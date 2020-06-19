Предприятия ASG с 26 июня организуют полеты из Вильнюса в Палангу 🔊 Воспроизвести



Предприятия группы авиабизнеса Avia Solutions Group в пятницу сообщили, что с 26 июня начинают выполнять полеты из Вильнюса в Палангу.



Представитель Avia Solutions Group Вилма Вайтекунайте сказала BNS, что полеты планируются раз в неделю - в пятницу вечером самолет выполнять рейс из столицы в Палангу, а вечером в воскресенье - из Паланги в Вильнюс.



Полеты организует туроператор Kidy Tour совместно с авиационным оператором Avion Express.



Гендиректор Kidy Tour Гвидас Аукштуолис сказал, что после перерыва более чем в 20 лет полеты из Вильнюса в Палангу возобновляются из-за возросшего интереса к коротким поездкам на выходные.



По словам организаторов, цена билета в одну сторону с учетом багажа будет от 45 евро на человека, продолжительность полета - около 50 минут. Предприятия группы авиабизнеса Avia Solutions Group в пятницу сообщили, что с 26 июня начинают выполнять полеты из Вильнюса в Палангу.Представитель Avia Solutions Group Вилма Вайтекунайте сказала BNS, что полеты планируются раз в неделю - в пятницу вечером самолет выполнять рейс из столицы в Палангу, а вечером в воскресенье - из Паланги в Вильнюс.Полеты организует туроператор Kidy Tour совместно с авиационным оператором Avion Express.Гендиректор Kidy Tour Гвидас Аукштуолис сказал, что после перерыва более чем в 20 лет полеты из Вильнюса в Палангу возобновляются из-за возросшего интереса к коротким поездкам на выходные.По словам организаторов, цена билета в одну сторону с учетом багажа будет от 45 евро на человека, продолжительность полета - около 50 минут. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: авиасообщение, авиарейсы, направления География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 154 раза Комментарии