Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии 🔊 Воспроизвести



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны, сообщает



По словам Лукашенко, «активизировались определённые силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране».



«Мы это наблюдали, и давно. Но нам всё-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси — это не шутка и не запугивание — и привести страну к некоему «майдану». Такая была цель», — приводит БЕЛТА слова президента Белоруссии.



Лукашенко добавил, что «маски сорваны с определённых не только кукол», но «и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси». Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны, сообщает RT По словам Лукашенко, «активизировались определённые силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране».«Мы это наблюдали, и давно. Но нам всё-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси — это не шутка и не запугивание — и привести страну к некоему «майдану». Такая была цель», — приводит БЕЛТА слова президента Белоруссии.Лукашенко добавил, что «маски сорваны с определённых не только кукол», но «и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси». Лукашенко отметил, что никому не позволит «сломать эту страну».



«Для меня нет большей ценности, чем Беларусь, суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — заявил он.



Накануне правоохранительные органы Белоруссии задержали претендента на пост президента страны банкира Виктора Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк.



Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности Белоруссии.



Лукашенко ранее заявлял, что не допустит в стране «майданов» перед выборами главы государства, которые состоятся в августе. МВД Белоруссии отмечало, что накануне выборов ситуация в стране накаляется.



ЦИК Белоруссии назвал нынешнюю предвыборную кампанию в стране самой тяжёлой.



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Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.



"Мы считаем это внутренним делом Белоруссии, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии", - заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Бабарико.



"Что касается самих выборов [в Белоруссии], то на них наверняка будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом, по завершении", - отметил представитель Кремля.



Говоря о предположениях о том, что якобы действиями Бабарико управляли из Москвы, Песков заметил: "Здесь, безусловно, должна какая-то аргументация последовать". "Подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний ("Газпром" - прим.ТАСС), безусловно, не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументам", - уверен он.



Отвечая на вопрос, беспокоит ли Москву то, что происходящие в Минске события задевают интересы компаний, связанных с РФ, Песков подчеркнул: "Интересы российских компаний, тем более наших экономических гигантов, конечно, всегда находятся под защитой российского государства, это один из наших приоритетов - защита наших компаний, которые работают в других странах, в том числе в Белоруссии". "Между Москвой и Минском осуществляются регулярные контакты на регулярной основе", - добавил он.



По словам Пескова, кандидаты на пост президента Белоруссии могут быть только у белорусского народа, а не у России. "У Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии. Кандидаты на выборах в Белоруссии есть у белорусского народа", - сказал он, отвечая на просьбу опровергнуть мнение о том, что экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико поддерживается Москвой.



11 июня Комитет государственного контроля (КГК) республики сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. 17 июня стало известно, что счет Бабарико, связанный с его избирательным фондом, заблокирован. 18 июня КГК сообщил, что Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, который руководил противоправной деятельностью. Вместе с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ был препровожден и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб своего отца. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 20 человек. russian.rt.com Категории: политика, общество, чп и криминал, в Беларуси Ключевые слова: президент, выборы, арест, кандидаты, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 168 раз Комментарии