В Клайпеду прибыл новый груз СПГ из США 🔊 Воспроизвести



В пятницу в Клайпеду прибыл новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США – четвертый такой груз в этом газовом году и шестой за период деятельности Клайпедского терминала СПГ. Газ предназначается литовской компании, ее название не разглашается.



По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Princess в пятницу утром пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence.



Оператор терминала – компания Klaipedos nafta сообщил BNS, что Arctic Princess прибыл с американского терминала Sabine Pass и доставил около 138 кубометров СПГ.



Только в мае в Клайпеду прибыли два больших груза СПГ из США: один с терминала Sabine Pass, которым управляет компания Cheniere Energy, а другой – из Фрипорта, где действует терминал компании Freeport LNG. Еще одно судно из Америки доставило газ в декабре прошлого года. В пятницу в Клайпеду прибыл новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США – четвертый такой груз в этом газовом году и шестой за период деятельности Клайпедского терминала СПГ. Газ предназначается литовской компании, ее название не разглашается.По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Princess в пятницу утром пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence.Оператор терминала – компания Klaipedos nafta сообщил BNS, что Arctic Princess прибыл с американского терминала Sabine Pass и доставил около 138 кубометров СПГ.Только в мае в Клайпеду прибыли два больших груза СПГ из США: один с терминала Sabine Pass, которым управляет компания Cheniere Energy, а другой – из Фрипорта, где действует терминал компании Freeport LNG. Еще одно судно из Америки доставило газ в декабре прошлого года. BNS Категории: экономика Ключевые слова: США, рынок, Европа, СПГ, Балтия География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 113 раз Комментарии