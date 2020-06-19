О коронавирусе в Литве сегодня, 19 июня 🔊 Воспроизвести



Более половины жителей Литвы довольны тем, как правительство страны решало кризис, вызванный коронавирусом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу агентства новостей BNS компаний рыночных и социологических исследований Vilmorus.



По данным опроса, проведенного 5–13 июня, 58,8% респондентов ответили, что их удовлетворяют действия центральных властей, 26,4% указали, что не удовлетворяют, а у 14,8% опрошенных не было мнения.



Как показал опрос, среди довольных действиями правительства больше людей старшего возраста, чем молодежи. Разница видна и по месту жительства – жители Вильнюса правительственные дела оценивают хуже, чем жители других городов и местностей.



Шестнадцатого марта Кабмин Литвы ввел карантин и объявил план поощрения экономики на 5 млрд евро. Карантинные ограничения начали смягчаться с середины апреля, полностью карантин был отменен с 17 июня, а план помощи бизнесу и жителям постоянно совершенствуется. Более половины жителей Литвы довольны тем, как правительство страны решало кризис, вызванный коронавирусом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу агентства новостей BNS компаний рыночных и социологических исследований Vilmorus.По данным опроса, проведенного 5–13 июня, 58,8% респондентов ответили, что их удовлетворяют действия центральных властей, 26,4% указали, что не удовлетворяют, а у 14,8% опрошенных не было мнения.Как показал опрос, среди довольных действиями правительства больше людей старшего возраста, чем молодежи. Разница видна и по месту жительства – жители Вильнюса правительственные дела оценивают хуже, чем жители других городов и местностей.Шестнадцатого марта Кабмин Литвы ввел карантин и объявил план поощрения экономики на 5 млрд евро. Карантинные ограничения начали смягчаться с середины апреля, полностью карантин был отменен с 17 июня, а план помощи бизнесу и жителям постоянно совершенствуется.



Оппозиция же утверждает, что в начале кризиса у медиков не было достаточно защитных средств и тестов для проведения анализов, что правительство скрывало истинное положение, отмечает, что нарушилось предоставление плановых медицинских услуг, а помощь бизнесу запаздывает, при этом заимствованные средства тратятся непрозрачно.



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Точные результаты опроса:



Вопрос: "Удовлетворены ли вы или не удовлетворены тем, как литовское правительство решало кризис, вызванный коронавирусом?"



Ответы: удовлетворен 22,2%; скорее удовлетворен 36,6%; скорее не удовлетворен 14,9%; не удовлетворен 11,5%; затрудняюсь ответить, у меня нет мнения 14,8%.



В опросе приняла участие 1000 респондентов 18 лет и старше из 25 городов и 42 сельских местностей.



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За минувшие сутки в Литве подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев составило 172, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.



Сейчас в Литве больны коронавирусом 244 человека, выздоровело 1462 человека. На изоляции сейчас находятся 208 человек.



От коронавируса скончались 76 человек. Еще десять десять заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 18 завозных случаев.



Во четверг проверено 4969 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 386 тыс. 194.



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В странах Балтии к полудню пятницы выявлено в общей сложности 4881 случай заражения коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1792 случая, проверено 386 тыс. 194 пробы, умерло 76 человек.



Латвия: подтверждено 1110 случаев, проверено 134 тыс. 881 проба, умерло 30 человек.



Эстония: подтверждено 1979 случаев, проверено 101 тыс. 748 проб, умерло 69 человек. Представители правительства заявляют, что решительные действия помогли взять распространение вируса под контроль, поскольку показатели заражения и смертности в Литве значительно лучше средних в Евросоюзе, хотя тестов проведено больше чем в других странах Европы. По словам представителей властей, проводимая до сих пор фискальная политика позволяет брать дешевые кредиты для смягчения последствий кризиса и стимуляции экономики.Оппозиция же утверждает, что в начале кризиса у медиков не было достаточно защитных средств и тестов для проведения анализов, что правительство скрывало истинное положение, отмечает, что нарушилось предоставление плановых медицинских услуг, а помощь бизнесу запаздывает, при этом заимствованные средства тратятся непрозрачно.----------Точные результаты опроса:Вопрос: "Удовлетворены ли вы или не удовлетворены тем, как литовское правительство решало кризис, вызванный коронавирусом?"Ответы: удовлетворен 22,2%; скорее удовлетворен 36,6%; скорее не удовлетворен 14,9%; не удовлетворен 11,5%; затрудняюсь ответить, у меня нет мнения 14,8%.В опросе приняла участие 1000 респондентов 18 лет и старше из 25 городов и 42 сельских местностей.* * *За минувшие сутки в Литве подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев составило 172, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.Сейчас в Литве больны коронавирусом 244 человека, выздоровело 1462 человека. На изоляции сейчас находятся 208 человек.От коронавируса скончались 76 человек. Еще десять десять заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 18 завозных случаев.Во четверг проверено 4969 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 386 тыс. 194.* * *В странах Балтии к полудню пятницы выявлено в общей сложности 4881 случай заражения коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 1792 случая, проверено 386 тыс. 194 пробы, умерло 76 человек.Латвия: подтверждено 1110 случаев, проверено 134 тыс. 881 проба, умерло 30 человек.Эстония: подтверждено 1979 случаев, проверено 101 тыс. 748 проб, умерло 69 человек. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии