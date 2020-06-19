Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



По окончательным данным таможенных деклараций, отчетов Интрастата и деклараций НДС, в прошлом году литовский экспорт составил 29,624 млрд евро, а импорт – 31,949 млрд евро, что соответственно на 4,8% и на 3,3% больше, чем в 2018 году. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения вырос на 3% до 17,808 млрд евро.



Дефицит внешней торговли Литвы в прошлом году составил 2,326 млрд евро и был на 13% меньше, чем в 2018 году (2,672 млрд евро), сообщил Департамент статистики.



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В первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, жители Литвы путешествовали меньше – число путешествующих по стране сократилось на 10,2%, а за границей – на 15,3%.



В последние две недели марта в Литве был объявлен карантин, действовавший до середины июня. По окончательным данным таможенных деклараций, отчетов Интрастата и деклараций НДС, в прошлом году литовский экспорт составил 29,624 млрд евро, а импорт – 31,949 млрд евро, что соответственно на 4,8% и на 3,3% больше, чем в 2018 году. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения вырос на 3% до 17,808 млрд евро.Дефицит внешней торговли Литвы в прошлом году составил 2,326 млрд евро и был на 13% меньше, чем в 2018 году (2,672 млрд евро), сообщил Департамент статистики.* * *В первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, жители Литвы путешествовали меньше – число путешествующих по стране сократилось на 10,2%, а за границей – на 15,3%.В последние две недели марта в Литве был объявлен карантин, действовавший до середины июня. Департамент статистики сообщил, что путешествовавшие по Литве потратили 31,2 млн евро.



За границей в первом квартале путешествовали 250,9 тыс. человек – на 15,3% меньше, чем в прошлом году, они потратили 170,9 млн евро – на 10,6% меньше.



Количество зарубежных поездок за это время сократилось на 14% до 344 тыс. Чаще всего ездили в Соединенное Королевство (11,7% всех поездок), Беларусь (9,9%), Латвию (8,2%), Германию (8%), Польшу (7,7%) и Норвегию (7,3%).



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Иностранные туристы и прочие зарубежные путешественники в прошлом году потратили в Литве почти 1,303 млрд евро – на 2,5% больше, чем в 2018 году (1,271 млрд евро), сообщил Департамент статистики.



Больше всего иностранцев, прибывших с ночевкой, было из Беларуси (424 тыс.), Латвии (357 тыс.), России (273 тыс.), Польши (248 тыс.) и Германии (243 тыс.).



В 2019 году иностранный путешественник с ночёвкой в среднем потратил в Литве 340 евро – на 1% больше, чем в 2018 году. В прошлом году больше всего тратили туристы из Ирландии, Португалии, Соединенного Королевства и США, которые останавливались в Литве более чем с четырьмя ночёвками и потратили более 400 евро. Самыми экономными были латыши, тратившие за поездку до 222 евро.



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В первом квартале этого года цены на жилье в Литве, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, выросли на 2,6%, сообщил Департамент статистики.



Жилье нового строительства подорожало на 1,6%, квартиры в многоквартирных домах снизились в цене на 0,4%, одноквартирные и двухквартирные дома подорожали на 6,8%. Жилье не нового строительства за квартал выросло в цене на 3,1%, в многоквартирных домах – на 3,7%, в одноквартирных и двухквартирных – на 1,3%.



В первом квартале, по сравнению с тем же периодом прошлого года, цены на жилье выросли на 6,2%. Жилье нового строительства за год подорожало на 4,5%, а жилье старой постройки – на 7,1%.



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Принадлежащая япгонской группе энергетических предприятий Tepco компания предоставит рекомендации, как страны Балтии могли бы наиболее эффективно интегрировать в энергопередающую систему обновляющиеся энергоресурсы.



Операторы энергопередающих систем Литвы, Латвии и Эстонии25 мая подписали соглашение о сотрудничестве с Tepco Power Grid, сообщил в пятницу литовский оператор Litgrid.



Как сообщается, цель соглашения - создание экономически обоснованной модели и идентификация технических средств, которые должны помочь Литве в реализации намерений к 2050 году вырабатывать все потребляемое в стране электричество из обновляющихся источников.



В соответствии с соглашением, Tepco Power Grid обязуется провести исследование - применить модель энергопередающей системы стран Балтии, когда 100% электроэнергии вырабатывается на обновляющихся энергоресурсах, проанализировать возможности интеграции обновляющихся ресурсов посредством расчета частоты, а также предложить технические решения, которые позволили бы интегрировать в энергосистеме Балтийских стран 100% обновляющихся источников. Исследование планируется провести до конца марта 2021 года.



Полученные результаты исследования страны Балтии будут использовать для развития инфраструктуры необходимых технических средств и планирования инвестиций. Не исключается возможность дальнейшего сотрудничества с Tepco Power Grid в претворении в жизнь результатов исследования. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии