Прогулка к динозаврам 🔊 Воспроизвести







Недалеко от Клайпеды, в Радайляй, есть развлекательно-познавательный центр отдыха - Парк динозавров. После смягчения карантинных условий многие семьи проводят сейчас здесь своё свободное время.



Там на большой территории расположились огромных размеров макеты динозавров, которые двигают частями тела и издают громогласные звуки.



Появились здесь живые кролики и ламы, которые живут в природных условиях среди белоствольных берёз. К кроликам можно зайти прямо в загороженную территорию, и поиграть с ними. Ламы же находятся за деревянными заграждениями. Впрочем, желающие также могут зайти к ним как к соседям кроликов.



Особенно много здесь развлечений для детей. Спортивные снаряды расположены по всей территории среди огромных деревьев, здесь же есть и музыкальные инструменты, на которых можно поиграть. Там на большой территории расположились огромных размеров макеты динозавров, которые двигают частями тела и издают громогласные звуки.Появились здесь живые кролики и ламы, которые живут в природных условиях среди белоствольных берёз. К кроликам можно зайти прямо в загороженную территорию, и поиграть с ними. Ламы же находятся за деревянными заграждениями. Впрочем, желающие также могут зайти к ним как к соседям кроликов.Особенно много здесь развлечений для детей. Спортивные снаряды расположены по всей территории среди огромных деревьев, здесь же есть и музыкальные инструменты, на которых можно поиграть.



Нагулявшись, здесь можно поесть в ресторане у воды или в пиццерии в берёзовой роще. Уходя, в магазинчике можно приобрести на память разнообразные сувениры.



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Можно на стендах узнать про жизнь динозавров. Есть разнообразные аттракционы, качели, карусели, батут, водные развлечения, паровозик в павильоне, и даже - электронный тир, очень популярное развлечение как у детишек, так и у взрослых.Нагулявшись, здесь можно поесть в ресторане у воды или в пиццерии в берёзовой роще. Уходя, в магазинчике можно приобрести на память разнообразные сувениры. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: парк динозавров — статья прочитана 136 раз Комментарии