Поток иностранных туристов в Литве может сократиться на 40%, местных – на 25% 🔊 Воспроизвести



В этом году поток иностранных туристов, прибывающих в Литву, может сократиться на 40%, а местных путешественников – на 25%. Выручка туристического сектора снизиться почти на 0,5 млрд евро, прогнозирует национальное агентство поощрения туризма Keliauk Lietuvoje.



По данным агентства, этот сектор создает около 3% внутреннего валового продукта (ВВП) страны, поэтому в связи с ожидаемым спадом в 30% в этом секторе экономика сократиться приблизительно на 1 проц. пункт.



Директор Keliauk Lietuvoje Далюс Моркувенас утверждает, что необходимо думать, как повысить расходы туристов.



"Путешественники, прибывающие в Литву, тратят здесь почти в 6 раз больше, чем путешествующие литовцы – расходы иностранных туристов составляют 82,5%, а литовских жителей – лишь 17,5%. Поэтому необходима большая ориентация на привлечение иностранных туристов, повышение их расходов и продление их пребывания", – отметил в пресс-релизе Д. Моркувенас. В этом году поток иностранных туристов, прибывающих в Литву, может сократиться на 40%, а местных путешественников – на 25%. Выручка туристического сектора снизиться почти на 0,5 млрд евро, прогнозирует национальное агентство поощрения туризма Keliauk Lietuvoje.По данным агентства, этот сектор создает около 3% внутреннего валового продукта (ВВП) страны, поэтому в связи с ожидаемым спадом в 30% в этом секторе экономика сократиться приблизительно на 1 проц. пункт.Директор Keliauk Lietuvoje Далюс Моркувенас утверждает, что необходимо думать, как повысить расходы туристов."Путешественники, прибывающие в Литву, тратят здесь почти в 6 раз больше, чем путешествующие литовцы – расходы иностранных туристов составляют 82,5%, а литовских жителей – лишь 17,5%. Поэтому необходима большая ориентация на привлечение иностранных туристов, повышение их расходов и продление их пребывания", – отметил в пресс-релизе Д. Моркувенас. По данным агенства, расходы иностранных туристов за десятилетие – с 2009 года – выросли с 390 млн до 977,8 млн евро, все же, новейшие данные показывают замедление роста. Кроме того, расходы местных туристов за десятилетие выросли в два раза, а иностранных туристов – в 2,5 раза.



* * *



Иностранные туристы и прочие зарубежные путешественники в прошлом году потратили в Литве почти 1,303 млрд евро – на 2,5% больше, чем в 2018 году (1,271 млрд евро), сообщил Департамент статистики.



Больше всего иностранцев, прибывших с ночевкой, было из Беларуси (424 тыс.), Латвии (357 тыс.), России (273 тыс.), Польши (248 тыс.) и Германии (243 тыс.).



В 2019 году иностранный путешественник с ночёвкой в среднем потратил в Литве 340 евро – на 1% больше, чем в 2018 году. В прошлом году больше всего тратили туристы из Ирландии, Португалии, Соединенного Королевства и США, которые останавливались в Литве более чем с четырьмя ночёвками и потратили более 400 евро. Самыми экономными были латыши, тратившие за поездку до 222 евро. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: туризм, граница, убытки, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 67 раз Комментарии