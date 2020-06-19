Председатель ЕК: дискуссии по безопасности БелАЭС продолжатся 🔊 Воспроизвести



Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает, что дискуссии по безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, которую планируется запустить в августе, будут продолжены, между тем, Минск утверждает, что согласен пересмотреть национальный план действий, составленный по результатам стресс-тестов БелАЭС.



Об этом глава ЕК сказала после состоявшейся в четверг видео-конференции по Программе Восточного партнерства.



"Был поднят вопрос Белорусской АЭС. Прежде всего, для нас вопрос атомной безопасности имеет большую важность, с учетом того, что Беларусь является непосредственным соседом (ЕС – BNS), она обязана обеспечить высочайшие возможные требования безопасности" – сказала У. фон дер Ляйен.



Председатель ЕК отметила, что в дискуссиях есть прогресс, однако желаемый результат еще не достигнут. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает, что дискуссии по безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, которую планируется запустить в августе, будут продолжены, между тем, Минск утверждает, что согласен пересмотреть национальный план действий, составленный по результатам стресс-тестов БелАЭС.Об этом глава ЕК сказала после состоявшейся в четверг видео-конференции по Программе Восточного партнерства."Был поднят вопрос Белорусской АЭС. Прежде всего, для нас вопрос атомной безопасности имеет большую важность, с учетом того, что Беларусь является непосредственным соседом (ЕС – BNS), она обязана обеспечить высочайшие возможные требования безопасности" – сказала У. фон дер Ляйен.Председатель ЕК отметила, что в дискуссиях есть прогресс, однако желаемый результат еще не достигнут. "Мы поддерживаем связь с белорусскими властями. Как вы знаете, было высказано пожелание реализации рекомендаций экспертов. Поэтому сегодня Беларусь заявила, что готова провести обзор (peer review on the stress test), а осенью на эту тему состоится конференция высокого уровня. Поэтому это шаг вперед, точно не конец дискуссий, и мы находимся там, где хотим быть“, – сказала У. фон дер Ляйен.



Глава белорусского правительства Роман Головченко сообщил, что Минск согласен пересмотреть национальный план действий, составленный по результатам стресс-тестов АЭС, сообщило российское агентство новостей "Интерфакс".



"Беларусь открыта к диалогу по ядерной и радиационной безопасности. Мы готовы к конструктивному взаимодействию с Евросоюзом в этой сфере. Белоруссии нечего скрывать, в этом контексте мы привержены всем руководящим документам в сфере ядерной безопасности. Мы проинформировали европейских партнеров о том, что принципиально согласны на проведение обзора национального плана действий по итогам стресс-теста АЭС", – заявил Головченко после видео-конференции лидеров стран-участниц Программы Восточного партнерства ЕС.



Стресс-тесты БелАЭС в 2016 году проводила "Атомстройпрокт", являющаяся дочерней компанией основного подрядчика строительства станции "Росатома". Группа международных экспертов ЕК и Группы европейских ведомств, регулирующих атомную безопасность (ENSREG) , оценившая их результаты, в своем отчете представила множественные недочеты проекта.



Литва является крупнейшим критиком проекта БелАЭС и готова блокировать попадание электроэнергии с нее на рынок. Минск отметает критику Вильнюса по небезопасности станции. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: правительство, МАГАТЭ, ЕК, оценка, тесты, БелАЭС — статья прочитана 94 раза Комментарии