уголовные преследования "нелояльных" прибалтийских журналистов и политиков – например, это скандальные процессы Альгирдаса Палецкиса и депутата Клайпедского самоуправления Вячеслава Титова в Литве, громкое дело латвийского редактора сайта IMHOCLUB Юрия Алексеева и другие.



Рекомендации Максима Вилкова по снижению нарушений прав человека, включая политические преследования в Прибалтике:



# Создать международную комиссию под эгидой ОБСЕ для решения проблем национальных меньшинств в странах региона ОБСЕ и выстраивания диалога с правительствами государств в которых существуют проблемы в обеспечении базовых прав национальных меньшинств.



# Обратить особое внимание на продолжающее преследование общественных активистов и журналистов, обеспечить контроль международных структур за открытыми против них делами.



# Правительствам Латвии, Литвы и Эстонии привести языковые и образовательные законы в соответствие с международными и европейскими стандартами обеспечения прав национальных меньшинств. Обеспечить подписание государствами Прибалтики Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств.



# Прекратить преследование журналистов и общественных активистов за поддержку русскоязычного населения и антифашизм. Василий ГОРОДИН , специально для «Обзора» Категории: политика, в Европе Ключевые слова: ОБСЕ, права национальных — статья прочитана 177 раз Комментарии