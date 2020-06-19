XX международная школа «ТРАДИЦИЯ» на литовском взморье 🔊 Воспроизвести







С 25 июня по 2 июля 2020 года в Паланге состоится юбилейная XX международная летняя школа «ТРАДИЦИЯ». Самые лестные отзывы об этом масштабном и уникальном по своему содержанию форуме слышны не только в Литве, но и за ее пределами.



Каждый год число тех, кто хочет приобщиться к народному песенному богатству, обменяться опытом, насладиться красотой древних традиций, совершенствоваться в знании русского языка, познать силу сотворчества, увеличивается. К сожалению, карантин внёс в наши планы коррективы, но мы направили все усилия, чтобы школа состоялась.



В этом году здесь соберётся более 110 участников из Литвы, Польши, Латвии, Норвегии, Германии, Эстонии. Также планируют заниматься в режиме онлайн педагоги из России, Грузии и Франции. Каждый год число тех, кто хочет приобщиться к народному песенному богатству, обменяться опытом, насладиться красотой древних традиций, совершенствоваться в знании русского языка, познать силу сотворчества, увеличивается. К сожалению, карантин внёс в наши планы коррективы, но мы направили все усилия, чтобы школа состоялась.В этом году здесь соберётся более 110 участников из Литвы, Польши, Латвии, Норвегии, Германии, Эстонии. Также планируют заниматься в режиме онлайн педагоги из России, Грузии и Франции.



Такие слова не удивляют, ведь сплачивает всех традиция с большой буквы – многовековая, народная, мощная…



Организаторы школы «Традиция» Ирена и Николай Захаровы, полагаясь на свой многолетний опыт, уверены, что воспитание на основе народных традиций – самое верное, веками проверенное средство, если вы хотите вырастить не «искривлённое деревце», а настоящего, мыслящего человека.



«Для нас Летняя школа «Традиция» – глоток чистого воздуха. Общение с такими известными специалистами – мастерами своего дела дорогого стоит. В «Традицию» съезжаются коллективы, педагоги, знакомятся со своими единомышленниками, видят свою востребованность, впитывают новые знания. Дети, воспитанные на традициях своего народа, никогда не оторвутся от своих корней, не станут «перевёртышами», будут уважать свой родной язык, свою культуру и культуру других народов. Мероприятие проходит на русском языке, проводятся тренинги и викторины по русскому языку, в которых активно участвуют дети и молодёжь. Сегодня мы можем гордиться тем, что наши выпускники преподают в нашей школе. Таким образом традиция уже передалась следующим поколениям, а это и есть наша главная цель».











Как и в предыдущие годы, организаторам удаётся привлечь в школу выдающихся преподавателей из разных стран. Вы попадаете сразу к нескольким педагогам, которые ежедневно проводят мастер-классы, щедро делятся знаниями и, в итоге, погружаетесь в традицию так, что уже всё китчевое, если даже и присутствовало, никогда к вам не вернётся. Здесь вы можете посетить занятия по традиционному народному пению, хореографии, народному театру, народным играм, декоративно-прикладному искусству, изготовлению элементов народного костюма, усовершенствовать знания русского языка, познакомиться с материалами, собранными в фольклорных экспедициях. Для каждой возрастной группы разработана программа. Кроме занятий участников ждут вечера народных танцев, концерты в Музее янтаря в Ботаническом парке и многое другое. Педагоги, заинтересованные в повышении уровня знаний и исполнительской культуры, будут обучаться на семинаре «Методика работы с детскими и молодёжными фольклорными коллективами», поучаствуют в работе круглого стола, получат сертификат о повышении квалификации. Для детей и молодёжи это хорошая возможность подружиться с единомышленниками из разных стран.



Из «Традиции» дети возвращаются не только окрепшие, но и, что особенно важно, обогащенные духовно. И это здорово, что в «Традицию» каждый год съезжается огромное количество единомышленников – детей, молодёжи, педагогов. Это давно переросло в настоящее фольклорное движение, к которому примкнули представители разных национальностей.



Школе не первый год оказывают поддержку фонд «Русский мир», Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Самоуправление города Вильнюса. В центре этого тщательно продуманного организаторами действа, конечно, дети и молодёжь. Поэтому при всей серьезности и кропотливости работы здесь немало игр, затей, есть даже детский театр. Сами дети так и говорят: «Всё у нас – весело, живо, по-настоящему! Многие из нас знают друг друга. Мы – одна семья».Такие слова не удивляют, ведь сплачивает всех традиция с большой буквы – многовековая, народная, мощная…Организаторы школы «Традиция» Ирена и Николай Захаровы, полагаясь на свой многолетний опыт, уверены, что воспитание на основе народных традиций – самое верное, веками проверенное средство, если вы хотите вырастить не «искривлённое деревце», а настоящего, мыслящего человека.Как и в предыдущие годы, организаторам удаётся привлечь в школу выдающихся преподавателей из разных стран. Вы попадаете сразу к нескольким педагогам, которые ежедневно проводят мастер-классы, щедро делятся знаниями и, в итоге, погружаетесь в традицию так, что уже всё китчевое, если даже и присутствовало, никогда к вам не вернётся. Здесь вы можете посетить занятия по традиционному народному пению, хореографии, народному театру, народным играм, декоративно-прикладному искусству, изготовлению элементов народного костюма, усовершенствовать знания русского языка, познакомиться с материалами, собранными в фольклорных экспедициях. Для каждой возрастной группы разработана программа. Кроме занятий участников ждут вечера народных танцев, концерты в Музее янтаря в Ботаническом парке и многое другое. Педагоги, заинтересованные в повышении уровня знаний и исполнительской культуры, будут обучаться на семинаре «Методика работы с детскими и молодёжными фольклорными коллективами», поучаствуют в работе круглого стола, получат сертификат о повышении квалификации. Для детей и молодёжи это хорошая возможность подружиться с единомышленниками из разных стран.Из «Традиции» дети возвращаются не только окрепшие, но и, что особенно важно, обогащенные духовно. И это здорово, что в «Традицию» каждый год съезжается огромное количество единомышленников – детей, молодёжи, педагогов. Это давно переросло в настоящее фольклорное движение, к которому примкнули представители разных национальностей.Школе не первый год оказывают поддержку фонд «Русский мир», Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Самоуправление города Вильнюса. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «Традиция», XX международная школа — статья прочитана 171 раз Комментарии