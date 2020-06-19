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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Предприятия ASG с 26 июня организуют полеты из Вильнюса в Палангу
Предприятия группы авиабизнеса Avia Solutions Group в пятницу сообщили, что с 26 июня начинают выполнять полеты из Вильнюса в Палангу.
Представитель Avia Solutions Group Вилма Вайтекунайте сказала BNS, что полеты планируются раз в неделю - в пятницу вечером самолет выполнять рейс из столицы в Палангу, а вечером в воскресенье - из Паланги в Вильнюс.
Полеты организует туроператор Kidy Tour совместно с авиационным оператором Avion Express.
Гендиректор Kidy Tour Гвидас Аукштуолис сказал, что после перерыва более чем в 20 лет полеты из Вильнюса в Палангу возобновляются из-за возросшего интереса к коротким поездкам на выходные.
По словам организаторов, цена билета в одну сторону с учетом багажа будет от 45 евро на человека, продолжительность полета - около 50 минут.
Ключевые слова: авиасообщение, авиарейсы, направления
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