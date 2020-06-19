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О коронавирусе в Литве сегодня, 19 июня



Более половины жителей Литвы довольны тем, как правительство страны решало кризис, вызванный коронавирусом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу агентства новостей BNS компаний рыночных и социологических исследований Vilmorus.

По данным опроса, проведенного 5–13 июня, 58,8% респондентов ответили, что их удовлетворяют действия центральных властей, 26,4% указали, что не удовлетворяют, а у 14,8% опрошенных не было мнения.

Как показал опрос, среди довольных действиями правительства больше людей старшего возраста, чем молодежи. Разница видна и по месту жительства – жители Вильнюса правительственные дела оценивают хуже, чем жители других городов и местностей.

Шестнадцатого марта Кабмин Литвы ввел карантин и объявил план поощрения экономики на 5 млрд евро. Карантинные ограничения начали смягчаться с середины апреля, полностью карантин был отменен с 17 июня, а план помощи бизнесу и жителям постоянно совершенствуется.
Представители правительства заявляют, что решительные действия помогли взять распространение вируса под контроль, поскольку показатели заражения и смертности в Литве значительно лучше средних в Евросоюзе, хотя тестов проведено больше чем в других странах Европы. По словам представителей властей, проводимая до сих пор фискальная политика позволяет брать дешевые кредиты для смягчения последствий кризиса и стимуляции экономики.

Оппозиция же утверждает, что в начале кризиса у медиков не было достаточно защитных средств и тестов для проведения анализов, что правительство скрывало истинное положение, отмечает, что нарушилось предоставление плановых медицинских услуг, а помощь бизнесу запаздывает, при этом заимствованные средства тратятся непрозрачно.

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Точные результаты опроса:

Вопрос: "Удовлетворены ли вы или не удовлетворены тем, как литовское правительство решало кризис, вызванный коронавирусом?"

Ответы: удовлетворен 22,2%; скорее удовлетворен 36,6%; скорее не удовлетворен 14,9%; не удовлетворен 11,5%; затрудняюсь ответить, у меня нет мнения 14,8%.

В опросе приняла участие 1000 респондентов 18 лет и старше из 25 городов и 42 сельских местностей.

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За минувшие сутки в Литве подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев составило 172, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 244 человека, выздоровело 1462 человека. На изоляции сейчас находятся 208 человек.

От коронавируса скончались 76 человек. Еще десять десять заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 18 завозных случаев.

Во четверг проверено 4969 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 386 тыс. 194.

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В странах Балтии к полудню пятницы выявлено в общей сложности 4881 случай заражения коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.

Литва: подтверждено 1792 случая, проверено 386 тыс. 194 пробы, умерло 76 человек.

Латвия: подтверждено 1110 случаев, проверено 134 тыс. 881 проба, умерло 30 человек.

Эстония: подтверждено 1979 случаев, проверено 101 тыс. 748 проб, умерло 69 человек.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 июня, 12:40

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